Kokoc Group купила агентство инфлюенс-маркетинга Players Team

Рекламная группа с платформенными решениями Kokoc Group приобрела 85% в агентстве инфлюенс-маркетинга Players Team. По оценкам экспертов, стоимость сделки не меньше 150 млн руб. Ключевые учредители Players остаются в операционном и стратегическом управлении. Так группа расширяет палитру инструментов, которые группа готовится представить клиентам на единой технологической платформе.

Приобретение Kokoc Group – важный шаг в строительстве продуктового дивизиона Creative, в который уже входит студия видеопроизводства Guru Production. В группе также есть SMM-агентство, занимающееся в том числе рекламными размещениями через инфлюенсеров, – Kokoc Like, однако клиенты, чеки и подходы двух проектов принципиально отличаются. Kokoc Like предлагает рынку performance-подход к продвижению товаров и услуг в социальных сетях. Players Team специализируется на креативных стратегиях для брендов под ключ с широкими охватами у блогеров и селебрити.

В Kokoc Group рассчитывают, что вхождение агентства позволит группе увеличить годовой объём выручки в сегменте инфлюенс-маркетинга до 3 млрд руб. к 2026 г.

Василий Ящук, основатель Players Team, сказал: «Influence Marketing стал неотъемлемой частью медийного сплита любого бренда. Мы говорим об этом как о данности, поэтому уже предлагаем широкий спектр продуктов – от CPA-платформ до сложных креативных кампаний и производства контента. А с технологичной Kokoc Group мы сможем построить глубокий, интегрированный подход, который возьмёт лучшее от IT, контента и лидеров мнений».

Майя Лазарева, операционный директор Players, сказала: «На пороге своего десятилетия мы приняли решение расширять бизнес географически (запустили Players Kazakhstan) и диверсифицировать экспертизу. В партнерстве с Kokoc Group видим перспективу создания новых продуктов на стыке инфлюенс-маркетинга и digital-сервисов группы. Партнёрство вынашивалось в течение года, и мы рады, наконец, объединить усилия в поиске передовых маркетинговых решений”.

В марте Kokoc Group объявила о создании вертикально интегрированной инвестиционной компании (ВИИК) для системного поиска решений и команд диджитал-рынка с интеграцией в продукты группы. Присоединение Players — один из результатов работы ВИИК на этапе MVP.

По словам руководителя ВИИК Эдуарда Цинкера, сделка очень своевременная и важная для всей отрасли: «В условиях всех ограничений в секторе платного трафика интерес сместился на инфлюенс-маркетинг. Кроме того, рынок ждет технологичности буквально в каждом рекламном продукте, но особенно вокруг новых медиа: социальные сети, блогеры, цифровые СМИ. А значит, важнейшая функция Kokoc Group как большого игрока индустрии — удовлетворить запрос всеми доступными ей методами».