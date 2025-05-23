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ЦРТ ChatNavigator омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Разработкой голоса на основе нейросетей для чат-бота московского метро «Александры» занималась группа ЦРТ 1
14.03.2023 ИИ-платформа группы ЦРТ стала основой для создания виртуальных ассистентов РЖД 1
28.12.2020 Виртуальный ассистент метро Москвы автоматизировал более 88% обращений и появился в новых каналах 1
03.12.2020 Чат-бот, разработанный Сбером для Московского метрополитена, обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора 1
31.07.2020 Группа ЦРТ участвует в разработке виртуального помощника для пассажиров Московского метрополитена 1
11.06.2020 ЦРТ создал для Tele2 интеллектуального чат-бота 1
30.07.2018 «ЦРТ-инновации» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 1
10.04.2017 «Билaйн» запустил чат-бота с иcкуccтвeнным интeллeктом в помощь клиeнтaм 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ЦРТ ChatNavigator и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 462 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4133 2
Ред Софт - Red Soft 788 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 1
Крок - Croc 1785 1
Telegram Group 2205 1
ЦРТ Инновации 70 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8885 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7578 4
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 133 2
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 88 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10409 2
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W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1693 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 204 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 690 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5491 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4971 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20594 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5296 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9048 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24754 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2678 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1267 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1371 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7989 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6550 1
Gartner - Гартнер 3572 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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