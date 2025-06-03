Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Группа Ренессанс Страхование – диверсифицированная независимая страховая компания России, работающая на рынке 25 лет. В Группу входят компании: «Ренессанс страхование», «Ренессанс Жизнь», Budu и УК «Спутник – Управление Капиталом». В октябре 2021 года Группа провела публичное размещение акций на Московской бирже. Акции включены в котировальный список первого уровня и торгуются под тикером RENI. Группа имеет опыт внедрения инноваций, создав цифровую платформу для всех ключевых сегментов страхования.
|03.06.2025
|
«Ренессанс Жизнь» внедрила решение российского вендера Naumen
В страховой компании «Ренессанс Жизнь» завершен переход контакт-центра и продающих подразделений с Infinity на Naumen Contact Center. Новое решение обеспечило бесперебойную работу сервисного контакт-центра и продающ
|19.02.2025
|
«Ренессанс страхование» и Zunami запустили первое в России страхование сроков авиадоставки грузов
«Ренессанс страхование» при поддержке цифровой платформы сопровождения страхования Zunami объя
|11.12.2024
|
«Ренессанс страхование» разработала онлайн-калькулятор для расчета стоимости ДМС
На сайте «Ренессанс страхование» заработал новый функционал — онлайн-калькулятор для расчета стоимости
|08.10.2024
|
«Ренессанс страхование» застраховала беспилотные грузовики NATCAR
мобили участника государственной программы тестирования беспилотников NATCAR застрахованы в группе «Ренессанс страхование». Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования». Сейчас
|25.09.2024
|
«Ренессанс страхование» совместно с «Робуста Технологии» строит корпоративное хранилище данных на Arenadata DB в облаке Cloud.ru
«Группа Ренессанс Страхование», одна из ведущих страховых компаний России, с помощью компании «Робуст
|25.09.2024
|
«Ренессанс страхование» запускает онлайн-страхование ответственности перевозчика для таксистов
Группа «Ренессанс Страхование» вместе с «Яндекс Такси» запустила проект по онлайн-страхованию ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков) для водителей такси. Водитель та
|17.07.2024
|
Онлайн продажи компании «Ренессанс страхование» увеличились на 30% по итогам первого полугодия
За первое полугодие 2024 г. группа «Ренессанс страхование» увеличила на 30% долю онлайн-продаж в структуре розничного бизнеса, при этом в новом бизнесе рост составил 44% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Главный
|27.04.2024
|
«Ренессанс страхование» в два раза ускорит работу с данными благодаря data-стратегии от «КОРУС Консалтинг»
Группа Ренессанс страхование начала создавать новую архитектуру работы с корпоративными данными. Про
|24.04.2024
|
«Ренессанс страхование» использует робота для лизинговых компаний
нные онлайн расчеты стоимости КАСКО. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования». «Ренессанс страхование» автоматизировала обработку обращений на онлайн расчеты КАСКО для лизин
|16.04.2024
|
SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование
чета персонала «БОСС» с внешним сервисом кадрового электронного документооборота (КЭДО) для группы «Ренессанс страхование». Новый функционал позволит ее сотрудникам подписывать кадровые докумен
|12.04.2024
|
«Ренессанс страхование» звонит с «Этикеткой» от билайна
Группа Ренессанс страхование подключила сервис идентификации вызовов «Этикетка» от билайн бизнес. Те
|08.04.2024
|
Музыканты не боятся конкуренции с нейросетью
нном крупнейшей сетевой компанией по продаже музыкальных инструментов в России «Музторг» и группой «Ренессанс Страхование». При этом почти 30% не смогли однозначно ответить на вопрос. Об этом C
|02.02.2024
|
Большинство россиян готовы пользоваться разбитым девайсом из-за страха остаться без него
%), страхом пропустить что-то важное (22%) и потребностью быть в курсе всех новостей (20%). Группа «Ренессанс страхование» и компания «Ситилинк» провели опрос и выяснили, как номофобия влияет н
|13.12.2023
|
«Траффик» и «Ренессанс cтрахование» запустили цифровой сервис в сфере логистики
АО «Траффик», логистическая ИТ-платформа, и группа «Ренессанс страхование» разработали новый страховой сервис «Мультиполис». Об этом CNews сообщи
|08.12.2023
|
Больше 8,5 тыс. контрагентов «Ренессанс страхование» перевел на ЭДО с «Контур.диадоком»
нном виде, что позволяет экономить ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Группа «Ренессанс страхование» — страховая компания с большим объемом документооборота. Переводить св
|10.11.2023
|
Группа «Ренессанс страхование» ускорила документооборот с помощью сервисов «Контура»
тели «Контура». Татьяна Смирнова, менеджер по внедрению электронного документооборота в ПАО «Группа ренессанс страхование»: «Среди наших партнеров по ДМС более 5500 клиник, которые расположены
|31.10.2023
|
Россияне меняют технику раз в три года
Группа «Ренессанс страхование» и компания «Ситилинк», провели опрос и выяснили, что только в 2023 г.
