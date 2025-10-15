Разделы

OpenScaler

OpenScaler

УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Завершается первый этап конкурса по системному программированию Open OS Challenge 2025 с призовым фондом 1 млн рублей 1
28.12.2023 Операционная система корпоративного уровня «Скейлер» включена в Реестр российского ПО 1
23.10.2023 Определены лучшие разработчики по системному программированию в конкурсе Open OS Challenge 2023 1
08.12.2022 Открытое сообщество разработчиков OpenScaler представило первую версию локализованного дистрибутива openEuler для архитектуры ARM 1
29.11.2022 Открытое сообщество разработчиков OpenScaler представило первую версию локализованного дистрибутива openEuler 1
16.11.2022 В России состоялся запуск OpenScaler – сообщества разработчиков новой свободно распространяемой отечественной операционной системы с открытым исходным кодом 1

OpenAtom Foundation 4 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 229 3
China Mobile 419 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 627 1
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 12 1
China Post Group - Почта Китая 18 3
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 3
ASF - Apache Software Foundation 220 1
Linux Foundation 189 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26853 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8049 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 525 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22667 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 635 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 577 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21636 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2199 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 1
Repository - Репозиторий 1006 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11812 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1729 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6597 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 1
OpenScaler OS 7 4
Huawei Euler OS 16 3
Linux OS 10734 3
Intel x86 - архитектура процессора 1969 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 962 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 250 1
Linux Kernel 17 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 57 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 343 1
Кириллов Григорий 1 1
Атнагузин Кирилл 1 1
Семичастнов Константин 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17961 4
Россия - РФ - Российская федерация 154567 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 426 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11341 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9956 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 58 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 951 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 275 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393029, в очереди разбора - 732080.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

