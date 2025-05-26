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Москва СВАО Алтуфьевское шоссе


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 На северо-востоке Москвы появится промышленный технопарк для размещения инновационных и легких производств 1
24.10.2023 В Москве заработала система сбора электронного лома предприятий для его последующей утилизации 1
05.12.2019 «1С-Рарус» внедрила новую систему учета в «Мерседес-Бенц РУС» 1
07.11.2014 Столичный «МегаФон» оперативно проинформировал абонентов о крупной аварии на МКАД 1
29.10.2012 Новый MediaMarkt открыт в Алтуфьево 1
06.02.2012 «Московский банк Сбербанка России» открыл в столице пять офисов нового формата 1
06.12.2010 «Мастертел» заключил договор на оказание телекоммуникационных услуг с компанией Selgros 1
27.08.2009 МСЗ №2 загрязняет воздух Москвы больше декларируемого уровня 1
28.08.2007 Похитителя кабелей МГТС приговорили к 2 годам лишения свободы 1
15.06.2007 Похитителя кабеля приговорили к 2 годам 1
24.07.2006 "Цифроград" дерзко ограбили 1
12.07.2006 "Мегафон-Москва" открыл 60 новых базовых станций 1
11.04.2006 В Москве произошла очередная инфраструктурная катастрофа 1
11.04.2006 В Москве произошла очередная инфраструктурная катастрофа 1
25.08.2005 В Москве закрыт цех по производству контрафактных дисков 1
01.08.2005 Москва: вооруженные грабители напали на "Связной" 1
28.06.2005 Ограбления салонов связи в Москве поражают жестокостью 1
23.05.2005 В Москве грабители напали на "Связной" 1
25.10.2000 Расширена зона действия сети "Би Лайн 800" 1
06.07.1999 АО "РТСофт" и институт МосгортрансНИИпроект установят в Москве, на улице 1905 года очередной зональный центр управления дорожным движением - комплекс СТАРТ-КВИН 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9260 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8887 1
1С-Рарус 898 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
РТСофт - RTSoft 91 1
Связной ГК 1374 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 282 1
Альфа-Банк 1799 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
Цифроград 171 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 88 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 1
Экотехпром ГУП 6 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1408 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 82 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2581 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 392 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 244 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24907 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28258 4
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 600 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14089 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2380 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3647 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3108 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5925 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3709 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8636 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5695 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25987 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 355 1
ping - скорость отклика сети 142 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1084 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1782 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10794 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 528 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1082 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2222 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7334 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11877 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1163 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2473 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 2
Microsoft Windows 2000 8663 1
1С-Рарус Альфа-Авто 61 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 999 1
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 1
Могилин Артём 6 1
Овчинский Владислав 229 1
Езопов Виталий 14 1
Сидоров Игорь 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 17
Россия - РФ - Российская федерация 148812 7
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 301 4
Москва - ЮАО - Борисовские пруды 8 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7714 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 2
Москва - СВАО - Бибирево 22 2
Москва - ЮАО - Даниловский район - Даниловская набережная - Новоданиловская набережная - Словущинская набережная 12 2
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 58 2
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 78 1
Москва - СВАО - Ярославского шоссе - Ярославка 25 1
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 40 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 361 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 139 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 23 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 23 1
Москва - САО - Хорошёвский район 32 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 150 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 104 1
Москва - Садовое кольцо 149 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 36 1
Москва - СВАО - Бутырский район - муниципальный округ Бутырский 19 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 32 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 108 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 85 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 8 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 96 1
Москва - ЦАО - Фрунзенская набережная 6 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3566 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 3
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 495 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2896 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5708 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 780 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24763 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6863 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5318 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4769 1
Профсоюз - Профессиональный союз 269 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5063 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2802 1
Аренда 2486 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 838 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4129 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 975 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10160 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5016 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16713 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1718 1
Дача - дачники 896 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 814 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 7
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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