|03.04.2023
|
«Ренессанс страхование» при поддержке Data Sapience перенесет систему монетизации клиентской базы на российскую платформу
«Ренессанс страхование» при поддержке ИТ-партнера Data Sapience перенесет центр монетизации клиентских данных с SAS Campaign Management на платформу CM Ocean. CM Ocean – собственный продукт Data
|29.03.2023
|
«Ренессанс страхование» перенесла работу с данными в Yandex Cloud
«Ренессанс страхование» перенесла BI-инструменты на облачную платформу Yandex Cloud. Это помогло сократить время на подготовку отчетов в компании и улучшить качество аналитики. Компания планируе
|16.01.2023
|
«Норбит» внедрил в «Ренессанс жизнь» централизованную CRM-систему
остальных подразделений», – сказал Роман Гнатко, директор по развитию бизнеса «Норбит». *** Группа «Ренессанс страхование» — диверсифицированная независимая страховая компания России, работающа
|09.12.2022
|
Каждый третий водитель боится штрафа за электронные права или страховку
ение «Госуслуги авто», и предъявлять инспектору ГИБДД только QR-код. По данным исследования группы «Ренессанс страхование», электронными документами чаще готовы воспользоваться женщины (почти в
|19.10.2022
|
«Яндекс драйв» и «Ренессанс страхование» запустили страховой продукт на базе алгоритмов
оссии совместный продукт каршеринга и страховой компании, основанный на использовании больших данных о фактическом использовании автомобилей (User-Based Insurance, UBI) и манере вождения. По оценкам «Ренессанс страхование», в ближайшие два года проникновение UBI-продуктов в крупных корпоративных автопарках, сервисах такси и каршеринга составит 50-60%, у частных лиц – около 20%. Этому способ
|30.03.2022
|
«Ренессанс страхование» запустила проект по автоматизированному распознаванию рукописных документов при урегулировании
«Ренессанс страхование» совместно с компанией DBrain внедрила решение на основе технологий иск
|16.06.2021
|
Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault
Commvault сообщает о завершенном проекте – АО «Группа Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault Data Platform и оптимизировала процессы упр
|23.10.2020
|
«Ренессанс жизнь» запустила систему PRM на платформе SalesForce с помощью GlowByte
В конце сентября 2020г. «Ренессанс жизнь» запустила в промышленную эксплуатацию систему PRM (Partner Relationship Mana
|17.01.2020
|
«Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско
жений по страхованию в своих магазинах. Теперь в любом магазине «Билайн» посетители могут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско. Страховые продукты предоставляет «Группа Ренессанс Страхование». ДМС включает несколько вариантов страховых программ на выбор: от онлайн-консультаций с практикующими врачами до экстренной стационарной помощи. Например, в продукте «Тел
|13.09.2019
|
«Ренессанс Жизнь» внедрила автоматическое распознавание документов при оформлении полисов
Компания «Ренессанс Жизнь» в июле 2019 г. внедрила технологию распознавания документов Smart IDReader. Теперь, оформляя страховой полис через сайт, вместо ручного ввода паспортных данных можно загрузить
|26.08.2019
|
«Ренеcсанс страхование» внедрило систему принятия решений на базе технологий SAS
Компания «Ренессанс страхование» приняла решение о создании центральной системы принятия решений для пр
|07.02.2018
|
