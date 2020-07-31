Группа ЦРТ участвует в разработке виртуального помощника для пассажиров Московского метрополитена

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) участвует в разработке интеллектуального чат-бота для автоматизации ответов на обращения пассажиров Московского метрополитена. Чат-бот заработает осенью на сайте mosmetro.ru, в мобильном приложении «Метро Москвы», в популярных мессенджерах, а также в аккаунте МосМетро в одной из социальных сетей.

Команда ЦРТ создает чат-бота на базе собственного продукта ChatNavigator — омниканальной диалоговой платформы для создания интеллектуальных виртуальных помощников. В период с марта по июнь 2020 года группа ЦРТ реализовала в чат-боте диалоговые сценарии более чем по 7500 вопросам.

В ходе эксплуатации диалоги бота с пользователями будут анализироваться, а «интеллект» чат-бота — развиваться. Для развития бота и более точного понимания смысла запросов будут использоваться технологии гибридной классификации: комбинация правил и машинного обучения. Будут создаваться новые тематики и пополняться существующие.

В перспективе чат-бот сможет давать справочную информацию о времени работы станций, пересадок, переходов, при этом не только метрополитена, но и МЦК, МЦД, перехватывающих парковок. Чат-бот поможет не только заказать сопровождение сотрудников ЦОМП (Центр обеспечения мобильности пассажиров), но и автоматизировать заведение заявок и ответов службы, найти утерянные вещи. Кроме того — бот сможет поддержать неформальный диалог.

Группа ЦРТ разработала в чат-боте универсальный коннектор (API), который без помощи оператора позволяет общаться с пассажирами в различных каналах, при этом базовый сценарий общения остается одинаковым для всех каналов обращения, но для каждого канала учтена своя специфика общения.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, отметил: «Особенность проекта — размещение всех компонентов чат-бота и платформы в облаке: это одно из полностью облачных решений, впервые представленных на рынке. Оптимизация работы транспортной инфраструктуры с помощью современных технологий искусственного интеллекта и машинного обучения — мировой тренд. И чат-бот от группы ЦРТ — инструмент, который позволяет соответствовать этому тренду уже сегодня».

В пресс-службе Московского метрополитена сказали: «Современный ритм жизни обязывает нас быть быстрыми и понятными в коммуникации с пассажирами. Им важно своевременно получить полный ответ на любой из вопросов, возникающих в том числе в поездке — это тоже показатель комфорта. Интеграция разработок в области искусственного интеллекта и запуск чат-бота призван дополнить развивающуюся инфраструктуру метрополитена и улучшить подходы к пассажирскому сервису».