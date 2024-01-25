Разделы

Сбер Сбербанк Московский банк Московский Сберегательный Банк


СОБЫТИЯ

25.01.2024 Московский банк Сбербанка и «Экополис» договорились о сотрудничестве в сфере ESG

В преддверии Всемирного дня экологического образования (отмечается 26 января) Московский банк Сбербанка и АО «Корпорация Экополис» подписали соглашение о сотрудничестве. О
23.08.2016 Московский банк Сбербанка подписал соглашение о сотрудничестве с технополисом «Москва»
26.01.2015 «ЛАН АТМсервис» продолжит обслуживать банкоматы «Московского банка Сбербанка»

ала тендер на комплексное техническое обслуживание банкоматов и информационно-платежных терминалов «Московского банка Сбербанка России». Как результат, компания продолжит обслуживание более 2 т
22.07.2014 Клиентам «Московского банка Сбербанка России» стал доступен обновленный «Сбербанк Онлайн» для iPhone

Клиентам «Московского банка Сбербанка России» стала доступна новая версия мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» для iPhone. Об этом CNews сообщили в «Сбербанке». Обновленный «Сбербанк Онлайн» обладает

12.08.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в июле 18,5 тыc. онлайн-вкладов

Клиенты «Московского банка Сбербанка России» открыли в июле 2013 г. 18 519 онлайн-вкладов на общую сумму более 10,5 млрд руб. Общий остаток денежных средств на счетах онлайн-вкладов, по данным на 1 авгу
09.07.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в июне более 16 тыс. онлайн-вкладов

Клиенты «Московского банка Сбербанка России» открыли в июне 2013 г. 16 851 онлайн-вклад на общую сумму более 9 млрд руб. Общий остаток денежных средств на счетах онлайн-вкладов на 1 июля 2013 г. состави
08.07.2013 «Московский банк Сбербанка» устанавливает банкоматы и платежные терминалы на вокзалах

«Московский банк Сбербанка России» начал устанавливать банкоматы и платежные терминалы на вокз
05.06.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в мае 2013 г. более 16 тыс. онлайн-вкладов

Клиенты «Московского банка Сбербанка России» открыли в мае 2013 г. 16 071 онлайн-вклад общую сумму более 10 млрд руб. Общий остаток денежных средств на счетах онлайн-вкладов по состоянию на 1 июня 2013

17.05.2013 Число карт, выпущенных «Московским банком Сбербанка», достигло 10,3 млн штук

Количество банковских карт, эмитированных «Московским банком Сбербанка России», по данным на 1 мая 2013 г. составило 10,3 млн штук. Это на 63 тыс. больше, чем по данным на 1 апреля 2013 г., и на 1,12 млн штук больше показателя на 1 мая

15.05.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в апреле более 22 тыс. онлайн-вкладов

Клиенты «Московского банка Сбербанка России» открыли в апреле 2013 г. 22 323 онлайн-вклада на общую сумму более 20 млрд руб. Общий остаток денежных средств на счетах онлайн-вкладов на 1 мая 2013 г. сост
13.05.2013 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для оплаты штрафов ГИБДД

«Московский банк Сбербанка России» ввел услугу «Автоплатеж» для оплаты штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения. После подключения услуги «Сбербанк» раз в неделю или месяц пров
26.04.2013 «Московский банк Сбербанка» разрешил оплачивать штрафы ГИБДД на платежных терминалах и в «Сбербанке Онл@йн»

«Московский банк Сбербанка России» в апреле 2013 г. ввел на всех своих информационно-платежных
20.03.2013 «Московский банк Сбербанка России» расширил сервис «Автоплатеж» для клиентов, погашающих кредиты других банков

«Московский банк Сбербанка России» расширил возможности сервиса «Автоплатеж» для клиентов, пог
15.03.2013 Клиентам «Московского банка Сбербанка» доступна услуга онлайн-подачи заявки на ипотечный кредит

Подать заявку на ипотечный кредит в «Московский банк Сбербанка России» теперь можно через сайт «Московской ассоциации риэлторов».

