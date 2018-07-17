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Т-Банк Тинькофф банк Росбанк Авто Русфинанс банк, РФБ
|17.07.2018
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«Русфинанс Банк» обеспечивает устойчивость инфраструктуры ЦОД за счет решения «КРОК»
«Русфинанс Банк» продлил аутсорсинговый контракт с «КРОК» на сервисную поддержку и администрир
|29.05.2017
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«Наше Агентство Сервиса» приняло участие в благотворительном пробеге Societe Generalе
ве. Среди клиентов компании крупнейшие игроки российского рынка из списка топ-500: Сбербанк России, Русфинансбанк, Бинбанк, компании «Лаборатория Касперского», «Лукойл», «Башнефть», Adidas.
|31.05.2016
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Оплата кредитов и пополнение счетов «Русфинанс Банка» теперь доступны в «Qiwi Терминалах»
вку», — рассказала Вера Гоцелюк, руководитель департамента по работе с банками и МФО группы Qiwi. «“Русфинанс Банк” постоянно развивает каналы погашения для своих заемщиков, обеспечивая многооб
|26.02.2016
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Снижение ИТ-затрат и рост производительности сервисов – следствие оптимизации инфраструктуры
продаж банка, и гарантировать в дальнейшем их удобную и надежную эксплуатацию. CNews: В 2015 году «Русфинанс Банк» завершил проект модернизации инфраструктуры хранения. Насколько известно, вы
|19.06.2015
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«Русфинанс Банк» включил скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков
В 2015 г. «Русфинанс Банк» завершил интеграцию скоринговой модели Национального бюро кредитных историй (
|25.05.2015
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«РусФинанс» перешла на юридически значимый электронный документооборот с помощью «СКБ Контур»
ить их в электронном стало проще. «РусФинанс» входит в группу компаний, во главе которой находится «РусФинансБанк». Опыт перехода на ЭДО «РусФинанса» способствовал решению задачи головной компа
|19.12.2013
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Все функции эникея — в одни руки: уникальный проект в Русфинанс Банке
то есть открытие новых точек продаж, офисов – это характерно для розничного банка, каким и является Русфинанс Банк. Обычно у аутсорсера больше ресурсов, чем непосредственно у банка, и когда тре
|11.01.2012
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Клиенты «Русфинанс Банка» теперь могут погашать кредиты с помощью сервиса «Золотой Короны»
«Русфинанс Банк» и система платежных сервисов «Золотая Корона» объявили о начале сотрудничеств
|13.01.2011
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«Лаборатория Касперского» защитит данные вкладчиков «Русфинанс Банка»
сности персональных данных клиентов, – отметил Артем Косолапов, начальник операционного управления «Русфинанс Банка». – С Kaspersky Work Space Security мы уверены, что конфиденциальные сведения
|12.08.2010
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«Неофлекс» автоматизирует коллекторскую деятельность в «Русфинанс Банке»
отрудники “Неофлекс”, — заявил Олег Подкопаев, руководитель департамента информационных технологий «Русфинанс Банка». — Мы рады сотрудничать по новому направлению с компанией, которая зарекомен
|21.03.2008
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«Неофлекс» построил хранилище данных для «Русфинанс Банка»
а внутреннюю непротиворечивость по более чем двадцати показателям. По оценке Олега Подкопаева, CIO «Русфинанс Банка», «помимо возможности быстро формировать обязательную отчетность, банк получи
Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Подкопаев Олег 30 12
|Федосов Виктор 8 7
|Попова Мария 141 6
|Серова Елена 320 6
|Сотин Денис 205 4
|Илюхин Олег 17 4
|Косолапов Артём 7 4
|Попов Андрей 111 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
|Медокс Ярослав 35 4
|Шеин Валерий 18 4
|Кадощук Игорь 19 4
|Быков Владислав 8 4
|Затуловский Аркадий 16 4
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 4
|Евтушенко Алексей 40 4
|Сумин Денис 9 4
|Дремач Кирилл 8 4
|Емельянов Алексей 10 3
|Шелин Ярослав 8 3
|Пустовой Максим 31 3
|Соколов Ренат 8 3
|Уланов Александр 6 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Степанов Сергей 24 3
|Чиков Сергей 18 3
|Грибанов Юрий 30 3
|Дугаев Михаил 4 3
|Герштейн Михаил 3 3
|Жучков Евгений 3 3
|Савин Константин 4 3
|Ануфриев Вадим 3 3
|Кобышев Сергей 4 3
|Теряев Владимир 4 3
|Скогорев Алексей 7 2
|Благирев Вячеслав 15 2
|Кирюшин Сергей 83 2
|Коротков Андрей 85 2
|Артюхов Александр 19 2
|Аншина Марина 78 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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