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Linux Kernel
Linux Kernel и организации, системы, технологии, персоны:
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 195 2
|Новодворский Алексей 109 1
|Kicinski Jakub - Кицински Якуб 3 1
|Семин Сергей 4 1
|Атнагузин Кирилл 1 1
|Семичастнов Константин 1 1
|Кириллов Григорий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 6
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 3
|США - Калифорния 4633 1
|Канада 4900 1
|Беларусь - Белоруссия 5740 1
|Украина 7639 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 1
|Россия - ПФО - Марий Эл Республика 414 1
|США - Орегон 248 1
|США - Портленд 66 1
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