07.03.2013 «Автоплатеж» за коммунальные услуги можно подключить в любом офисе «Московского банка Сбербанка»

Сервис «Автоплатеж» для оплаты коммунальных услуг теперь можно подключить в любом офисе «Московского банка Сбербанка России». Ранее сервис был доступен только пользователям «Сбербанк ОнЛайн». «Автоплатеж» позволяет автоматически оплачивать коммунальные услуги (ЕИРЦ, МГТС), услуги с
15.02.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в январе более 19 тыс. онлайн-вкладов

Клиенты «Московского банка Сбербанка России» открыли в январе 2013 г. свыше 19,9 тыс. онлайн-вкладов на общую сумму более 16,7 млрд руб. Общий остаток денежных средств на счетах онлайн-вкладов по состоя
17.01.2013 «Московский банк Сбербанка» выпустил более 1,2 млн карт за 2012 г.

Количество банковских карт, эмитированных «Московским банком Сбербанка России», по состоянию на 1 января 2013 г. составило 10,1 млн штук. Согласно данным «Сбербанка», это на 1,27 млн штук больше показателя на 1 января 2012 г. и на 41 ты
26.12.2012 «Московский банк Сбербанка» предложил услугу «Автоплатеж» для оплаты счетов за ЖКУ

«Московский банк Сбербанка России» расширил действие услуги «Автоплатеж» на оплату счетов ЕИРЦ
14.12.2012 «Московский банк Сбербанка» начал установку платежных терминалов в офисах «Евросети»

«Московский банк Сбербанка России» начал устанавливать информационно-платежные терминалы в офи
12.12.2012 «Московский банк Сбербанка» выпустил 10,06 млн карт

Количество банковских карт, эмитированных «Московским банком Сбербанка России», по данным на 1 декабря 2012 г., составило 10,06 млн штук. Это на 32 тыс. больше, чем по данным на 1 ноября 2012 г., и на 1,35 млн штук больше показателя на

29.11.2012 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для клиентов МГТС

«Московский банк Сбербанка России» ввел с ноября для пользователей фиксированной связи МГТС услугу «Автоплатеж». «Автоплатеж» позволяет автоматически оплачивать счета за услуги МГТС с карты «Сбе
16.10.2012 «Московский банк Сбербанка» выпустил около 9,9 млн карт

Количество банковских карт, эмитированных «Московским банком Сбербанка России», по данным на 1 октября 2012 г., составило 9,88 млн штук. Это на 147 тыс. больше, чем по данным на 1 сентября 2012 г., и на 1,5 млн штук больше показателя на
12.10.2012 «Московский банк Сбербанка» открыл четыре офиса нового формата

«Московский банк Сбербанка России» сообщил об открытии четырех офисов нового формата по обслуж
11.10.2012 В «Московском банке Сбербанка» можно открыть вклад через банкоматы и терминалы

«Московский банк Сбербанка России» реализовал в банкоматах и информационно-платежных терминала
17.09.2012 «Московский банк Сбербанка» начал устанавливать платежные терминалы в подъездах многоквартирных домов

«Московский банк Сбербанка России» начал устанавливать информационно-платежные терминалы в под
13.09.2012 «Московский банк Сбербанка России» выпустил более 9 млн банковских карт

Количество банковских карт, эмитированных «Московским банком Сбербанка России», по состоянию на 1 сентября 2012 г. составило 9,73 млн штук. Это на 210 тыс. больше, чем по состоянию на 1 августа 2012 г., и на 1,5 млн штук больше показате
31.08.2012 «Московский банк Сбербанка» открыл три офиса нового формата

«Московский банк Сбербанка России» сообщил об открытии двух офисов нового формата по обслужива
20.07.2012 В «Московском банке Сбербанка» количество платежей через удаленные каналы обслуживания выросло на 18,6%

В «Московском банке Сбербанка России» количество платежей через удаленные каналы обслуживания во втором квартале 2012 г. превысило 35 млн, увеличившись на 18,6% по сравнению с показателем первого

10.07.2012 «Московский банк Сбербанка» выпустил 9,5 млн банковских карт

Количество банковских карт, эмитированных «Московским банком Сбербанка России», по данным на 1 июля 2012 г. составило 9,5 млн штук. Это на 142 тыс. больше, чем по данным на 1 июня 2012 г., и на 1,8 млн штук больше показателя на 1 июля 2
14.06.2012 «Московский банк Сбербанка» выпустил свыше 9 млн карт

