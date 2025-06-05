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Индексная книга (каталог) CNews*
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Королёв Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Авито Работа»: треть россиян уже воспользовались ИИ для поиска работы 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 2
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
16.04.2021 Администрация Ленинградской области реализовала систему предупреждения коррупции и конфликта интересов 1
25.06.2015 Efes Rus вместе с Molga Consulting разработала программу мотивации персонала 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Королёв Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4161 16
Газинформсервис - ГИС 318 16
ММК Информсервис 53 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 182 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 16
Т1 Иннотех 183 16
8501 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 553 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1009 16
Microsoft Corporation 24865 5
Oracle Corporation 6761 5
IBM - International Business Machines Corp 9473 4
SAP SE 5336 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5040 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 2
Intel Corporation 12317 2
Yandex - Яндекс 7761 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 2
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 62 2
Adobe Systems 1560 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 323 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2087 1
Selectel - Селектел 407 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 135 1
Broadcom - VMware 2408 1
Lenovo Group 2307 1
Huawei 4030 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Softline - Софтлайн 2994 1
Ростелеком 9953 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1302 1
Telegram Group 2228 1
OpenText 211 1
Информзащита 791 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 482 16
Лента - Сеть розничной торговли 2153 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 16
РЖД - Российские железные дороги 1943 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 530 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7628 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 16
Абсолют Банк 235 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 125 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1021 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1446 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 139 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 189 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
Северсталь ПАО - Severstal 504 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 243 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 1
X5 Group - Перекрёсток 579 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 896 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 1
Ренессанс Страхование 165 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 1
Почта России ПАО 2164 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 82 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 479 1
LEGO 248 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1989 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12077 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 344 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3427 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3133 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4635 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2980 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4418 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3099 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5073 1
Федеральное казначейство России 1817 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4977 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 94 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 382 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 347 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 339 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 324 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2259 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3006 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7084 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21876 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2898 16
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1332 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29147 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6886 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53087 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 254 16
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5739 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4281 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10608 16
Робототехника - Собакоробот - Робособака - Роботы собаки - Киберсобака - Robotic dogs 30 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4523 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16255 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5514 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31983 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26062 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11430 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12351 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7689 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30627 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6537 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9685 4
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 321 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5527 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10698 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21164 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11575 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3204 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 801 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21220 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12416 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4900 3
НКТ - Р7-Офис 413 16
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2330 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Айсорс - Isource Inspector 22 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1784 10
Microsoft Windows 15915 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1336 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5460 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 754 2
Microsoft Office 3824 2
Linux OS 10257 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4720 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 564 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 518 1
Новые облачные технологии - МойОфис 817 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 951 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1125 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Intel x86 - архитектура процессора 1912 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 241 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Microsoft Azure 1429 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 867 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 475 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 124 1
Microsoft Teams - MS Teams 577 1
ВТБ Бизнес 48 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 242 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 170 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 268 1
Александров Александр 80 16
Меденцев Константин 98 16
Теплицкий Дмитрий 73 16
Пустарнаков Роман 45 16
Харитонов Дмитрий 57 16
Свиридов Владимир 28 16
Слесаренко Марина 23 16
Солопов Вячеслав 37 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Феоктистов Вадим 36 16
Абакумов Евгений 206 16
Чаркин Владимир 16 16
Богданов Андрей 42 16
Чурсин Дмитрий 69 16
Свинцов Андрей 46 16
Сергеев Сергей 142 16
Натрусов Артем 292 16
Бабкин Николай 24 16
Ильина Наталья 18 16
Верисов Михаил 24 16
Тятюшев Максим 124 16
Порошин Тимур 30 16
Шадаев Максут 1054 16
Шаев Виталий 44 16
Сотин Денис 213 16
Шойтов Александр 78 16
Тихонова Божена 16 16
Кубарев Алексей 55 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Чаркин Евгений 299 15
Ложкин Руслан 34 2
Панченко Иван 152 2
Труненков Сергей 35 2
Иванов Андрей 58 1
Нефедов Вячеслав 3 1
Пономарев Андрей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17492 4
Украина 7672 3
Европа 24395 3
Турция - Турецкая республика 2420 3
Германия - Федеративная Республика 12788 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17878 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 2
Египет - Арабская Республика 1023 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14260 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2570 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7746 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2824 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 327 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 1
Ближний Восток 2983 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 366 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 1
Азия - Азиатский регион 5617 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3100 1
Польша - Республика 1974 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 1
Америка Латинская 1839 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 426 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 184 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 153 1
Украина - Запорожская область 98 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 781 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5257 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Болгария - Республика 780 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5952 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49314 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 16
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3208 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 16
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1277 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14164 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9150 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3011 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11267 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
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