«Ренессанс страхование» запускает проект по автоматическому распознаванию документов
«Ренессанс страхование» объявило о создании технического решения по обработке сканов и фотографий документов, предоставляемых клиентами через сайт компании в процессе оформления полисов автостра
|07.08.2017
|
«Ренессанс страхование» автоматизирует выплаты с помощью блокчейна
Группа «Ренессанс страхование» первой на российском страховом рынке начала использовать принципы блок
|17.08.2016
|
Агенты «Ренессанс страхования» начали использовать мобильные технологии оплаты
Клиенты группы «Ренессанс страхование» теперь могут оплачивать страховку с помощью платежных банковских карт, используя мобильные POS-терминалы 2can & ibox (бренд компании «Смартфин») своих страховых агентов.
|12.11.2015
|
«Ренессанс страхование» создала единую инфраструктуру печати с помощью Konica Minolta
Группа «Ренессанс страхование» совместно с компанией Konica Minolta реализовала проект по аутсорсингу офисной печати в штаб-квартире и филиалах компании. Об этом CNews сообщили в Konica Minolta. Предло
|11.08.2015
|
«Ренессанс Жизнь» с помощью «Хомнет консалтинга» перейдет на новые стандарты бухгалтерского учета
В конце второго квартала 2015 г. страховая компания «Ренессанс Жизнь» и «Хомнет консалтинг» заключили контракт на реализацию проекта по автоматиза
|24.07.2015
|
«Ренессанс страхование» расширила функционал мобильной версии сайта
Группа «Ренессанс страхование» объявила о расширении сервиса, ориентированного на пользователей смартфонов. Теперь по адресу www.renins.com клиенты компании смогут купить полисы страхования от несчастн
|27.05.2015
|
«Ренессанс страхование» предложила полис «страхование дома» в электронном виде
Группа «Ренессанс страхование» в преддверии сезона летних отпусков выпустила на рынок новый продукт —
|31.03.2015
|
«Ай-Теко» модернизировала ИТ-инфраструктуру «Группы Ренессанс страхование»
по модернизации ИТ-инфраструктуры с использованием оборудования НР, выполненного по заказу «Группы Ренессанс страхование». Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». «Инновационные решения, используе
|26.03.2014
|
Группа «Ренессанс страхование» передала администрирование баз данных на аутсорсинг в РДТЕХ
Компания РДТЕХ предоставляет услуги по администрированию баз данных для группы «Ренессанс страхование». Заключение соглашения об аутсорсинге администрирования БД стало резул
|24.01.2014
|
Mirapolis внедрила e-learning систему в СК «Ренессанс Жизнь»
Компания Mirapolis, портфельный проект инвестиционного фонда Softline Venture Partners, внедрила e-learning систему в страховой компании «Ренессанс Жизнь». Это обеспечило качественное обучение для сотрудников более 70 отделений заказчика по всей стране, говорится в заявлении компании Softline, поступившем в редакцию CNews. Специа
|09.07.2013
|
МТС и «Ренессанс страхование» запустили «Умное автострахование»
Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» и группа «Ренессанс страхование» сообщили о запуске совместного продукта для корпоративных клиентов, ко
|05.10.2012
|
На сайте банка «Тинькофф Кредитные Системы» можно купить полис «Ренессанс Страхования»
Стартовал проект по онлайн продаже полисов «Ренессанс Страхования» на сайте банка «Тинькофф Кредитные Системы». Теперь каждый клиент банка в один клик может купить полис страхования выезжающих за рубеж, от несчастного случая или страхова
