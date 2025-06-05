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Королёв Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Королёв Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Александров Александр 80 16
|Меденцев Константин 98 16
|Теплицкий Дмитрий 73 16
|Пустарнаков Роман 45 16
|Харитонов Дмитрий 57 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Трофимов Дмитрий 41 16
|Феоктистов Вадим 36 16
|Абакумов Евгений 206 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Богданов Андрей 42 16
|Чурсин Дмитрий 69 16
|Свинцов Андрей 46 16
|Сергеев Сергей 142 16
|Натрусов Артем 292 16
|Бабкин Николай 24 16
|Ильина Наталья 18 16
|Верисов Михаил 24 16
|Тятюшев Максим 124 16
|Порошин Тимур 30 16
|Шадаев Максут 1054 16
|Шаев Виталий 44 16
|Сотин Денис 213 16
|Шойтов Александр 78 16
|Тихонова Божена 16 16
|Кубарев Алексей 55 16
|Жигалов Олег 19 16
|Щепалин Олег 23 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Чаркин Евгений 299 15
|Ложкин Руслан 34 2
|Панченко Иван 152 2
|Труненков Сергей 35 2
|Иванов Андрей 58 1
|Нефедов Вячеслав 3 1
|Пономарев Андрей 24 1
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