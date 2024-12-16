65apps 65 Гигабайт
65apps — федеральная ИТ-компания заказной разработки с фокусом на создание сложных цифровых решений для государства и крупного бизнеса.
65apps и организации, системы, технологии, персоны:
|Фролов Виктор 11 3
|Чувашов Алексей 2 2
|Врацкий Андрей 135 2
|Распопова Диана 2 2
|Казенюк Антон 3 2
|Ворожищев Александр 2 2
|Николенко Николай 10 2
|Кузнецов Александр 123 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Казарян Карен 74 1
|Горелкин Антон 93 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Макин Алексей 10 1
|Жихарев Евгений 3 1
|Адылин Павел 18 1
|Лазовская Анна 5 1
|Никитин Дмитрий 10 1
|Тумусов Федот 9 1
|Журавлев Александр 15 1
|Солдатов Сергей 18 1
|Михайлов Артем 8 1
|Козак Алексей 3 1
|Морозова Инга 2 1
|Мухин Василий 7 1
|Антипин Иван 1 1
|Карамов Эльдар 1 1
|Захаров Алексей 47 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Анисимов Максим 27 1
|Самофеев Илья 3 1
|Догополов Илья 1 1
|Долгополов Илья 1 1
|Белодед Роман 2 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Колотова Дарья 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|CNews Mobile - рейтинг 20 4
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Reports and Data 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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