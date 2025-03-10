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Попов Константин
Попов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 728 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1905 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 340 1
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