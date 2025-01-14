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Запорожец Дмитрий



14.01.2025 «Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab 1
29.04.2022 После массовой блокировки россиян на GitHub власти пообещали запустить его российского «убийцу» до конца года 1
15.04.2022 GitHub ополчился на россиян. Аккаунты банков, компаний и простых пользователей блокируют без разбора 1
06.01.2021 GitHub переходит на сторону Крыма вопреки санкциям США 1
05.11.2019 Gitlab ввел отбор сотрудников по национальному признаку. Россиян вышвырнули за борт 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Запорожец Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 814 5
Microsoft Corporation 24624 5
Telegram Group 1983 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
НЭТА 36 1
X Corp - Twitter 2845 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Альфа-Банк 1769 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Repository - Репозиторий 852 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 4
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Linux OS 9936 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
GOG - Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов 8 1
Aurelia - Javascript-фреймворк 3 1
Сизов Валерий 5 4
Мишустин Михаил 676 2
Johnson Eric - Джонсон Эрик 7 1
Friedman Nat - Фридман Нэт 18 1
Талалаев Александр 2 1
Кашкин Анатолий 2 1
Saeedi Hamed - Саиди Хамед 2 1
Бакунов Григорий 22 1
Паршин Максим 316 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
Украина 7608 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 44 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 174 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 2
ZDnet 660 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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