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Индексная книга (каталог) CNews*
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MarTech Influence-маркетинг Маркетинг влияния



13.05.2025 Объем рынка блогеров в России в 2024 году достиг порядка 60 млрд рублей 1
23.10.2024 Kokoc Group купила агентство инфлюенс-маркетинга Players Team 1
01.08.2024 От продавца до человека — одна кнопка: уникальный инструмент C2C-коммуникации на «Мегамаркете» 1
21.04.2023 МТС вложит миллиард в модные рекламные технологии на замену тем, которые бежали из России 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
07.10.2020 Платформа инфлюенс-аналитики BloggerBase выходит на российский рынок 2
28.09.2020 Cappasity представила 3DShot, мобильное приложение для создания 3D-демонстраций и 3D-обзоров товаров 1
11.01.2017 В России будет запущена итальянская платформа маркетинга влияния Buzzoole 2
28.10.2014 Как определить уровень конкурентоспособности на мировом рынке 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7664 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 2
Cappasity 5 1
Samsung Electronics 10361 1
Apple Inc 12251 1
Xiaomi 1810 1
Huawei 4008 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 742 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 1
Google LLC 11932 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 1
Telegram Group 2179 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 181 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 991 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1645 1
8436 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2187 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 678 1
ММК Информсервис 52 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 181 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 529 1
Газинформсервис - ГИС 306 1
Vertica 40 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 87 1
BloggerBase 1 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production 23 1
Criteo - Критео 16 1
Т1 Иннотех 182 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 1
IBS Dunice - Дунайс 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 253 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 256 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1424 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 980 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 166 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 524 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 123 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
X5 Group - Перекрёсток 568 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1064 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 476 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 473 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 472 1
Сбер - СберСеллер - SberSeller - сейлз-хаус 2 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 1
Cersanit - Церсанит Трейд 20 1
Красный квадрат 10 1
RTB House 4 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
Федеральное казначейство России 1810 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 321 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 137 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 98 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7303 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10764 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2956 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2430 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4882 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12341 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2882 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4494 2
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 55 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7958 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5276 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3293 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 706 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1848 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1108 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1033 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2984 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1506 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6963 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5019 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8056 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1662 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1693 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17341 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1601 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2964 1
Логистика - Бесконтактная доставка - Contactless delivery service 8 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 282 1
Аудиокнига - Audiobook 212 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 1
Google YouTube - Видеохостинг 2803 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 27 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 784 1
Cappasity 3DShot 2 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1116 1
ByteDance - TikTok 277 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 139 1
Google YouTube Kids 11 1
MX Media & Entertainment - MX Player 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5417 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 134 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 82 1
Amazon Live 1 1
VK - Яндекс.Дзен 203 1
Яндекс.Бизнес 35 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 106 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 1
Microsoft Azure 1425 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 234 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2100 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 115 1
Apple iPhone 6 4863 1
НКТ - Р7-Офис 404 1
Microsoft Office Excel 1219 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2316 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 595 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1722 1
Apache Airflow 49 1
Реестр добросовестных экспортеров 203 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 460 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 25 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 295 1
Айсорс - Isource Inspector 22 1
Попов Константин 16 1
Мельниченко Ольга 1 1
Мельникова Елена 11 1
Трубицин Дмитрий 2 1
Натрусов Артем 288 1
Шадаев Максут 1041 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 299 1
Абакумов Евгений 206 1
Сотин Денис 209 1
Сергеев Сергей 141 1
Свиридов Владимир 28 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 65 1
Виноградов Александр 61 1
Богданов Андрей 41 1
Свинцов Андрей 46 1
Меденцев Константин 98 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 76 1
Лазин Владислав 1 1
Петухов Антон 47 1
Пустарнаков Роман 45 1
Линцова Екатерина 11 1
Кубарев Алексей 55 1
Шойтов Александр 78 1
Верисов Михаил 24 1
Пчелин Юрий 38 1
Черепанов Андрей 6 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Харитонов Дмитрий 56 1
Родин Валерий 3 1
Бабкин Николай 24 1
Серебряков Дмитрий 5 1
Королёв Дмитрий 18 1
Тятюшев Максим 112 1
Курилович Евгений 9 1
Наумов Владимир 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3068 2
Украина 7660 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 2
Индия - Bharat 5530 2
Италия - Итальянская Республика 4376 2
Франция - Французская Республика 7895 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4047 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7688 1
Канада 4918 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
Казахстан - Республика 5624 1
Европа 21900 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1075 1
Азия - Азиатский регион 5606 1
Япония 13355 1
Швеция - Королевство 3642 1
Польша - Республика 1970 1
Сингапур - Республика 1868 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
США - Нью-Йорк 3103 1
Германия - Федеративная Республика 12777 1
Бразилия - Федеративная Республика 2389 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Турция - Турецкая республика 2409 1
Испания - Королевство 3735 1
Саудовская Аравия - Королевство 601 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 1
Болгария - Республика 778 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1378 1
Малайзия 873 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1044 1
Таиланд - Королевство 833 1
Филиппины - Республика 572 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 383 1
Китай - Шанхай 789 1
Сербия - Республика 344 1
Аргентина - Аргентинская Республика 591 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10146 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5214 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1589 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 699 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2795 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 398 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3539 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5002 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 263 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7286 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4481 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2120 1
Образование в России 2289 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3038 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4755 1
F2P - Free-to-play 94 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2801 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 400 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5151 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 343 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5964 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 206 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 535 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 16 1
Forbes - Форбс 852 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1291 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 142 1
IDC - International Data Corporation 4917 1
РАЭК Экономика Рунета 19 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 229 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 332 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 88 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 368 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1136 1
CNews AWARDS - награда 524 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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