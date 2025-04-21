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Avito Авито авто A-Vibe


Авито Авто представил в 2025 году технологию на основе большой языковой модели A-Vibe. Она анализирует данные из разговоров дилеров с потенциальными покупателями и помогает увеличивать продажи — приносит до 30% готовых к покупке клиентов. Нейросеть определяет уровень заинтересованности клиентов и подсказывает дилерам, как улучшить качество обслуживания.  


21.04.2025 Нейросеть «Авито» A-Vibe научилась анализировать данные из диалогов и определять готовность клиентов к покупке автомобиля 1
07.04.2025 «Авито» обогнал OpenAI и Google: нейросеть A-Vibe стала лучшей среди легких ИИ-моделей на русском языке 1
04.04.2025 «Авито Работа» представила функцию создания резюме с помощью ИИ 1
31.03.2025 «Авито» планирует инвестировать в GenAI порядка 12 млрд руб. и запустить новые образовательные программы для подготовки кадров в области искусственного интеллекта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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