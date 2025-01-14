Атрепьев Григорий
Атрепьев Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевченко Владимир 146 2
|Иванов Игорь 32 2
|Аншина Марина 78 2
|Глазов Алексей 7 2
|Александровский Филипп 3 2
|Хургес Михаил 13 2
|Конюхов Сергей 5 2
|Шульгин Евгений 3 2
|Черников Александр 22 2
|Македонский Сергей 47 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Волков Максим 34 1
|Потапов Сергей 29 1
|Попова Мария 141 1
|Серова Елена 319 1
|Рудникова Мария 3 1
|Степанов Антон 66 1
|Бобров Иван 28 1
|Трухин Юрий 2 1
|Зеленков Юрий 37 1
|Ясиновская Юлия 16 1
|Торчинский Михаил 7 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Стерхова Ольга 1 1
|Зверев Михаил 2 1
|Савощик Виталий 1 1
|Обломский Глеб 1 1
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