«Автотека»: какие авто премиальных марок реже всего попадают в ДТП

Эксперты «Автотеки», сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито»), проанализировали базу объявлений с авто премиальных марок не старше пяти лет и узнали, какие модели реже всего участвовали в ДТП. Оказалось, что самые безаварийные модели – Zeekr 001, Mercedes-Benz G-класса AMG, Tank 300. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Автотеки», доля безаварийных авто составила 74,6%. Реже всего данные о ДТП встречаются в истории автомобилей марок Jeep (доля безаварийных машин – 88,8%), Zeekr (86,3%), Li Auto (86,1%), Tesla (83,7%), а также Voyah (81,7%). Также в топ-10 попали машины марок Tank (80,9%), MINI (78,5%), BMW (75,5%), Porsche (75,3%) и Land Rover (74,4%).

Среди моделей наибольшая доля безаварийных экземпляров зафиксирована за Zeekr 001 (87%), Mercedes-Benz G-класса AMG (85,3%), Tank 300 (83,5%), Voyah Free (82,3%), Mercedes-Benz S-класса (82,1%). Кроме того, в число лидеров вошли EXEED RX (80,5%), BMW X5 (80,1%), Tank 500 (78,1%), BMW X7 и X3 (по 78% каждая).

Достаточно часто в продаже можно найти безаварийные Audi Q7 (77,7%), BMW X6 (75,6%), Mercedes-Benz GLS-класса (74,6%), Land Rover Range Rover (74,4%), Audi Q5 (74,2%), Lexus NX (73,6%), Mercedes-Benz GLE-класса (73,4%), BMW 7 серии (73,3%), BMW X1 (72,9%) и EXEED VX (71,8%).

«Высокий показатель безаварийности в сегменте премиальных автомобилей с пробегом до пяти лет может быть связан с особым отношением владельцев к таким автомобилям – как к объектам повышенной ценности. При этом в числе лидеров оказалось немало китайских моделей, что объясняется тем, что современные машины оснащаются большим количеством систем безопасности. Однако даже если в истории автомобиля есть факт ДТП, не стоит отказываться от его приобретения – следует узнать подробнее, какие были при этом повреждения. Это достаточно просто, если воспользоваться онлайн-сервисами, например, «Автотекой». Для удобной интерпретации истории автомобиля в отчетах есть единая интерактивная схема повреждений, на которой наглядно показано, какие элементы кузова были затронуты в ДТП. Это стало возможным благодаря интеграции нашей собственной нейросети A-Vibe, которая обрабатывает данные из более чем две тыс. источников, включая страховые компании, сервисные центры и ГИБДД», – сказал Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки».