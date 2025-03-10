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Попов Константин


10.03.2025 Музей ивановского ситца открыл виртуальную площадку на 3D Платформе 1
17.10.2024 Музей имени Вадима Орлова открывает виртуальный музей на «3D Платформе» 1
12.03.2024 Резидент «Сколково» представил экспонаты музея Фаберже в виртуальном интерактивном формате 1
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах 1
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1
28.09.2020 Cappasity представила 3DShot, мобильное приложение для создания 3D-демонстраций и 3D-обзоров товаров 1
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA 1
04.06.2020 Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba 1
11.03.2020 Cappasity предоставит ритейлу бесплатный доступ к иммерсивным технологиям 1
19.02.2019 Исследование Kyocera и IDC: объем российского рынка устройств печати вырос до $630 миллионов 1
19.02.2019 KYOCERA анализирует и анонсирует будущее 1
06.03.2012 BearingPoint приобрела контрольный пакет разработчика BI-системы HyperCube 1
29.06.2010 Болгария готовится разместить на своей территории элементы глобальной ПРО США 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Попов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 3
Cappasity 5 3
SAP SE 5293 2
Kyocera 241 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 50 2
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 16 2
Ростелеком 9784 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4934 1
МегаФон 9008 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 81 1
Yandex - Яндекс 7473 1
Google LLC 11851 1
Philips 2057 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
Magento Inc 37 1
Shopify 21 1
Умный житель - Smart resident 4 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Ракурс НПФ 162 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
Ovision - Овижн 46 1
Adevinta 1 1
Adevinta - Kufar - Куфар 2 1
Stereotech - Стереотек 47 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
РВК - Российская венчурная компания 550 1
Газпром нефть 625 1
Вятский фанерный комбинат 7 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 1
Меркури - Mercury 213 1
Schibsted Media Group - Schibsted ASA 5 1
Соломбалалес УК - СЦБК - Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 96 1
Рапид Био 101 1
Samsonite - Самсонайт 16 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 319 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 728 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24351 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12144 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4789 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4630 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 3
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Оцифровка - Digitization 4595 3
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12548 1
Kyocera TASKalfa МФУ 29 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 2
Cappasity 3DShot 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 2768 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 775 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
SAP Ariba 296 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
SAP Fiori 43 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 29 1
МТС VDome 5 1
Milanuncios - веб-сайт для онлайн-объявлений в Испании 1 1
SAP S/4HANA Finance 16 1
WordPress Foundation - WordPress 226 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
Amazon Live 1 1
Apple iPhone 12 221 1
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Пилипенко Дмитрий 18 2
Макаренков Константин 41 2
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Иващенко Юрий 2 1
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Европа 21828 1
Испания - Королевство 3722 1
Румыния 731 1
Болгария - Республика 776 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 1
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5572 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4871 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11026 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6201 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
MarTech - Influence-маркетинг - Маркетинг влияния 9 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4703 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7018 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8671 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 610 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7895 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1648 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1096 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5198 1
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Металлы - Серебро - Silver 758 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1519 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1905 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
IDC - International Data Corporation 4912 3
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RetailDrive 1 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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