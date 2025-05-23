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ЦРТ ChatNavigator омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников
УПОМИНАНИЯ
ЦРТ ChatNavigator и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7578 4
|ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 133 2
|Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 88 2
|РЖД - Российские железные дороги 1939 1
|Дырмовский Дмитрий 136 7
|Цыбульников Вячеслав 76 2
|Рустамов Рустам 438 1
|Малиновский Сергей 14 1
|Латыпов Роман 9 1
|Юрина Елена 7 1
|Смоляров Дмитрий 10 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 3
|Россия - РФ - Российская федерация 148748 3
|Ближний Восток 2981 1
|Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1379 1
|Эквадор - Республика 116 1
|Gartner - Гартнер 3572 1
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