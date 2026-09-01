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Kicinski Jakub Кицински Якуб

СОБЫТИЯ


01.09.2026 Ядро как решето. В Linux годами скрываются тысячи уязвимостей, их находят нейросети 1
12.05.2023 Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое 2
22.03.2023 Россиян изгоняют из сообщества свободного ПО. Репозитории архивируют, инициативы отклоняют 2
16.03.2023 Разработчики Linux начали гонения на россиян. «Байкал Электроникс» запретили работать над ядром ОС 3

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Kicinski Jakub и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 488 3
Telegram Group 2965 2
Linux Kernel Organization 3 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 1
Softline - Софтлайн 3766 1
IBM - International Business Machines Corp 9708 1
Intel Corporation 12848 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
Microsoft Corporation 25816 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1110 1
HPE SGI - Silicon Graphics 391 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 1
Microsoft Corporation - GitHub 1085 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 794 1
Чип и Дип 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 1
Microsoft - LinkedIn 704 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5452 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3964 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5742 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8698 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2861 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22687 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28403 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 2
Оповещение и уведомление - Notification 6031 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8828 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7667 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1957 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 600 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11872 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14332 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 1
ExpressCard - NewCard - PCCard, PC-Card - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - CardBus - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 692 1
Repository - Репозиторий 1184 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3786 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Оцифровка - Digitization 5210 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10738 1
MLOps - LLM - Vibe coding - Вайб-кодинг - Вайбкодинг 60 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4960 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9461 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2362 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17040 1
Linux OS 11586 4
Microsoft Windows 16943 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
Linux - Debian GNU 570 1
Xperi TiVo 84 1
Linux Kernel 17 1
Pixabay 263 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 574 1
Intel x86 - архитектура процессора 2175 1
Apple macOS 2435 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 929 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1047 1
Vue.js 27 1
X Corp - xAI - Grok AI 54 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5775 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1290 1
Семин Сергей 4 3
Амелькин Александр 3 1
Новодворский Алексей 114 1
Исаев Дмитрий 58 1
Копосов Максим 74 1
Мишустин Михаил 790 1
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Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27450 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 874 1
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Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 741 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4048 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 670 1
Tom’s Hardware 610 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2455 1
The Register - The Register Hardware 1788 1
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