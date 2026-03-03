Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Softline Сомерс ВВП ГК ВПП ГК Ваш платежный проводник Subtotal Первый элемент CrestWave Technologies КрестВэйв Технолоджис CrestWave Electronics КрестВэйв Электроникс Sky Technologies Скайтех

Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 35 500 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 35 500 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 35 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.03.2026 Softline заплатит 75 миллионов за разработчика онлайн-решения для автоматизации торговли 5
21.10.2025 «Сомерс» запускает OpenTips — решение для приема чаевых «в один шаг» 1
10.09.2025 Softlne доверил государственную тайну владельцу своих «дочек» 4
29.04.2025 «Сомерс» внедрил подсказки для кассиров в товароучетную систему и кассовое ПО Subtotal 1
18.02.2025 Softline может заплатить 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 4
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 2
25.11.2024 ГК Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс» для создания импортонезависимых платежных решений 8
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 7
24.09.2024 Структура ГК Softline приобретает компанию Subtotal и расширяет присутствие в сегменте автоматизации розничной торговли 3
17.05.2024 «Софтлайн» покупает индийского системного интегратора 1
17.04.2024 Компания «Ваш платежный проводник» (ГК Softline) добавила услуги процессинга к пулу решений по эквайрингу 2
16.04.2024 SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование 1
15.04.2024 Softline оснастила первый «Кванториум» в Камчатском крае в школе №28 имени Г. Ф. Кирдищева 1
01.04.2024 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы 1
29.03.2024 Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал в систему защиты от кибератак Findler 1
28.03.2024 ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако» 1
27.03.2024 Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline) 1
26.03.2024 «Софтлайн» начал кастинг российских ИТ-компаний, желающих ему продаться 1
26.03.2024 ГК Softline приглашает российские ИТ-компании присоединиться к ней 1
21.03.2024 Платформа ROBIN от SL Soft (ГК Softline) стала доступна на инфраструктуре Yandex Cloud 1
14.03.2024 ГК Softline помогла АО «БКИ СБ» повысить уровень защищенности мобильного приложения и веб-ресурсов 1
13.03.2024 ГК Softline перевела ГК «Петро Велт Технолоджис» на российскую облачную систему видеоконференцсвязи «ВКурсе» 1
11.03.2024 ГК Softline становится стратегическим партнером Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») 1
06.03.2024 ГК Softline добавила платформу для создания виртуальных миров VOLTEP в продуктовый портфель 1
28.02.2024 ГК Softline внедрила систему контроля привязи при работе на высоте для компании «СибурТюменьГаз» 1
21.02.2024 SOICA от SL Soft (ГК Softline) интегрирована с «1С:Документооборот» 1
21.02.2024 «Инферит» (ГК Softline) объявляет о запуске облачного провайдера «Инферит Облако» 1
20.02.2024 ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab 1
19.02.2024 SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics 1
13.02.2024 Команда «Премьер Сервисов» ГК Softline помогла компании Е1 CARD провести миграцию облачных сервисов 1
07.02.2024 Softline Universe включен в Реестр российского ПО 1
06.02.2024 Продукт «Цитрос Архив» от SL Soft, ГК Softline, внесен в реестр российского ПО 1
30.01.2024 ГК Softline расширяет свои возможности в сфере безопасности мобильных приложений благодаря партнерству с российским вендором «Стингрей Технолоджиз» 1
29.01.2024 ГК Softline подтвердила соответствие международным стандартам ISO 27001/17/18 1
28.12.2023 ГК Softline помогла горнопромышленному холдингу «Земтек» построить отказоустойчивую инфраструктуру 1
21.12.2023 Компания Konsu использует облачную платформу «Softline Мультиоблако» для развития своего бизнеса 1
30.11.2023 Компания Softline помогла «Цифра банк» обеспечить сохранность данных 1
28.11.2023 «Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника» 1
29.12.2022 Выбор CNews: 7 главных изменений в российском ИТ-бизнесе в 2022 г. Голосование 1
01.08.2022 Softline усиливает свой портфель решений за счет приобретения доли в компании «Ваш платежный проводник» 2

Публикаций - 42, упоминаний - 70

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 40
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 33
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 32
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 31
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 31
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 31
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 30
Softline - Polymatica - Полиматика 201 30
Softline - Инженер ТЦ 68 30
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 30
SoftClub - СофтКлуб 160 29
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 5
Softline - Инверсум 8 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность - Барьер АКБ 34 4
9594 4
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 4
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 3
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 3
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 3
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 3
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 3
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 12 3
Softline - Инженерная информатика 6 2
Softline - СК Софтлайн 2 2
Yandex - Яндекс 9216 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Softline - Софтлайн Безопасность - ОФД-Софтлайн 3 2
Orion soft - Орион софт - 315 2
VOLTEP - ВОЛТЕП 3 1
RebrandyCо - Ребренди Консалтинг 2 1
Softline - Барьер ГК - Сэйвит Эдьюкейшн 4 1
1С-премиум 3 1
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ЭсАй Майкро 3 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Тетис Кэпитал - Tethys 27 3
Аталайя 25 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
БКИ СБ АО - Бюро кредитных историй Скоринг Бюро - БКИ Скоринг Бюро 4 1
СПБ Биржа - СПБ банк - Бест Эффортс Банк 6 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 26 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 12 1
Konsu - Консу 2 1
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 7
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 197 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 3
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 230 3
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 31
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 30
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 29
Softline - DeskWork 117 29
Softline - WorkFlowSoft 64 29
Softline - Сомерс - Сомерс.платформа 17 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 3
Linux OS 11533 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 2
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 2
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 7 2
VOLTEP.online 2 1
Softline - Sl Soft - Robin Cloud 3 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Proteqta - Протекта 17 1
Softline - Сомерс - Сомерс.гос 1 1
Softline - Сомерс - OpenTips - Автоматизация приема чаевых 1 1
Softline - Сомерс - Сомерс.маркет 2 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Kaspersky OS 156 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 1
Шпет Александр 23 8
Лавров Владимир 111 4
Боровиков Игорь 137 3
Сашин Геннадий 10 3
Охорзин Павел 5 2
Филипьев Владимир 5 2
Теплов Иван 1 1
Ашарин Павел 1 1
Курышева Юлия 6 1
Корчагин Никита 3 1
Баневич Елена 1 1
Старченков Вадим 2 1
Паначевный Сергей 1 1
Бычков Леонид 1 1
Шавшина Ольга 1 1
Панфина Ольга 1 1
Мантуров Максим 11 1
Кожевников Андрей 1 1
Азарко Андрей 1 1
Юрасова Наталья 2 1
Паладий Роман 1 1
Александров Павел 1 1
Чертихин Евгений 1 1
Русских Максим 4 1
Косточкин Андрей 1 1
Дрягин Игорь 1 1
Нуралиев Борис 298 1
Баров Алексей 31 1
Шадаев Максут 1210 1
Волож Аркадий 268 1
Березин Максим 144 1
Румянцев Антон 47 1
Сергеенко Егор 11 1
Иванов Антон 98 1
Карачинский Анатолий 96 1
Генс Филипп 54 1
Бобровников Борис 104 1
Аксельрод Илья 18 1
Лагуткин Олег 19 1
Волотовская Елена 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Европа 24964 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 2
Кипр - Республика 636 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Индия - Bharat 5870 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Нидерланды 3746 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Индийский океан - Персидский залив 234 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
Белиз 72 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 111 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 2
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 167 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 30
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще