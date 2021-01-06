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GitHub переходит на сторону Крыма вопреки санкциям США

Интернет Веб-сервисы Техника Открытое ПО
, Текст: Эльяс Касми

Руководство GitHub хочет восстановить полноценный доступ к сервису российским разработчикам, проживающим в Крыму и заблокированным из-за американских санкций. GitHub уже получил лицензию на разблокировку иранских программистов, и крымские – на очереди, хотя конкретные сроки в GitHub пока никто не называет

Антисанкционная разблокировка

Руководитель сервиса GitHub Нэт Фридман (Nat Friedman) сообщил о возможном скором возобновлении работы с разработчиками из Крыма и Сирии. В настоящее время программисты, проживающие в этих регионах, не могут полноценно пользоваться сервисом из-за распоряжения правительства США (GitHub с 2018 г. принадлежит американской Microsoft).

Как сообщил Фридман в своей записи в блоге GitHub Blog, сроков, когда именно эти ограничения будут сняты, пока что нет, но он работает в этом направлении. Первый шаг, по его словам уже сделан – с 5 января 2021 г. GitHub могут пользоваться разработчики из Ирана, на которых с 2019 г. и вплоть до этого дня тоже распространялись санкции.

Лицензию на работу с иранскими разработчиками GitHub получил напрямую от правительства США. Теперь им доступны все сервисы GitHub, как платные, так и бесплатные, хотя раньше они имели доступ только к публичным репозиториям.

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Крымские разработчики скоро смогут вернуться на GitHub

В России первым на публикацию Нила Фридмана обратил внимание Григорий Бакунов, директор по распространению технологий «Яндекса», а также основатель и автор Telegram-канала addmeto.

Борьба с решением властей

Глава GitHub подчеркнул, что инициатива по блокировке разработчиков исходила не от Microsoft или руководства GitHub, а от американских властей, которые ввели санкции против целого списка стран и регионов, в числе которых оказались Иран, Крым, Северная Корея и Сирия. Эти ограничения подразумевают запрет для любой компании, зарегистрированной в США, вести дела с кем-либо в странах из санкционного списка.

Вынужденный подчиняться законам своей страны, GitHub летом 2019 г. ввел ограничения против зарубежных программистов, но при этом сразу же начал работать в направлении их снятия или обхода.

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Пост Нэта Фридмана в блоге GitHub

В первую очередь сервис открыл доступ к публичным репозиториям даже тех странах, которые оказались в санкционном списке. Затем GitHub направил запросы на возврат доступа к своим сервисам иностранным разработчикам в управление по контролю за иностранными активами (входит в американское Министерства финансов).

На споры с государством юристы GitHub потратили два года, а их итогом и стала лицензия на работу с иранскими программистами. По словам Нэта Фридмана, они пытались доказать властям, что использование GitHub разработчиками «способствует прогрессу человечества, международному общению и устойчивой внешней политике США по продвижению свободы слова и свободного потока информации».

В настоящее время специалисты сервиса заняты разблокировкой всех связанных с Ираном аккаунтов и восстановлением им полного доступа к ресурсам проекта.

Как GitHub блокировал разработчиков

Американские санкции разработчики, пользующиеся GitHub, ощутили на себе, как сообщал CNews, в июле 2019 г. Об этом стало известно, в том числе и из публикации проживавшего на тот момент в Крыму российского разработчика Анатолия Кашкина – он столкнулся с неожиданной блокировкой своего аккаунта, хотя до этого никаких правил сервиса не нарушал.

На момент блокировки Кашкин использовал GitHub в качестве хостинга своего веб-сайта и лаунчера для Linux, который объединяет игры Steam, GOG и Humble Bundle в один пользовательский интерфейс. Его сайт стал выдавать ошибку 404, плюс GitHub лишил его возможности создавать новые приватные репозитории, хотя возможность работать с уже существующими ему все же оставили.

По словам Анатолия Кашкина, его знакомые разработчики в Крыму столкнулись с теми же проблемами, что и он. В аналогичной ситуации оказался и пользователь портала Habr под псевдонимом neuotq – согласно его странице в Facebook его зовут Александр Талалаев, и на момент ввода санкций на GitHub он проживал в Ялте. Neuotq рассказал, что все его приватные репозитории были заблокированы, и у него даже не было возможности скачать или экспортировать свои данные.

Иранские разработчики тоже не стали молчать о блокировках – программист Хамед Саиди (Hamed Saeedi) опубликовал на портале Medium пост о том, что GitHub, которым он пользовался с 2012 г., заблокировал его аккаунт. «Они думают, я разрабатываю ядерное оружие», – написал Саиди.

Следуя требованиям властей, GitHub нередко банил разработчиков, не имеющих отношения к странам из санкционного списка США. Яркий пример – в марте 2020 г. GitHub ошибочно заблокировал аккаунт автора популярного Javascript-фреймворка Aurelia, который по иронии судьбы проживает в США и трудится инженером непосредственно в Microsoft, владельце GitHub.

Спустя непродолжительный промежуток времени проект Aurelia объявил о восстановлении нормальной работы репозиториев. CEO Github Нэт Фридман принес свои извинения сообществу, признав блокировку «ужасной ошибкой».

Санкции GitLab и ответ российских властей

Примеру GitHub по бойкотированию иностранцев, в частности, россиян, спустя несколько месяцев последовал конкурирующий сервис – GitLab. В ноябре 2019 г. его руководство запретило принимать в свой штат жителей России и Китая, мотивировав это неблагоприятным геополитический климат и напряженными отношениями между сверхдержавами. При этом сам GitLab имеет славянские корни – его основали два выходца из Украины, Валерией Сизов и Дмитрий Запорожец. Проект был запущен ими в 2011 г.

В январе 2020 г., после событий с GitHub и GitLab, Министерство экономического развития России выступило с предложением по запуску в России отечественного хранилище проектов с открытым кодом, которое стало бы аналогом как GitLab, так и GitHub. Министерство мотивировало это угрозой возможного отключения России от иностранных хранилищ исходных текстов открытого ПО из-за антироссийских санкций и предложило выделить на реализацию проекта 2,1 млрд руб.

По плану ведомства, первый отечественный репозиторий открытого ПО должен был появиться к 2021 г. Тем не менее, по состоянию на 5 января 2021 г. отечественных аналогов GitHub в России по-прежнему не существовало.



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