Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ

вку», — рассказала Вера Гоцелюк, руководитель департамента по работе с банками и МФО группы Qiwi. «“ Русфинанс Банк ” постоянно развивает каналы погашения для своих заемщиков, обеспечивая многооб

продаж банка, и гарантировать в дальнейшем их удобную и надежную эксплуатацию. CNews: В 2015 году « Русфинанс Банк » завершил проект модернизации инфраструктуры хранения. Насколько известно, вы

ить их в электронном стало проще. «РусФинанс» входит в группу компаний, во главе которой находится « РусФинансБанк ». Опыт перехода на ЭДО «РусФинанса» способствовал решению задачи головной компа