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Индексная книга (каталог) CNews*
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Атрепьев Григорий



14.01.2025 «Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab 1
21.11.2024 Yandex B2B Tech поможет компаниям ускорить разработку собственных ИИ-ассистентов на базе YandexGPT 1
25.09.2024 Yandex Cloud ускорит разработку цифровых продуктов в облаке с помощью Serverless Integrations 1
25.09.2024 Yandex Cloud начнет предоставлять услуги по аренде выделенных серверов 1
25.09.2024 Yandex Cloud запустила AI Studio – единую платформу для разработки приложений на базе ИИ 1
12.09.2024 Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео 1
21.08.2024 Yandex Cloud открыла доступ к сервису для хранения, обработки и трансляции видео для бизнеса 1
15.05.2024 Yandex Cloud усилит защиту веб-приложений клиентов с помощью Web Application Firewall 1
20.03.2024 Yandex Cloud выпустила большое обновление платформы для работы с данными 1
19.12.2023 Yandex Cloud представила новые голоса для синтеза речи в контакт-центрах 1
12.12.2023 Почти половина бизнес-пользователей облаков экономит бюджет на бессерверных сервисах 1
06.12.2023 «Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API для всех пользователей 1
27.09.2023 Yandex Cloud подводит итоги закрытого тестирования YandexGPT среди 800 компаний 1
27.09.2023 Yandex Cloud запустила сервис речевой аналитики с YandexGPT для бизнеса 1
27.09.2023 Yandex Cloud усилит защиту веб-приложений компаний от DDoS-атак хакеров с помощью сервиса Smart Web Security 1
27.09.2023 Yandex Cloud запускает сервис для отправки транзакционных писем Yandex Cloud Postbox 1
27.09.2023 Yandex Cloud открывает исходный код DataLens — своей системы для анализа и визуализации данных 1
27.09.2023 Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью облачного сервиса Apache Airflow 1
19.06.2023 Yandex Cloud откроет компаниям доступ тестированию к YandexGPT для бизнеса 1
15.06.2023 Yandex SpeechKit научился синтезировать и распознавать речь на узбекском языке 1
02.06.2023 Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью сервиса Hive Metastore 1
24.04.2023 Yandex Cloud усилила безопасность разработки приложений в облаке 1
10.04.2023 Yandex Cloud сделала сервис хранения секретов Yandex Lockbox доступным для российских компаний 1
15.03.2023 Пользователи Yandex Cloud нарастили потребление облачных сервисов в более чем два раза 1
19.11.2014 Заказчики облаков «потеряли страх» 1
11.05.2012 ИТ-аутсорсинг 2012: очередной фальстарт? 1
11.04.2012 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг 2012: Тренды и перспективы» 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Атрепьев Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 24
Microsoft Corporation 24624 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 3
GitHub 814 3
Softline - Софтлайн 2810 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
McKinsey & Company Int 248 2
Открытые технологии 701 2
Tomoru - Томору 4 2
Ростелеком 9700 1
SAP SE 5276 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
АйТи 1365 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
RightScale 8 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 9 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
RisghtScale 2 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
OpenAI 217 1
Yandex B2B Tech 5 1
Telegram Group 1983 1
АльфаСтрахование СГ 320 2
888 Holdings - 888 Plc 5 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Газпром нефть 618 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Александровский Банк 21 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Абсолют Банк 230 1
Marksman - Марксман РС 9 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Ренессанс Страхование 160 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 19 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Genotek - Генотек 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 3
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 23
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 5
Yandex DataLens 37 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
Microsoft 365 Copilot 115 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI 3 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Cloud Logging 4 2
Yandex Data Proc 4 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Monitoring 3 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Infobox - InfoboxCloud 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 13 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Yandex Object Storage 14 1
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 6 1
Yandex Lockbox 7 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 26 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Postbox 1 1
Yandex DataSphere 25 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 7 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex MetaData Hub 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Apache Airflow 44 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Yandex Code Assistant 6 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Yandex Load Balancer - Yandex Application Load Balancer 2 1
Yandex BareMetal 2 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 1
Yandex - YTsaurus - YT 5 1
Шевченко Владимир 146 2
Иванов Игорь 32 2
Аншина Марина 78 2
Глазов Алексей 7 2
Александровский Филипп 3 2
Хургес Михаил 13 2
Конюхов Сергей 5 2
Шульгин Евгений 3 2
Черников Александр 22 2
Македонский Сергей 47 1
Фомичев Андрей 71 1
Волков Максим 34 1
Потапов Сергей 29 1
Попова Мария 141 1
Серова Елена 319 1
Рудникова Мария 3 1
Степанов Антон 66 1
Бобров Иван 28 1
Трухин Юрий 2 1
Зеленков Юрий 37 1
Ясиновская Юлия 16 1
Торчинский Михаил 7 1
Башкеев Алексей 17 1
Стерхова Ольга 1 1
Зверев Михаил 2 1
Савощик Виталий 1 1
Обломский Глеб 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Израиль 2730 2
Европа 21767 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Европа Западная 1481 1
Азия Восточная 169 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Нидерланды 3517 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Аудит - аудиторский услуги 2657 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Образование в России 2190 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Forrester Research 821 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Quocirca 12 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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