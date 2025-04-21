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Avito Авито авто A-Vibe
Авито Авто представил в 2025 году технологию на основе большой языковой модели A-Vibe. Она анализирует данные из разговоров дилеров с потенциальными покупателями и помогает увеличивать продажи — приносит до 30% готовых к покупке клиентов. Нейросеть определяет уровень заинтересованности клиентов и подсказывает дилерам, как улучшить качество обслуживания.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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