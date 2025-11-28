Получите все материалы CNews по ключевому слову
ELMA DAY
СОБЫТИЯ
ELMA DAY и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 1
|Трефилов Алексей 46 3
|Буланов Николай 18 1
|Селезнев Денис 30 1
|Кулагин Сергей 4 1
|Долженкова Наталья 29 1
|Погорелова Наталья 6 1
|Кондратьева Елена 10 1
|Сухова Елена 5 1
|Мачульский Олег 5 1
|Нечаева Татьяна 3 1
|Ломов Владимир 3 1
|Санников Олег 6 1
|Осипенко Наталья 12 1
|Слученков Антон 18 1
|Дубиничева Наталья 5 1
|Яцко Иван 8 1
|Песошина Светлана 5 1
|Кузьмина Полина 7 1
|Вахмистров Валерий 1 1
|Голубков Константин 1 1
|Овчинников Павел 7 1
|Коптелов Андрей 116 1
|Бочкин Александр 47 1
|Кабаков Ярослав 62 1
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Чепакин Андрей 27 1
|Захаров Алексей 47 1
|Иванов Павел 16 1
|Шаров Владимир 34 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3743 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1251 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404199, в очереди разбора - 733270.
Создано именных указателей - 186391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.