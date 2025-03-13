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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170633
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Linux Kernel


13.03.2025 VAS Experts настроил СКАТ DPI в качестве пограничного маршрутизатора 1
15.01.2024 Разработка ядра Linux остановилась из-за плохой погоды в городе, где живет Линус Торвальдс 1
23.10.2023 Определены лучшие разработчики по системному программированию в конкурсе Open OS Challenge 2023 1
16.03.2023 Разработчики Linux начали гонения на россиян. «Байкал Электроникс» запретили работать над ядром ОС 1
16.12.2022 Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl 1
30.04.2020 Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M 1
07.06.2019 «Ред Софт» объявила новый релиз РЕД ОС 1
08.05.2019 Microsoft впервые в истории встроила в Windows полноценное ядро Linux 1
25.12.2017 «Ред Софт» представила «Ред ОС 7.1 Муром» 1
23.03.2012 Oracle выпустила Unbreakable Enterprise Kernel R2 для Oracle Linux 1
21.02.2007 UP3: новая линейка стильных MP3-плееров от LG 1
26.07.2006 LG создал золотую флэшку 1
13.06.2006 Pepper анонсировал КПК с расширенными интернет-возможностями 1
29.03.2005 В ядре Linux найдена "дыра" 1
30.07.2002 В августе выйдет новая версия дистрибутива ASPLinux 1
22.08.2001 Caldera установит Linux в 800 канадских аптеках 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Linux Kernel и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24709 2
Ред Софт - Red Soft 739 2
GitHub 839 2
Oracle Corporation 6725 2
LG Electronics 3622 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 388 1
Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 165 1
Mozilla Foundation 201 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 217 1
Canonical 203 1
Atlassian 120 1
Netscape Communications Corporation 421 1
JetBrains 68 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Telegram Group 2055 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 511 1
OpenScaler 5 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 201 1
Intel Corporation 12235 1
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 11 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
ASF - Apache Software Foundation 208 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25615 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24374 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10038 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3937 2
DDR - Double data rate 2753 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7349 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 915 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1753 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 2
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 57 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9249 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9403 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20942 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 2
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 139 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 383 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 53 1
Micorosft Windows Insider 130 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12607 1
AVI - Audio Video Interleave 457 1
Microsoft WMV - Windows Media Video 371 1
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 1
AAC - Advanced Audio Coding 446 1
Linux Btrfs - Файловая система 41 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1277 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 403 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1033 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1580 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2701 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 990 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3852 1
Linux OS 10067 12
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 160 3
Mozilla Firefox - браузер 1893 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 976 2
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 26 2
Microsoft Windows 2000 8660 2
Microsoft Windows 15767 2
Microsoft Windows 10 1776 1
Microsoft Azure 1414 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 869 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
Microsoft Windows PowerShell 180 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 343 1
Microsoft Windows Terminal 17 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 23 1
Bash-скрипт 61 1
Microsoft Windows Server 2019 34 1
Python Ruby 3 1
Microsoft Exchange 1746 1
Oracle Exalogic 73 1
SK hynix SLC 2 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 524 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 151 1
Red Hat RPM - Package Manager 160 1
Apache OpenOffice 472 1
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 67 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 796 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 128 1
LG Choсolate 2 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 53 1
GNU C Library Glibc 30 1
ASPLinux Server 27 1
Oracle Java - язык программирования 3103 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 589 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 237 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 195 2
Новодворский Алексей 109 1
Kicinski Jakub - Кицински Якуб 3 1
Семин Сергей 4 1
Атнагузин Кирилл 1 1
Семичастнов Константин 1 1
Кириллов Григорий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 3
США - Калифорния 4633 1
Канада 4900 1
Беларусь - Белоруссия 5740 1
Украина 7639 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 414 1
США - Орегон 248 1
США - Портленд 66 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4406 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2753 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5208 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1560 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2444 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 684 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 502 1
НКО - Некоммерческая организация 509 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4180 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18792 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4063 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11028 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1589 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
The Register - The Register Hardware 1580 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 67 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 253 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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