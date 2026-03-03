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Softline Сомерс ВВП ГК ВПП ГК Ваш платежный проводник Subtotal Первый элемент CrestWave Technologies КрестВэйв Технолоджис CrestWave Electronics КрестВэйв Электроникс Sky Technologies Скайтех
- «Ваш платёжный проводник» (ГК Softline) — это компания-вендор, разработчик и интегратор собственных платёжных решений. Комплексно внедряет и подключает российским и зарубежным банкам и ритейлу собственные платёжные решения: от POS-терминалов и ПО для работы с ними до облачной платформы управления эквайрингом. Платежные решения от ООО «Ваш платёжный проводник» включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и имеют сертификаты соответствия стандартам безопасности PCI DSS.
- SUBTOTAL — компания-владельц кассового продукта по автоматизации розничной торговли
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 35 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 42, упоминаний - 70
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Шпет Александр 23 8
|Лавров Владимир 111 4
|Боровиков Игорь 137 3
|Сашин Геннадий 10 3
|Охорзин Павел 5 2
|Филипьев Владимир 5 2
|Теплов Иван 1 1
|Ашарин Павел 1 1
|Курышева Юлия 6 1
|Корчагин Никита 3 1
|Баневич Елена 1 1
|Старченков Вадим 2 1
|Паначевный Сергей 1 1
|Бычков Леонид 1 1
|Шавшина Ольга 1 1
|Панфина Ольга 1 1
|Мантуров Максим 11 1
|Кожевников Андрей 1 1
|Азарко Андрей 1 1
|Юрасова Наталья 2 1
|Паладий Роман 1 1
|Александров Павел 1 1
|Чертихин Евгений 1 1
|Русских Максим 4 1
|Косточкин Андрей 1 1
|Дрягин Игорь 1 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Баров Алексей 31 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Волож Аркадий 268 1
|Березин Максим 144 1
|Румянцев Антон 47 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Иванов Антон 98 1
|Карачинский Анатолий 96 1
|Генс Филипп 54 1
|Бобровников Борис 104 1
|Аксельрод Илья 18 1
|Лагуткин Олег 19 1
|Волотовская Елена 48 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.