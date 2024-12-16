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65apps 65 Гигабайт

65apps - 65 Гигабайт

65apps — федеральная ИТ-компания заказной разработки с фокусом на создание сложных цифровых решений для государства и крупного бизнеса.


16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
23.11.2023 Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code 1
31.10.2023 Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS 2
31.10.2023 Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора» 1
31.03.2022 Рынок мобильной разработки продолжает расти 1
05.11.2020 Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 1
08.04.2020 Алексей Чувашов, 65apps -

У государства и корпораций свои требования к мобильной разработке

 2
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

65apps и организации, системы, технологии, персоны:

Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 4
UseTech - Юзтех Интеграция 50 3
Agima 22 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 3
KODE 12 3
Google LLC 11775 2
Apple Inc 12101 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
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MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
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data.ai - App Annie 85 1
Cleverence - Клеверенс 21 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Masterdata - Мастердата 24 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Сател 125 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Ростелеком 9701 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 49 1
Extyl - Экстил создание сайтов - ЭЦС - Экстил Цифровые Системы 3 1
Адваланж - Advalange - Лаборатория Безопасных Систем - ЛаБС 3 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Альфа-Банк 1769 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 6
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
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ByteDance - TikTok 256 1
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Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
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Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
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Карамов Эльдар 1 1
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День молодёжи - 27 июня 896 1
ELMA DAY 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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