GitHub ополчился на россиян. Аккаунты банков, компаний и простых пользователей блокируют без разбора

GitHub заблокировал десятки аккаунтов российских разработчиков открытого ПО, включая профили попавших под западные санкции Сбербанка и Альфа-банка. Некоторым (но не всем) пользователям GitHub сообщил, что заблокировал профиль, потому что тот может быть связан с санкционными регионами. России, за исключением Крыма, в списке таких регионов (его определяет сам GitHub) пока нет.

Травля российских разработчиков

Сервис GitHub, на котором разработчики размещают открытый исходный код своих приложений, начал блокировать профили российских пользователей. Первым об этом сообщил пользователь Habr под псевдонимом Veratam.

На 15 апреля 2022 г. GitHub заморозил профили Сбербанка, «Альфа-банка» (оба находятся под западными санкциями) и некоторых других отечественных компаний, а также обычных разработчиков из России. В общей сложности под «санкции» GitHub попало несколько десятков аккаунтов – точное их количество еще предстоит выяснить.

GitHub с 2018 г. принадлежит корпорации Microsoft, так что его по праву можно считать американским сервисом. С февраля 2022 г. Россия находится под международными санкциями, инициатором львиной части которых стали США.

Массовая блокировка российских аккаунтов на GitHub происходит регулярно

Сама Microsoft тоже отвернулась от России. Она приостановила свои операции в стране в марте 2022 г., но через пару недель по-тихому возобновила их, хотя и лишь частично.

Ситуация проясняется

Через некоторое время после блокировки GitHub все же решил разъяснить некоторым заблокированным пользователям причины заморозки их профиля. Письмо с объяснениями получили далеко не все пострадавшие, и пока нет данных, как именно GitHub отбирал адресатов.

В письме говорится, что аккаунт мог управляться из так называемого «санкционного региона». Также в нем есть подтверждение того, что сам профиль и его содержимое пока не удалены.

Письмо GitHub с объяснениями

На это указывает возможность подать апелляцию. В письме даже приводится ссылка на специальную форму для этого. В ней пользователь должен указать, как его профиль или он сам связан с ДНР, ЛНР, Крымом, Северной Кореей или Сирией. России в целом в перечне санкционных регионов, как видно, пока нет.

Что предпримут разработчики

Владельцы профилей, попавших под антироссийские санкции, уже начали реагировать на происходящее. К примеру, Сбербанк в настоящее время работает над переносом всех своих активов с GitHub на другие площадки.

«Все наши open-sourсe модели останутся в открытом доступе, мы занимаемся их переносом в другие репозитории и скоро обязательно сообщим, где они будут выложены, – сообщили CNews представители Сбербанка. – Кроме того, “Сбер” использует Platfrom V Works – один из продуктов собственной облачной цифровой платформы для agile-разработки любой сложности. В составе него есть инструмент для хостинга проектов и их совместной разработки, представляющий собой Git-совместимый репозиторий, который обеспечивает версионный контроль исходного кода и конфигураций. Решение также доступно внешнему рынку».

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Как в сложившейся ситуации намерен поступить Альфа-банк, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Редакция CNews обратилась в банк этим вопросом и ожидает ответа.

Опыт имеется

После перехода под крыло Microsoft GitHub, запущенный в 2008 г., неоднократно «ссорился» с разработчиками из России. Летом 2019 г. CNews освещал ситуацию, в которой сервис блокировал аккаунты разработчиков из регионов, на которые распространяются санкции США. В списке был и Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 г.

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VPN в данном случае проблему никак не решал, поскольку GitHub заморозил именно сами репозитории, а не поставил блок по IP-адресу. Владельцы профилей даже не могли скачать или экспортировать свой же код.

Вскоре дурному примеру GitHub последовал другой схожий ресурс – GitLab. В ноябре 2019 г. его руководство запретило принимать в свой штат жителей России и Китая, мотивировав это неблагоприятным геополитический климатом и напряженными отношениями между сверхдержавами. При этом сам GitLab имеет славянские корни – его основали два выходца из Украины, Валерией Сизов и Дмитрий Запорожец. Проект был запущен ими в 2011 г.

В начале 2021 г. руководство GitHub резко изменило свою политику по отношению к разработчикам из Крыма. Оно внезапно захотело восстановить им полноценный доступ к своему сервису.

Заменить GitHub в России нечем

Власти России на протяжении нескольких лет вынашивают идею по запуску в стране отечественного аналога GitHub, однако дальше предложений дело пока не движется.

О необходимости запуска такого ресурса еще в январе 2020 г. говорило Минэкономразвития. В сентябре 2021 г. создать импортозамещенный GitHub предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. Никакой конкретики в его заявлении не прозвучало.

В конце февраля 2022 г. появилась опасность, что из-за технологических санкций США российское ПО, разработанное на базе Open Source, может частично перестать работать. Иностранные разработчики начали публиковать в Twitter сообщения о том, что заблокируют свои исходные коды для российских пользователей.

В начале марта 2022 г. власти подготовили проект нового пакета мер поддержки ИТ-отрасли, в числе которых было финансирование создания российского заменителя GitHub. В итоговой его версии данной инициативы не оказалось.