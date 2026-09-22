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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201570
ИКТ 15638
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Родин Валерий

СОБЫТИЯ


22.09.2026 «Яндекс» начал продавать решение для защиты ИИ 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
06.04.2022 «НПТ климатика» внедрила helpdesk-систему Okdesk 1
12.08.2008 «АйТи» построит интернет-приемную для «Волгоградэнергосбыта» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Родин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9339 2
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
IBS Dunice - Дунайс 7 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1244 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 1
9681 1
Oracle Corporation 7100 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5036 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
ММК Информсервис 69 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 824 1
Газинформсервис - ГИС 512 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 69 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
Т1 Иннотех 214 1
НПТ Климатика 1 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
Волгоградэнергосбыт 7 1
Красный квадрат 11 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8987 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 152 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
X5 Group - Перекрёсток 644 1
ВкусВилл - Избёнка 218 1
McDonald’s - Макдоналдс 221 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 560 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 631 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 1
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
En+ Group - Эн+ ГК 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12316 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35640 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36646 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7337 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7914 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4685 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6102 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 361 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1180 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16589 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9685 1
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Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3263 1
Оповещение и уведомление - Notification 6085 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 855 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2969 1
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 41 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18294 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13060 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54578 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3219 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4370 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12400 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3387 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26736 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1778 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10288 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14086 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4657 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2372 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13761 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26235 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1233 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5052 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2925 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
Айсорс - Isource Inspector 25 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 634 1
Microsoft Office 4211 1
Microsoft Azure 1530 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 348 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Okdesk - Облачные Решения 77 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 205 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 1
НКТ - Р7-Офис 556 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1520 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2566 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 707 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2496 1
Apache Airflow 78 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
Бабкин Николай 24 1
Серебряков Дмитрий 6 1
Королёв Дмитрий 79 1
Тятюшев Максим 221 1
Курилович Евгений 9 1
Наумов Владимир 19 1
Ильина Наталья 18 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 32 1
Шаев Виталий 60 1
Холодов Евгений 1 1
Проскурин Денис 2 1
Жигалов Олег 22 1
Щепалин Олег 23 1
Хуснутдинов Ильяс 16 1
Ивницкий Дмитрий 16 1
Скачков Дмитрий 18 1
Горбунов Константин 5 1
Зайка Яна 1 1
Натрусов Артем 317 1
Шадаев Максут 1223 1
Феоктистов Вадим 37 1
Чаркин Евгений 318 1
Абакумов Евгений 229 1
Сотин Денис 216 1
Сергеев Сергей 179 1
Свиридов Владимир 28 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 90 1
Виноградов Александр 65 1
Богданов Андрей 47 1
Свинцов Андрей 55 1
Меденцев Константин 106 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Теплицкий Дмитрий 89 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 86 1
Пустарнаков Роман 54 1
Линцова Екатерина 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 2
Сербия - Белград 63 1
Европа 25017 1
Азия - Азиатский регион 5947 1
Польша - Республика 2037 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3494 1
Германия - Федеративная Республика 13286 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 924 1
Украина 7947 1
Болгария - Республика 800 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1120 1
Сербия - Республика 377 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27562 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6141 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53936 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34161 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6614 1
Паспорт - Паспортные данные 2879 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3222 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1520 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1758 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1341 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4728 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 710 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11452 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 512 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3529 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1022 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6729 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2359 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 230 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 877 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 58 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1624 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12411 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3153 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21933 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 400 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6595 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 213 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 710 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6662 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2155 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58270 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16282 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 267 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 862 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1288 1
CNews AWARDS - награда 575 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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