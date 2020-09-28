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Cappasity представила 3DShot, мобильное приложение для создания 3D-демонстраций и 3D-обзоров товаров

ПО Софт

3DShot позволяет создать 3D-демонстрацию любого товара – от кольца до автомобиля, а также записать 3D-обзор, используя виртуальные модели объектов. Пользователи могут размещать полученный контент на сайтах, маркетплейсах, в онлайн-магазинах и социальных сетях.

3D-демонстрации привлекают и удерживают внимание пользователя, повышают вовлеченность и увеличивают продажи. 3D-обзоры на свои и чужие виртуальные модели усиливают доверие к производителю и товару, положительно влияют на конверсию. Приложение 3DShot является доступным инструментом для создания иммерсивного контента. Достаточно запустить приложение, снять товар на обычный смартфон, двигаясь вокруг объекта, а затем загрузить результат на платформу.

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Полученную виртуальную копию можно встроить в сайт или создать 3D-обзор. Создание 3D-обзора аналогично записи обычного обзора товара, только вы манипулируете не физическим объектом, а его виртуальной копией. Обзор сохраняется как обычное видео и может быть загружен практически на любой маркетплейс или в социальную сеть.

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3D-демонстрации и 3D-обзоры также можно использовать для виртуальных шоурумов и частных продаж.

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Сегодня для увеличения онлайн-продаж активно применяется инфлюенс-маркетинг — контент, размещаемый в социальных сетях лидерами мнений. Покупатели используют Instagram и Youtube для получения большей информации о товаре, поэтому практически каждая социальная платформа имеет направление развития сервиса для онлайн-шопинга.

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«Сейчас все гиганты начали двигаться в направлении лайвстрим платформ — Google Shoploop, Amazon Live и другие, – отмечает СЕО Cappasity Константин Попов. – Мы ожидаем, что 3DShot станет хэдлайнером виртуальных обзоров товаров, упростив процессы для брендов и блогеров».

К 2024 году оборот продаж на маркетплейсах достигнет 7 триллионов долларов США. Из них 240 миллиардов долларов — маркетплейсы для P2P продаж. Глобальный рынок influence-маркетинга также показывает сильную положительную динамику и в этом году вырастет до 10 миллиардов долларов. Пользовательские видео-обзоры становятся наиболее востребованным каналом для маркетинга товара.

Приложение выйдет публично в ноябре, но уже сейчас можно перейти на сайт и поучаствовать в бета-тестировании.

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