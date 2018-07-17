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Т-Банк Тинькофф банк Росбанк Авто Русфинанс банк, РФБ

Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ

17.07.2018 «Русфинанс Банк» обеспечивает устойчивость инфраструктуры ЦОД за счет решения «КРОК»

«Русфинанс Банк» продлил аутсорсинговый контракт с «КРОК» на сервисную поддержку и администрир
29.05.2017 «Наше Агентство Сервиса» приняло участие в благотворительном пробеге Societe Generalе

ве. Среди клиентов компании крупнейшие игроки российского рынка из списка топ-500: Сбербанк России, Русфинансбанк, Бинбанк, компании «Лаборатория Касперского», «Лукойл», «Башнефть», Adidas.
31.05.2016 Оплата кредитов и пополнение счетов «Русфинанс Банка» теперь доступны в «Qiwi Терминалах»

вку», — рассказала Вера Гоцелюк, руководитель департамента по работе с банками и МФО группы Qiwi. «“Русфинанс Банк” постоянно развивает каналы погашения для своих заемщиков, обеспечивая многооб
26.02.2016 Снижение ИТ-затрат и рост производительности сервисов – следствие оптимизации инфраструктуры

продаж банка, и гарантировать в дальнейшем их удобную и надежную эксплуатацию. CNews: В 2015 году «Русфинанс Банк» завершил проект модернизации инфраструктуры хранения. Насколько известно, вы

19.06.2015 «Русфинанс Банк» включил скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков

В 2015 г. «Русфинанс Банк» завершил интеграцию скоринговой модели Национального бюро кредитных историй (
25.05.2015 «РусФинанс» перешла на юридически значимый электронный документооборот с помощью «СКБ Контур»

ить их в электронном стало проще. «РусФинанс» входит в группу компаний, во главе которой находится «РусФинансБанк». Опыт перехода на ЭДО «РусФинанса» способствовал решению задачи головной компа
19.12.2013 Все функции эникея — в одни руки: уникальный проект в Русфинанс Банке

то есть открытие новых точек продаж, офисов – это характерно для розничного банка, каким и является Русфинанс Банк. Обычно у аутсорсера больше ресурсов, чем непосредственно у банка, и когда тре
11.01.2012 Клиенты «Русфинанс Банка» теперь могут погашать кредиты с помощью сервиса «Золотой Короны»

«Русфинанс Банк» и система платежных сервисов «Золотая Корона» объявили о начале сотрудничеств
13.01.2011 «Лаборатория Касперского» защитит данные вкладчиков «Русфинанс Банка»

сности персональных данных клиентов, – отметил Артем Косолапов, начальник операционного управления «Русфинанс Банка». – С Kaspersky Work Space Security мы уверены, что конфиденциальные сведения
12.08.2010 «Неофлекс» автоматизирует коллекторскую деятельность в «Русфинанс Банке»

отрудники “Неофлекс”, — заявил Олег Подкопаев, руководитель департамента информационных технологий «Русфинанс Банка». — Мы рады сотрудничать по новому направлению с компанией, которая зарекомен
21.03.2008 «Неофлекс» построил хранилище данных для «Русфинанс Банка»

а внутреннюю непротиворечивость по более чем двадцати показателям. По оценке Олега Подкопаева, CIO «Русфинанс Банка», «помимо возможности быстро формировать обязательную отчетность, банк получи

Публикаций - 56, упоминаний - 96

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8787 6
IBM - International Business Machines Corp 9450 6
Neoflex - Неофлекс 220 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4932 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12845 4
Microsoft Corporation 24695 4
Diasoft - Диасофт 888 4
Oracle Corporation 6720 4
Крок - Croc 1778 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 3
BI Telecom - БиАй Телеком 29 3
Exigen Services 38 3
Телеком-защита 53 2
8293 2
Dell EMC 5037 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
SimbirSoft - СимбирСофт 76 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 2
Intel Corporation 12231 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
Softline - Софтлайн 2864 2
МегаФон 8999 2
SAP SE 5293 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 2
Мегаплан 76 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 2
Ростелеком 9780 1
Ростелеком - РТЛабс 179 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 68 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 18
Альфа-Банк 1782 13
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 11
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 7
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 6
ПСБ - Промсвязьбанк 855 6
СДМ-Банк 64 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 6
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 5
Citi - Citibank - Ситибанк 319 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 5
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 5
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 5
ВТБ - Почта Банк 467 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 4
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 4
ВТБ - ВТБ24 665 4
Adidas - Адидас 162 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 4
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 4
ГПБ - Газпромбанк 1090 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1189 3
Ингосстрах СПАО 422 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4809 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5984 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2905 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 33
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5339 20
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10338 9
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4049 8
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 944 5
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16221 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 329 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5273 2
Informatica PowerCenter 20 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 2
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 279 1
IBM Power7 39 1
Neoflex Reporting 24 1
IBM SPSS Statistics 54 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
ЦФТ Золотая Корона - Погашение кредитов 35 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 59 1
IBM DB2 371 1
IBM HACMP 10 1
IBM InfoSphere ETL 39 1
Forte-IT - IntelleScript Pro 9 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1666 1
SAP Sybase 289 1
Diasoft 5NT 24 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 675 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
SimbirSoft Mobile 6 1
Neoflex FrontOffice 13 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Microsoft UC - Microsoft Unified Communications 13 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 48 1
FICO DCR - FICO Debt Collection and Recovery - FICO DM - FICO Debt Manager 4 1
FICO Blaze Advisor 7 1
Microsoft Office 3761 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 210 1
Домашние Деньги - Digital Cash 15 1
Подкопаев Олег 30 12
Федосов Виктор 8 7
Попова Мария 141 6
Серова Елена 320 6
Сотин Денис 205 4
Илюхин Олег 17 4
Косолапов Артём 7 4
Попов Андрей 111 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
Медокс Ярослав 35 4
Шеин Валерий 18 4
Кадощук Игорь 19 4
Быков Владислав 8 4
Затуловский Аркадий 16 4
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 4
Евтушенко Алексей 40 4
Сумин Денис 9 4
Дремач Кирилл 8 4
Емельянов Алексей 10 3
Шелин Ярослав 8 3
Пустовой Максим 31 3
Соколов Ренат 8 3
Уланов Александр 6 3
Бухтияров Андрей 18 3
Степанов Сергей 24 3
Чиков Сергей 18 3
Грибанов Юрий 30 3
Дугаев Михаил 4 3
Герштейн Михаил 3 3
Жучков Евгений 3 3
Савин Константин 4 3
Ануфриев Вадим 3 3
Кобышев Сергей 4 3
Теряев Владимир 4 3
Скогорев Алексей 7 2
Благирев Вячеслав 15 2
Кирюшин Сергей 83 2
Коротков Андрей 85 2
Артюхов Александр 19 2
Аншина Марина 78 2
Россия - РФ - Российская федерация 145879 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14162 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14234 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52286 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17527 5
Европа 21821 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1492 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 2
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - ЦФО - Курская область 657 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 370 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1160 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2967 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2767 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1582 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 252 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 306 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 113 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 815 1
Франция - Французская Республика 7868 1
Евразия - Евразийский континент 615 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 77 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 1
Европа Восточная 3099 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Испания - Королевство 3722 1
Америка Латинская 1818 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 848 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5201 1
Москва - СВАО - Алтуфьевское шоссе 19 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48435 47
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5807 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24326 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13712 14
Кредитование - Сrediting - Заём 6759 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14560 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2947 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16449 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5482 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51557 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11024 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6012 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5836 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1648 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 653 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29419 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9933 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2330 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5053 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 3
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