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«Авито Работа»: ИИ помогает соискателям с небольшим стажем находить работу на 4 дня быстрее

В 2025 г. «Авито Работа» представила новую функцию на базе собственной языковой модели A-Vibe, которая помогает соискателям создавать более качественные и структурированные резюме. По данным платформы, резюме, созданные с помощью ИИ, показывают более высокую конверсию при трудоустройстве. Так, кандидаты с опытом от одного до трех лет, использующие эту функцию, находят работу в среднем на четыре дня (–8%) быстрее, чем соискатели с аналогичным опытом без помощи ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Языковая модель A‑Vibe встроена в интерфейс создания резюме. При заполнении блока «Обязанности» доступна кнопка «Улучшить текст» — модель исправляет ошибки, усиливает формулировки и добавляет недостающие детали. Пользователь может принять изменения, отредактировать или откатить.

Кто чаще пользуется функцией

В июне текущего года возможностью улучшения текста чаще всего пользовались соискатели в возрасте 25–34 лет (5%), что позволило увеличить объем описания резюме на 38%. Особенно востребованной функция оказалась среди соискателей на позиции в высшем менеджменте (9%), бухгалтерии и финансах (8%), а также в сфере управления персоналом (8%).

Как языковая модель помогает быстрее находить работу

Сильнее всего эффект от применения проявился среди соискателей с опытом от одного до трех лет. Согласно данным платформы, средний срок, в течение которого резюме таких кандидатов остается активным (до момента скрытия или удаления), составляет 51 день. Если резюме улучшено с помощью языковой модели, этот срок сокращается до 47 дней — то есть работа находится на четыре дня быстрее (–8%). Использование языковой модели позволяет лучше сформулировать навыки и достижения, выделить ключевые компетенции и тем самым повысить шансы на приглашение от работодателя.

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«Сейчас ИИ дает преимущество кандидатам, потому что эти инструменты еще не стали повсеместными. Но по мере роста их распространения они перестанут быть конкурентным преимуществом и станут новой нормой. Уже сегодня мы видим, как технология помогает соискателям компенсировать недостаток "продающих" формулировок, меняя сам подход к поиску работы», — сказал Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Как сфера и опыт работы влияют на объем резюме

Самые длинные описания в анкетах оказались у кандидатов с опытом от одного до трех лет. Также аналитики выяснили, что в среднем самые объемные резюме после улучшения с помощью A-Vibe получались у кандидатов на позиции в сферах маркетинга, рекламы и PR, высшего менеджмента, ИT и телекома, а самые короткие — у соискателей на работу в такси и в сфере ЖКХ.

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