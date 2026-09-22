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Родин Валерий
СОБЫТИЯ
|22.09.2026
|«Яндекс» начал продавать решение для защиты ИИ 1
|21.11.2022
|Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
|06.04.2022
|«НПТ климатика» внедрила helpdesk-систему Okdesk 1
|12.08.2008
|«АйТи» построит интернет-приемную для «Волгоградэнергосбыта» 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Родин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Бабкин Николай 24 1
|Серебряков Дмитрий 6 1
|Королёв Дмитрий 79 1
|Тятюшев Максим 221 1
|Курилович Евгений 9 1
|Наумов Владимир 19 1
|Ильина Наталья 18 1
|Тихонова Божена 16 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Порошин Тимур 32 1
|Шаев Виталий 60 1
|Холодов Евгений 1 1
|Проскурин Денис 2 1
|Жигалов Олег 22 1
|Щепалин Олег 23 1
|Хуснутдинов Ильяс 16 1
|Ивницкий Дмитрий 16 1
|Скачков Дмитрий 18 1
|Горбунов Константин 5 1
|Зайка Яна 1 1
|Натрусов Артем 317 1
|Шадаев Максут 1223 1
|Феоктистов Вадим 37 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Абакумов Евгений 229 1
|Сотин Денис 216 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Чурсин Дмитрий 90 1
|Виноградов Александр 65 1
|Богданов Андрей 47 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Меденцев Константин 106 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Теплицкий Дмитрий 89 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Александров Александр 86 1
|Пустарнаков Роман 54 1
|Линцова Екатерина 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167857 2
|Сербия - Белград 63 1
|Европа 25017 1
|Азия - Азиатский регион 5947 1
|Польша - Республика 2037 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3494 1
|Германия - Федеративная Республика 13286 1
|Россия - ЮФО - Волгоградская область 924 1
|Украина 7947 1
|Болгария - Республика 800 1
|Азербайджан - Азербайджанская Республика 1120 1
|Сербия - Республика 377 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.