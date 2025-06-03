Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Ренессанс Жизнь» внедрила решение российского вендера Naumen

В страховой компании «Ренессанс Жизнь» завершен переход контакт-центра и продающих подразделений с Infinity на Naumen Contact Center. Новое решение обеспечило бесперебойную работу сервисного контакт-центра и продающих подразделений. С его помощью ежемесячно обслуживается более 50 тыс. звонков на входящих и исходящих линиях. Об этом CNews сообщили представители компании «Ренессанс Жизнь».

С помощью инструментов нового решения операторы сервисного контакт-центра обеспечивают поддержку действующих клиентов «Ренессанс Жизнь», поддержку клиентов негосударственного пенсионного фонд «Ренессанс Накопления» и консультируют потенциальных клиентов, совершают исходящие звонки welcome call для новых клиентов. Продающие подразделения делают исходящие обзвоны и принимают входящие звонки по вопросам оформления страховых продуктов и услуг. Сотрудники сервисного контакт-центра ежемесячно обслуживают более 35 тыс. обращений, а сотрудники отдела телемаркетинга проводят порядка 14 тыс. диалогов с клиентами.

В рамках внедрения, выполненного интегратором «Инфосистемы Джет», в Naumen Contact Center были реализованы IVR-меню, правила управления очередями, оценочные формы и другие функциональные элементы. Внедрение единой платформы телефонии сервисного контакт-центра и смежных подразделений «Ренессанс Жизнь» позволяет маршрутизировать звонки клиентов между продажами и сервисом. Для работы продающих подразделений проведена интеграция Naumen Contact Center с CRM-системой. Дополнительно подключена диспетчерская очередь для маршрутизации входящих звонков на юристов, бухгалтерию, HR, АХО и другие подразделения.

Как микросервисы в low-code позволяют создавать системы с высокой нагрузкой и множеством бизнес-направлений
Маркет

Александр Липатов, заместитель директора департамента клиентского сервиса «Ренессанс Жизнь»: «Платформа контакт-центра, которую мы использовали ранее, не устраивала нас с точки зрения надежности. Очень часто происходили сбои сервиса, переставала работать входящая линия. С переходом на Naumen мы забыли, что такое «линия не работает», и это для нас самый ценный результат. Бесперебойность работы контакт-центра положительно отражается на лояльности клиентов и репутации компании в целом. Кроме того, мы не теряем потенциальных клиентов, которые не могли дозвониться из-за того, что часто были проблемы с доступностью линии».

Сергей Попов, директор департамента контакт-центров и роботизированных систем Naumen: «Наши решения выбирают такие крупные страховщики, как СОГАЗ, «РЕСО Гарантия», «Росгосстрах» и «Ренессанс Жизнь». Naumen обеспечивает стабильную работу телефонии, снижение потерь на входящих линиях, повышение эффективности исходящих обзвонов. Кроме того, мы предлагаем широкую линейку продуктов, позволяющих выстроить экосистему контакт-центра на базе решений от одного вендора».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Беляк, Directum — о том, как генеративные модели ИИ обеспечивают комплексное решение для задач обработки информации

Власти запускают проект по борьбе с кибермошенниками в России

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

В армию США поступили нано-БПЛА длиной 17 см и весом 33 грамма. Они летают без GPS и видят в кромешной тьме

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще