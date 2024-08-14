«Газинформсервис» выпустила SafeERP 4.9.3

Компания «Газинформсервис» представила релиз SafeERP 4.9.3 (Q2 2024) – модульного программного комплекса по защите бизнес-приложений. В обновлении – ряд новых возможностей и улучшений для повышения безопасности.

В модуле SafeERP Security Suite (SecSuite) реализована усиленная защита платформы с добавлением 34 новых стандартных проверок в «Сканере». Интерфейс стал удобнее, добавлена вкладка «Проверки», изменился вид «Профилей проверок», что позволяет с легкостью создавать, редактировать и удалять собственные проверки. Расширена защита кода: добавлены фильтры для просмотра уязвимостей, появилась возможность просмотра адреса уязвимости (INCLUDE) и введена вкладка «Сравнение итераций» для отслеживания динамики изменений появления/уменьшения количества уязвимостей (изменение проекта).

В SafeERP Code Security Extension Module (CS EM) реализована улучшенная защита для «1С» и других языков программирования, включая возможность создания собственных ролей, расширенные описания проверок. Модуль получил новые проверки для «1С», а также скорректированы проверки для Python/«1С».

SafeERP Platform Security Extension Module (PS EM) пополнился новыми эксплойтами, расширив защиту от актуальных угроз, в том числе от уязвимостей в Confluence Data Center, Confluence Server, Jenkins CLI и TeamCity.

В релизе 4.9.3 также проведены изменения интерфейса: SecSuite переведен на веб-интерфейс, а SAP FIORI получил ряд обновлений, включая добавление новой транзакции, окна подтверждения и улучшения в «Журнале событий»

CS EM и PS EM успешно прошли проверку на совместимость с Jatoba и готовятся к интеграции в единый интерфейс EMs.

«SafeERP 4.9.3 – это очередной шаг в развитии комплексной системы защиты бизнес-приложений, направленный на обеспечение максимальной безопасности и удобства работы пользователей», – отметила Римма Кулешова, менеджер по продукту SafeERP компании «Газинформсервис».