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Захарова-Прангишвили Наталья
|10.03.2025
|Музей ивановского ситца открыл виртуальную площадку на 3D Платформе 1
Захарова-Прангишвили Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
|Беларусь - Минск 641 1
|Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 325 1
|Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 115 1
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