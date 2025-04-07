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КИТ Консалтинг

КИТ Консалтинг


07.04.2025 Как автоматизировать документооборот в Enterprise: история реализации проекта в Whoosh 1
17.06.2024 «КИТ Консалтинг» выпустил обновление решения для автоматизации процессов охраны труда на базе ELMA365 1
23.11.2023 Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code 1
24.10.2023 Как успешно внедрить кадровый электронный документооборот 2
25.08.2023 Платформа для управления охраной труда и промышленной безопасностью EHSM от разработчика «КИТ Консалтинг» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

КИТ Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 227 3
8356 2
1С-Битрикс - Bitrix 587 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
Masterdata - Мастердата 24 1
65apps - 65 Гигабайт 8 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 48 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 1
Адваланж - Advalange - Лаборатория Безопасных Систем - ЛаБС 3 1
Лента - Сеть розничной торговли 2112 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 3
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SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 777 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 853 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9538 1
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ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 311 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7815 1
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5938 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 136 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2048 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1196 1
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1257 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2463 1
ELMA DAY 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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