Haiku Haiku OS

Haiku - Haiku OS

07.04.2025 «Авито» обогнал OpenAI и Google: нейросеть A-Vibe стала лучшей среди легких ИИ-моделей на русском языке 1
17.03.2025 Serverspace добавил три новые модели LLM в панель управления GPT API 1
19.07.2024 OpenAI выпустил компактную и самую экономичную модель искусственного интеллекта 1
11.03.2024 С помощью свободного ПО для Wi-Fi можно взламывать Android и Linux 1
19.08.2021 Google начала массовое распространение своей «секретной» операционной системы 1
23.07.2009 Свободные ОС - это не только Linux 3
16.01.2008 Компьютеры начали осваивать тонкости хайку 1
10.03.2000 Microsoft подтвердила наличие "дыры" в Windows 95/98, которая делает небезопасным посещение некоторых веб-серверов 1
07.03.2000 McAfee AVERT предупредила об потенциально высокой опасности нового вируса W32/Pretty.worm.unp 1
02.03.2000 Sophos опубликовала десятку самых распространённых вирусов февраля 1
24.02.2000 Обнаружен новый вирус для Windows 2000 - Infis.4608 1
22.02.2000 Демонстрационные CD-ROM Adobe c выставки MACWORLD были заражены вирусами 1

