Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК

«Ренессанс Жизнь» внедрила решение российского вендера Naumen В страховой компании «Ренессанс Жизнь» завершен переход контакт-центра и продающих подразделений с Infinity на Naumen Contact Center. Новое решение обеспечило бесперебойную работу сервисного контакт-центра и продающ

«Ренессанс страхование» и Zunami запустили первое в России страхование сроков авиадоставки грузов «Ренессанс страхование» при поддержке цифровой платформы сопровождения страхования Zunami объя

«Ренессанс страхование» разработала онлайн-калькулятор для расчета стоимости ДМС На сайте «Ренессанс страхование» заработал новый функционал — онлайн-калькулятор для расчета стоимости

«Ренессанс страхование» застраховала беспилотные грузовики NATCAR мобили участника государственной программы тестирования беспилотников NATCAR застрахованы в группе «Ренессанс страхование». Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования». Сейчас

«Ренессанс страхование» совместно с «Робуста Технологии» строит корпоративное хранилище данных на Arenadata DB в облаке Cloud.ru «Группа Ренессанс Страхование», одна из ведущих страховых компаний России, с помощью компании «Робуст

«Ренессанс страхование» запускает онлайн-страхование ответственности перевозчика для таксистов Группа «Ренессанс Страхование» вместе с «Яндекс Такси» запустила проект по онлайн-страхованию ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков) для водителей такси. Водитель та

Онлайн продажи компании «Ренессанс страхование» увеличились на 30% по итогам первого полугодия За первое полугодие 2024 г. группа «Ренессанс страхование» увеличила на 30% долю онлайн-продаж в структуре розничного бизнеса, при этом в новом бизнесе рост составил 44% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Главный

«Ренессанс страхование» в два раза ускорит работу с данными благодаря data-стратегии от «КОРУС Консалтинг» Группа Ренессанс страхование начала создавать новую архитектуру работы с корпоративными данными. Про

«Ренессанс страхование» использует робота для лизинговых компаний нные онлайн расчеты стоимости КАСКО. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования». «Ренессанс страхование» автоматизировала обработку обращений на онлайн расчеты КАСКО для лизин

SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование чета персонала «БОСС» с внешним сервисом кадрового электронного документооборота (КЭДО) для группы «Ренессанс страхование». Новый функционал позволит ее сотрудникам подписывать кадровые докумен

«Ренессанс страхование» звонит с «Этикеткой» от билайна Группа Ренессанс страхование подключила сервис идентификации вызовов «Этикетка» от билайн бизнес. Те

Музыканты не боятся конкуренции с нейросетью нном крупнейшей сетевой компанией по продаже музыкальных инструментов в России «Музторг» и группой «Ренессанс Страхование». При этом почти 30% не смогли однозначно ответить на вопрос. Об этом C

Большинство россиян готовы пользоваться разбитым девайсом из-за страха остаться без него %), страхом пропустить что-то важное (22%) и потребностью быть в курсе всех новостей (20%). Группа «Ренессанс страхование» и компания «Ситилинк» провели опрос и выяснили, как номофобия влияет н

«Траффик» и «Ренессанс cтрахование» запустили цифровой сервис в сфере логистики АО «Траффик», логистическая ИТ-платформа, и группа «Ренессанс страхование» разработали новый страховой сервис «Мультиполис». Об этом CNews сообщи

Больше 8,5 тыс. контрагентов «Ренессанс страхование» перевел на ЭДО с «Контур.диадоком» нном виде, что позволяет экономить ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Группа «Ренессанс страхование» — страховая компания с большим объемом документооборота. Переводить св

Группа «Ренессанс страхование» ускорила документооборот с помощью сервисов «Контура» тели «Контура». Татьяна Смирнова, менеджер по внедрению электронного документооборота в ПАО «Группа ренессанс страхование»: «Среди наших партнеров по ДМС более 5500 клиник, которые расположены

Россияне меняют технику раз в три года Группа «Ренессанс страхование» и компания «Ситилинк», провели опрос и выяснили, что только в 2023 г.

«Ренессанс страхование» при поддержке Data Sapience перенесет систему монетизации клиентской базы на российскую платформу «Ренессанс страхование» при поддержке ИТ-партнера Data Sapience перенесет центр монетизации клиентских данных с SAS Campaign Management на платформу CM Ocean. CM Ocean – собственный продукт Data

«Ренессанс страхование» перенесла работу с данными в Yandex Cloud «Ренессанс страхование» перенесла BI-инструменты на облачную платформу Yandex Cloud. Это помогло сократить время на подготовку отчетов в компании и улучшить качество аналитики. Компания планируе

«Норбит» внедрил в «Ренессанс жизнь» централизованную CRM-систему остальных подразделений», – сказал Роман Гнатко, директор по развитию бизнеса «Норбит». *** Группа «Ренессанс страхование» — диверсифицированная независимая страховая компания России, работающа

