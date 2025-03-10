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Демьяненко-Новикова Ксения
|10.03.2025
|Музей ивановского ситца открыл виртуальную площадку на 3D Платформе 1
Демьяненко-Новикова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 146260 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
|Беларусь - Минск 640 1
|Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 325 1
|Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 114 1
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