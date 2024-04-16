Разделы

Цифровизация Внедрения
|

SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование

Компания SL Soft интегрировала систему учета персонала «БОСС» с внешним сервисом кадрового электронного документооборота (КЭДО) для группы «Ренессанс страхование». Новый функционал позволит ее сотрудникам подписывать кадровые документы с использованием электронных цифровых подписей (ЭЦП). Об этом CNews сообщили представители Softline.

Интеграция с сервисом КЭДО значительно упростила кадровое делопроизводство в «Ренессанс страхование», помогла сократить время на обмен документами и их визирование. Сотрудники компании получили удобный инструмент дистанционного взаимодействия с кадровой службой.

Для интеграции систем был установлен модуль API, позволяющий учетной кадровой системе «БОСС» взаимодействовать с внешним сервисом КЭДО. А также настроены роли пользователей и привязаны ключи, с помощью которых генерируются электронные подписи.

В кадровой системе произведено конфигурирование документов, передаваемых для визирования: трудовой договор и приложения к нему, приказы, выгрузки из электронной трудовой книжки (СТД-Р), справки сотрудникам. А также настроены права доступа пользователей к ним. Кроме этого, были адаптированы справки 2-НДФЛ и формы расчетных листков для корректной совместной работы интегрированного решения.

Были синхронизированы базы данных связываемых программ и реализована технология «общей точки входа», подразумевающая единоразовую идентификацию для получения доступа к сервису КЭДО – Web SSO (Single sign-on). Последняя позволила создать безопасный доступ сотрудников к разрешенным данным.

Для новых пользователей КЭДО был организован тренинг, на начальном этапе эксплуатации оказывается консультационная поддержка. Интегрированное решение развернуто для 300 пользователей, в дальнейшем предусматривается масштабирование этой функциональности на более чем 3 тыс. сотрудников «Ренессанс страхование».

«Запрос на использование КЭДО продолжает оставаться основным трендом развития функциональности уже используемых в компаниях кадровых систем. Оценив простоту и удобство взаимодействия с HR-службой, упрощение и ускорение кадрового делопроизводства, руководители организаций готовы инвестировать средства в эти технологии, – сказал Михаил Гусев, управляющий директор «БОСС», компания SL Soft (ГК Softline). – И «БОСС» умеет интегрироваться с различными сервисами КЭДО, что позволяет бесшовно автоматизировать процессы визирования и дальнейшего хранения кадровых документов».

***

ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

SL Soft создана в 2023 г. Компания объединяет под своим управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Входит в ГК Softline.

Группа «Ренессанс Страхование» – диверсифицированная независимая страховая компания, работающая на рынке 25 лет. В группу входят компании: «Ренессанс страхование», «Ренессанс Жизнь», Budu и УК «Спутник – Управление Капиталом». В октябре 2021 г. Группа провела публичное размещение акций на «Московской бирже». Услугами группы пользуются свыше 5 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Сбербанк разрабатывает ERP-систему на замену SAP

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

В России облегчат сертификацию ПО. При каждом изменении кода проходить ее заново не потребуется

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Импортозамещение ПО на ТЭС с импортными турбинами грозит авариями

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Показать еще

Наука

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет
Показать еще