Каждый третий водитель боится штрафа за электронные права или страховку ение «Госуслуги авто», и предъявлять инспектору ГИБДД только QR-код. По данным исследования группы «Ренессанс страхование», электронными документами чаще готовы воспользоваться женщины (почти в

«Яндекс драйв» и «Ренессанс страхование» запустили страховой продукт на базе алгоритмов оссии совместный продукт каршеринга и страховой компании, основанный на использовании больших данных о фактическом использовании автомобилей (User-Based Insurance, UBI) и манере вождения. По оценкам «Ренессанс страхование», в ближайшие два года проникновение UBI-продуктов в крупных корпоративных автопарках, сервисах такси и каршеринга составит 50-60%, у частных лиц – около 20%. Этому способ

«Ренессанс страхование» запустила проект по автоматизированному распознаванию рукописных документов при урегулировании «Ренессанс страхование» совместно с компанией DBrain внедрила решение на основе технологий иск

Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault Commvault сообщает о завершенном проекте – АО «Группа Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault Data Platform и оптимизировала процессы упр

«Ренессанс жизнь» запустила систему PRM на платформе SalesForce с помощью GlowByte В конце сентября 2020г. «Ренессанс жизнь» запустила в промышленную эксплуатацию систему PRM (Partner Relationship Mana

«Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско жений по страхованию в своих магазинах. Теперь в любом магазине «Билайн» посетители могут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско. Страховые продукты предоставляет «Группа Ренессанс Страхование». ДМС включает несколько вариантов страховых программ на выбор: от онлайн-консультаций с практикующими врачами до экстренной стационарной помощи. Например, в продукте «Тел

«Ренессанс Жизнь» внедрила автоматическое распознавание документов при оформлении полисов Компания «Ренессанс Жизнь» в июле 2019 г. внедрила технологию распознавания документов Smart IDReader. Теперь, оформляя страховой полис через сайт, вместо ручного ввода паспортных данных можно загрузить

«Ренеcсанс страхование» внедрило систему принятия решений на базе технологий SAS Компания «Ренессанс страхование» приняла решение о создании центральной системы принятия решений для пр

«Ренессанс страхование» запускает проект по автоматическому распознаванию документов «Ренессанс страхование» объявило о создании технического решения по обработке сканов и фотографий документов, предоставляемых клиентами через сайт компании в процессе оформления полисов автостра

«Ренессанс страхование» автоматизирует выплаты с помощью блокчейна Группа «Ренессанс страхование» первой на российском страховом рынке начала использовать принципы блок

Агенты «Ренессанс страхования» начали использовать мобильные технологии оплаты Клиенты группы «Ренессанс страхование» теперь могут оплачивать страховку с помощью платежных банковских карт, используя мобильные POS-терминалы 2can & ibox (бренд компании «Смартфин») своих страховых агентов.

«Ренессанс страхование» создала единую инфраструктуру печати с помощью Konica Minolta Группа «Ренессанс страхование» совместно с компанией Konica Minolta реализовала проект по аутсорсингу офисной печати в штаб-квартире и филиалах компании. Об этом CNews сообщили в Konica Minolta. Предло

«Ренессанс Жизнь» с помощью «Хомнет консалтинга» перейдет на новые стандарты бухгалтерского учета В конце второго квартала 2015 г. страховая компания «Ренессанс Жизнь» и «Хомнет консалтинг» заключили контракт на реализацию проекта по автоматиза

«Ренессанс страхование» расширила функционал мобильной версии сайта Группа «Ренессанс страхование» объявила о расширении сервиса, ориентированного на пользователей смартфонов. Теперь по адресу www.renins.com клиенты компании смогут купить полисы страхования от несчастн

«Ренессанс страхование» предложила полис «страхование дома» в электронном виде Группа «Ренессанс страхование» в преддверии сезона летних отпусков выпустила на рынок новый продукт —

«Ай-Теко» модернизировала ИТ-инфраструктуру «Группы Ренессанс страхование» по модернизации ИТ-инфраструктуры с использованием оборудования НР, выполненного по заказу «Группы Ренессанс страхование». Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». «Инновационные решения, используе

Группа «Ренессанс страхование» передала администрирование баз данных на аутсорсинг в РДТЕХ Компания РДТЕХ предоставляет услуги по администрированию баз данных для группы «Ренессанс страхование». Заключение соглашения об аутсорсинге администрирования БД стало резул

Mirapolis внедрила e-learning систему в СК «Ренессанс Жизнь» Компания Mirapolis, портфельный проект инвестиционного фонда Softline Venture Partners, внедрила e-learning систему в страховой компании «Ренессанс Жизнь». Это обеспечило качественное обучение для сотрудников более 70 отделений заказчика по всей стране, говорится в заявлении компании Softline, поступившем в редакцию CNews. Специа

МТС и «Ренессанс страхование» запустили «Умное автострахование» Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» и группа «Ренессанс страхование» сообщили о запуске совместного продукта для корпоративных клиентов, ко