Количество банковских карт, эмитированных «Московским банком Сбербанка», по данным на 1 июня 2012 г. составило 9,34 млн штук. Это на 110 тыс. больше, чем по данным на 1 мая 2012 г., и на 2 млн штук больше показателя на 1 июня 2011 г., г
04.04.2012 «Московский банк Сбербанка» открыл пять офисов нового формата

«Московский банк Сбербанка России» в период с 23 по 31 марта 2012 г. открыл пять офисов нового
16.03.2012 Число выпущенных «Московским банком Сбербанка» карт достигло 9 млн

Количество банковских карт, эмитированных «Московским банком Сбербанка России», по данным на 1 марта 2012 г., составило 9 млн штук, что на 120,3 тыс. больше, чем по данным на 1 февраля 2012 г., и на 32%, или на 2,1 млн штук, больше пока
11.03.2012 «Московский банк Сбербанка России» установил в столице 5-тысячное устройство самообслуживания

В новом просторном двухэтажном офисе «Московского банка Сбербанка России» по ул. Садовая-Кудринская, 25 запущено в эксплуатацию 5-тысячное устройство самообслуживания «Сбербанка» — банкомат с приемом наличных. Всего в данном офисе

14.02.2012 «Московский банк Сбербанка РФ» открыл в столице пять офисов нового формата

«Московский банк Сбербанка России» с 6 по 10 февраля открыл в столице пять офисов нового форма
10.02.2012 Число выпущенных «Московским банком Сбербанка РФ» карт достигло 8,8 млн

Количество банковских карт, эмитированных «Московским банком Сбербанка России», по состоянию на 1 февраля 2012 г. составило 8,8 млн штук — это на 19 тыс. карт больше, чем по данным на 1 января 2012 г., и на 33%, или на 2,2 млн штук, бол
06.02.2012 «Московский банк Сбербанка России» открыл в столице пять офисов нового формата

«Московский банк Сбербанка России» с 27 января по 3 февраля открыл в столице пять офисов новог
30.01.2012 «Московский банк Сбербанка России» открыл в столице 7 офисов нового формата

«Московский банк Сбербанка России» с 23 по 27 января открыл в столице семь офисов нового форма
24.01.2012 «Московский банк Сбербанка России» открыл в столице 6 офисов нового формата

есам ул. Велозаводская, д. 2, корп. 4 и ул. Дмитрия Ульянова, д. 12, корп. 1. Офисы нового формата «Московского банка Сбербанка России» оборудованы системой электронной очереди. Начиная с 1 янв
20.01.2012 «Московский банк Сбербанка РФ» увеличил долю операций в удаленных каналах обслуживания до 70,08%

«Московский банк Сбербанка России» в четвертом квартале 2011 г. увеличил долю операций в удале
19.01.2012 «Московский банк Сбербанка России» в 2011 г. ввел в эксплуатацию более 2 тыс. банкоматов и терминалов

Согласно данным «Сбербанка РФ», «Московский банк Сбербанка России» ввел в 2011 г. в эксплуатацию 2034 устройства самообслужива

