«Яндекс драйв» и «Ренессанс страхование» запустили страховой продукт на базе алгоритмов

Аккуратные водители смогут оформить каско на личный автомобиль со скидкой прямо в приложении «Драйва». Cкидка будет рассчитываться индивидуально и зависеть от статуса и рейтинга в Профиле вождения, максимальный ее размер составит 35%, а выгода – около 25 тыс. руб.*

Это первый в России совместный продукт каршеринга и страховой компании, основанный на использовании больших данных о фактическом использовании автомобилей (User-Based Insurance, UBI) и манере вождения. По оценкам «Ренессанс страхование», в ближайшие два года проникновение UBI-продуктов в крупных корпоративных автопарках, сервисах такси и каршеринга составит 50-60%, у частных лиц – около 20%. Этому способствует распространение телематики, а также запрос автовладельцев на более прозрачное ценообразование.

В июне 2021 г. «Драйв» запустил новую модель анализа вождения, которая создает в приложении профиль каждого пользователя. Алгоритм анализирует последние 200 км поездок (или столько, сколько водитель успел проехать) по ряду ключевых факторов, влияющих на безопасность. Например, резкое вождение (резкое торможение и старт, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты) и превышение скорости. Каждое нарушение учитывается и имеет определенный вес для алгоритма. Анализируя комбинацию факторов, влияющих на безопасность, система формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя — чем аккуратнее поездки, тем рейтинг выше.

С момента запуска профиля вождения за период с июня 2021 г. по январь 2022 г. число резких ускорений уменьшилось на 49%, резких поворотов – почти на 29%, резких торможений – на 28%, агрессивных перестроений стало на 31% меньше. На данный момент порядка 90% пользователей «Драйва» водят аккуратно.

*При расчете учтена средняя стоимость каско от «Ренессанс страхование». На сентябрь 2022 г. средняя стоимость составляет 70 тыс. руб.

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«Яндекс драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В автопарке сервиса — автомобили разных марок: от Geely Coolray и Volkswagen Polo до Audi A6 и Mercedes E200, электромобилей Nissan Leaf и минивэнов.

Группа «Ренессанс страхование» – диверсифицированная независимая страховая компания России, работающая на рынке 25 лет. В октябре 2021 г. группа провела публичное размещение акций на Московской бирже. Акции включены в котировальный список первого уровня и торгуются под тикером RENI. По итогам девяти месяцев 2022 г. страховые продукты каско составляют около 30% портфеля «Ренессанс страхование». Доля всех продуктов автострахования составляет 58%.