Щеглов Артур


СОБЫТИЯ


25.11.2025 ИИ ускорил подачу объявлений по продаже авто благодаря определению госномера по фото 1
21.04.2025 Нейросеть «Авито» A-Vibe научилась анализировать данные из диалогов и определять готовность клиентов к покупке автомобиля 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Щеглов Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 225 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1267 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33820 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3159 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4015 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8665 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12994 1
Avito - Авито авто 64 1
Avito - Авито авто - A-Vibe 12 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5294 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5599 1
