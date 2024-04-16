SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование

Компания SL Soft интегрировала систему учета персонала «БОСС» с внешним сервисом кадрового электронного документооборота (КЭДО) для группы «Ренессанс страхование». Новый функционал позволит ее сотрудникам подписывать кадровые документы с использованием электронных цифровых подписей (ЭЦП). Об этом CNews сообщили представители Softline.

Интеграция с сервисом КЭДО значительно упростила кадровое делопроизводство в «Ренессанс страхование», помогла сократить время на обмен документами и их визирование. Сотрудники компании получили удобный инструмент дистанционного взаимодействия с кадровой службой.

Для интеграции систем был установлен модуль API, позволяющий учетной кадровой системе «БОСС» взаимодействовать с внешним сервисом КЭДО. А также настроены роли пользователей и привязаны ключи, с помощью которых генерируются электронные подписи.

В кадровой системе произведено конфигурирование документов, передаваемых для визирования: трудовой договор и приложения к нему, приказы, выгрузки из электронной трудовой книжки (СТД-Р), справки сотрудникам. А также настроены права доступа пользователей к ним. Кроме этого, были адаптированы справки 2-НДФЛ и формы расчетных листков для корректной совместной работы интегрированного решения.

Были синхронизированы базы данных связываемых программ и реализована технология «общей точки входа», подразумевающая единоразовую идентификацию для получения доступа к сервису КЭДО – Web SSO (Single sign-on). Последняя позволила создать безопасный доступ сотрудников к разрешенным данным.

Для новых пользователей КЭДО был организован тренинг, на начальном этапе эксплуатации оказывается консультационная поддержка. Интегрированное решение развернуто для 300 пользователей, в дальнейшем предусматривается масштабирование этой функциональности на более чем 3 тыс. сотрудников «Ренессанс страхование».

«Запрос на использование КЭДО продолжает оставаться основным трендом развития функциональности уже используемых в компаниях кадровых систем. Оценив простоту и удобство взаимодействия с HR-службой, упрощение и ускорение кадрового делопроизводства, руководители организаций готовы инвестировать средства в эти технологии, – сказал Михаил Гусев, управляющий директор «БОСС», компания SL Soft (ГК Softline). – И «БОСС» умеет интегрироваться с различными сервисами КЭДО, что позволяет бесшовно автоматизировать процессы визирования и дальнейшего хранения кадровых документов».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

SL Soft создана в 2023 г. Компания объединяет под своим управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Входит в ГК Softline.

Группа «Ренессанс Страхование» – диверсифицированная независимая страховая компания, работающая на рынке 25 лет. В группу входят компании: «Ренессанс страхование», «Ренессанс Жизнь», Budu и УК «Спутник – Управление Капиталом». В октябре 2021 г. Группа провела публичное размещение акций на «Московской бирже». Услугами группы пользуются свыше 5 млн клиентов.