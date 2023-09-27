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Yandex Cloud открывает исходный код DataLens — своей системы для анализа и визуализации данных

Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код DataLens. Это BI-система, с которой работают большинство сервисов «Яндекса» и тысячи внешних компаний в облачной инфраструктуре. Теперь использовать open source версию сервиса, доработав ее под себя самостоятельно, может любой желающий.

Система подходит для решения широкого круга задач по анализу и визуализации данных. С помощью DataLens можно собрать дашборды для мониторинга ключевых бизнес-метрик компании и обеспечить коллективный доступ к аналитике. Например, компания «Ренессанс страхование» использует облачную версию DataLens в качестве основного инструмента визуализации корпоративных данных для разных департаментов: от ИТ до отдела работы с клиентами и продажами. Ритейлер «Магнит» применяет DataLens в облаке для аналитики эффективности цифровых продуктов — например, систем лояльности и доставки.

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DataLens

DataLens — масштабируемая BI-система, которую можно гибко интегрировать с другими open source продуктами «Яндекса».

«Выход в open source — важный шаг в развитии DataLens и еще один вклад в развитие открытого кода от команды Yandex Cloud. BI-система является корпоративным стандартом в Яндексе и также за его пределами. Мы уверены, что открытость позволит ускорить развитие продукта, расширить сценарии применения, а также привлечь новых контрибьюторов», — сказал Григорий Атрепьев, директор по продуктам Yandex Cloud.

Исходный код и документация DataLens доступны на GitHub. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. BI-сообщество принять участие в развитии продукта.

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