Публикаций - 113, упоминаний - 163

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9255 6
МегаФон 10129 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 4
Открытые технологии 716 3
Motorola Inc 1150 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 2
Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 12 2
Ростелеком 10438 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 2
Microsoft Corporation 25348 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 401 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 703 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1087 1
ESG - Enterprise Strategy Group 254 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 103 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 1
Горпарковки - Городские парковки 16 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 1
DORS 15 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 158 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 82 1
Бифит - Bifit 85 1
Первый мобильный 0 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 1
Ланит - ЛАН АТМсервис 36 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
Microsoft Consulting Services 39 1
СТУ - Современные технологии управления ГК 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8331 108
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 4
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 665 3
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
Транснефть 325 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 142 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 2
ABN AMRO 99 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 2
Олимпийский КБ 7 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
МКБ - Московский кредитный банк 621 2
ПСБ - Промсвязьбанк 915 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 149 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 110 1
Русский стандарт Банк 480 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 118 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 109 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 7 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 76 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
Градиент 95 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 27 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5784 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2759 5
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 3
Федеральное казначейство России 1880 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 689 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3158 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 403 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1031 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Парк Зарядье 43 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 49 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5082 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6355 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3580 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1491 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 575 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
РГР - Российская Гильдия Риэлторов 6 1
Московская Ассоциация Риэлторов - МАР 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 24
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2267 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 18
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4474 18
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2462 15
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1288 14
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5351 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28987 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 374 11
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1519 11
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 360 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4328 9
Социальная карта - Social card 252 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5717 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9005 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9825 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5869 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12384 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 871 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9413 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4983 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2049 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5963 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13122 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25602 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4726 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6952 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11523 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4175 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3283 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2461 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2080 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5915 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11357 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1391 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 855 30
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 449 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1425 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 361 2
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 35 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 220 2
ЦРТ ChatNavigator - омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников 8 2
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 88 2
СалютДевайсы - Умный дом Sber 17 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5938 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 171 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
BSS e-Government Gate 26 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 134 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
SoftwareONE - Comparex Portfolio Management Platform - Comparex online - Comparex Softcare 13 1
Microsoft Windows NT 887 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3445 1
IBM Mainframe z/OS 66 1
Сбер - СберПрайм 62 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Visa Gold 21 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 21 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1065 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 80 1
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 1
IBM Tivoli 284 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 18 1
IBM - Micromuse Netcool 9 1
TTI Team Telecom - Netrac 12 1
Московский метрополитен - МосМетро 10 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 39 1
Cisco IOS Firewall 6 1
Барг Герман 21 17
Цыбульников Вячеслав 77 14
Крюков Максим 4 4
Дырмовский Дмитрий 144 3
Рудковский Михаил 7 2
Пиляр Елена 22 2
Скурятина Елена 20 2
Серова Елена 320 2
Шестаков Александр 39 2
Гнездилов Дмитрий 7 2
Кондратьев Владислав 9 2
Собянин Сергей 499 2
Кузнецов Станислав 158 1
Кудрин Алексей 124 1
Иванов Сергей 400 1
Иванов Антон 90 1
Потапов Алексей 9 1
Лихницкий Павел 68 1
Новиков Александр 36 1
Евдокимов Максим 27 1
Ликсутов Максим 209 1
Фрадков Михаил 160 1
Ситнов Владимир 6 1
Бадосов Антон 2 1
Ткачева Ольга 2 1
Синютин Петр 3 1
Лазарев Сергей 9 1
Коновалов Дмитрий 5 1
Вакуленко Василий 10 1
Журавлев Артем 7 1
Толстой Лев 61 1
Кудж Станислав 33 1
Латыпов Роман 9 1
Мубаракшин Тимур 7 1
Леушев Андрей 75 1
Аксенов Андрей 47 1
Гарцева Екатерина 9 1
Кацоев Алексей 17 1
Ломоносов Алексей 4 1
Шилов Дмитрий 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 98
Россия - РФ - Российская федерация 158807 68
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 2
Молдавия - Республика Молдова 729 2
Беларусь - Белоруссия 6088 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14557 2
Россия - УФО - Челябинская область 1425 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 274 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 590 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 769 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 48 1
Москва - ВАО - Измайлово 14 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
Москва - ЮАО - Борисовские пруды 8 1
Москва - СВАО - Алтуфьевское шоссе 21 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Москва - СВАО - Бутырский район - муниципальный округ Бутырский 20 1
Москва - ЗАО - Кунцево - Рублево-Архангельское 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 1
Казахстан - Республика 5852 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1314 1
Россия - УФО - Свердловская область 1800 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3322 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 1
Украина 7821 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2125 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1082 1
Таджикистан - Республика 921 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 93
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7309 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5339 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3812 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6276 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2966 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4400 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9729 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10553 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6299 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7019 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 977 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1071 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5437 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 100 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 947 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 2
Паспорт - Паспортные данные 2743 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1175 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 645 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2979 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 402 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 602 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4345 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 238 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2222 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 2
Gartner - Гартнер 3623 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 74 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 100 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 270 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2146 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 33 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
