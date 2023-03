Россиян изгоняют из сообщества свободного ПО. Репозитории архивируют, инициативы отклоняют

Всего за месяц сообщество свободного ПО дважды показало свое нежелание связываться с российскими разработчиками. Столь массовых нападок на россиян со стороны сообщества еще не было, и в этом просматриваются политические мотивы. Если так пойдет и дальше, россияне могут перестать вносить свой вклад в развитие открытого ПО.

Политика повсюду

Российские ИТ-специалисты столкнулись с негативным отношением со стороны мирового сообщества разработчиков открытого ПО (FOSS — free/libre and open-source software). Как пишет The Register, за последний месяц было зафиксировано как минимум два таких случая, и нельзя исключать, что на самом деле их может оказаться значительно больше.

Один из примеров, упомянутых The Register, – это принудительный перевод репозитория россиянина Александра Амелькина в режим публичного архива (Public Archive). Фактически, это аналог знакомого всем пользователям Windows режима «только для чтения». По информации издания, профиль Амелькина также подвергся блокировке, но на момент выхода материала он был доступен, хотя плашка Public Archive на нем по-прежнему была.

Александр Амелькин — сотрудник компании Yadro, российского производителя серверного оборудования, в том числе систем хранения данных, и разработчика процессоров с архитектурой RISC-V. Одновременно с этим Амелькин является мейнтейнером (специалист по сопровождению) пакета ipmitool с открытым кодом, который используется в массе популярных дистрибутивов Linux. К примеру, он по умолчанию интегрирован в Debian, RHEL и SUSE, где задействован для контроля работы серверов с ВМС-контроллерами.

Архивный репозиторий Александра Амелькина

Причины изменения статуса репозитория Александра Амелькина представители GitHub объяснять не стали. Редакция CNews обратилась к Амелькину за комментарием и ожидает ответа.

Многоуровневые антироссийские санкции

Нельзя исключать, что Амелькин попал под ограничения из-за своего нынешнего работодателя. С сентября 2022 г. Yadro находится в санкционном списке США, что развязывает GitHub руки, так как это американский проект — в собственности корпорации Microsoft, которая тоже регулярно признается в нелюбви к россиянам.

Следует отметить, что с репозиторием Амелькина GitHub разобрался по упрощенной схеме. Весной 2022 г. сервис массово блокировал профили россиян направо и налево, не особо интересуясь подробностями об их владельцах. Пострадали как обычные пользователи, так и крупные компании, включая Сбербанк (он тоже находится под санкциями).

В настоящее время GitHub насчитывает в пределах 2 млн российских пользователей. Чтобы их всех не накрыло очередной волной санкций, российские власти запустили эксперимент по созданию отечественного репозитория открытого ПО. Как сообщал CNews, под проект будет выделено 1,3 млрд руб, а запустить его планируется не позднее 30 апреля 2024 г. Работать над сервисом будет группа подрядчиков — компаний и отдельных разработчиков.

Ваши патчи нам не нужны

Второй пример бойкота сообществом FOSS российских разработчиков — это нежелание специалистов, работающих над ядром Linux, принимать российские патчи. Как сообщал CNews, прецедент был создан в середине марта 2023 г., когда патч сотрудника компании «Байкал электроникс» Сергея Семина был отклонен по очень невнятной причине.

Фото: GitHub То. что GitHub сделал с профилем Амелькина, он может проделать и с аккаунтами других россиян

Против Семина выступил Якуб Кицински (Jakub Kicinski), мейнтейнер сетевой подсистемы ядра Linux. Свой отказ принимать патч Семина Кицински аргументировал тем, что не уверен, стоит ли принимать патчи от людей, связанных с «Байкал электроникс» (We don't feel comfortable accepting patches from or relating to hardware produced by your organization). Компания тоже находится под санкциями Запада, более того, по решению американских властей с февраля 2022 г. она больше не может заказывать выпуск своих процессоров на заводе тайваньской компании TSMC – крупнейшего в мире контрактного вендора микросхем.

Кто выиграет, а кто проиграет

По оценке экспертов The Register, оба примера бойкота российских разработчиков открытого ПО имеют политическую подоплеку. Они уверены, что подобные действия в дальнейшем приведут к тому, что Россия со временем перестанет делиться с мировым сообществом своими наработками в области Open Source и вносить свой вклад в развитие крупных проектов в этой сфере.

«Санкции против разработчиков свободного ПО — ужасная идея», — считают эксперты The Register. По их словам, из-за этих ограничений, любые дальнейшие улучшения открытого ПО будут приносить пользу только тем странам, против которых действуют санкции. Другим государствам такой подход ничего хорошего не сулит.