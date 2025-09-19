«Авито Работа»: спрос на специалистов с навыками работы с ИИ вырос на 115%

По данным «Авито Работы», спрос на специалистов с навыками работы с ИИ за январь-август 2025 г. вырос на 115%. При этом количество резюме соискателей с упоминанием ИИ увеличилось на 129%, особенно среди молодежи 18–24 лет (+146%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы», подчеркнул, что владение ИИ становится ключевым навыком, формирующим новые модели взаимодействия человека и технологий, а также новые междисциплинарные профессии, такие как ИИ-тренеры и специалисты по цифровым экосистемам.

Эксперт отметил, что ИИ перестал быть нишевым инструментом и сегодня активно внедряется в массовые профессии, автоматизируя рутинные задачи и поддерживая карьерное развитие сотрудников. Особое внимание Кирилл Пшеничных уделил применению ИИ в рекрутинге, включая чат-боты и модель A-Vibe.

«По экспертным оценкам около 50% специалистов в России используют ИИ в подборе персонала, хотя системно технологии внедрены лишь в 5% компаний. Уже сегодня ИИ помогает ускорять первичный скрининг резюме, повышает точность отбора и подбирает для соискателей релевантные вакансии. 28% работающих россиян используют ИИ в работе, а 39% обращались к нейросетям для карьерного консультирования. Наибольшая активность среди молодежи: дизайнеры увеличили упоминания ИИ в резюме на 172%, SMM-специалисты — на 114%, с ожидаемой проектной оплатой 40–50 тыс. руб/мес», — сказал Кирилл Пшеничных.

ИИ усиливает человека, берет на себя рутину и помогает в стратегических и творческих задачах, а цифровая трансформация формирует новые профессиональные ниши. Компании интегрируют технологии не только для оптимизации процессов, но и для решения проблемы дефицита кадров, а соискатели используют ИИ для улучшения резюме, анализа вакансий и подготовки к собеседованиям.

По словам Кирилла Пшеничных, будущее рынка труда будет определяться симбиозом человеческого опыта и искусственного интеллекта: технологии повышают эффективность и точность процессов, но уникальные компетенции специалистов остаются ключевым фактором конкурентоспособности. «ИИ уже стал частью повседневной работы и карьерного развития, и компании, которые научатся эффективно сочетать человеческий опыт с возможностями искусственного интеллекта, будут лидерами рынка», — отметил Кирилл Пшеничных.