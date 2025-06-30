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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юрина Елена


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 T2 отказалась от IVR и перевела звонки на интерактивного ассистента на базе ИИ 1
22.12.2023 Чат-бот Tele2 закрыл вдвое больше обращений в сравнении с прошлым годом 1
27.04.2023 Клиенты стали больше доверять роботам – в диалоге с ними остаются 75% абонентов 1
08.08.2022 Tele2 запустила контактный центр для MVNO 1
05.07.2022 Чат-бот Tele2 стал умнее в два раза 1
12.08.2021 Клиенты Tele2 выбирают обслуживание в онлайн-каналах 1
08.07.2021 Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки 1
11.06.2020 ЦРТ создал для Tele2 интеллектуального чат-бота 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Юрина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2986 7
Ростелеком 10001 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4211 3
Telegram Group 2268 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Линия 1 16 1
Крок - Croc 1787 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Meta Platforms - Facebook 4478 1
X Corp - Twitter 2887 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7737 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21257 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4777 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2142 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7670 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2155 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10888 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11667 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1107 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3152 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7160 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 658 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5817 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4124 2
Автоответчик - Answering machine 194 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28371 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5406 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5065 2
Маршрутизация - Routing 524 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10653 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2585 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3013 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3574 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 698 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 728 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 163 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5575 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8958 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 228 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2537 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4236 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5419 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3247 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1142 3
Rakuten Viber 632 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1227 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1848 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 800 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 28 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 21 1
VK Live 10 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Биржа - Маркет Tele2 24 1
Google Android 14345 1
Apple iOS 8007 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 719 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1404 1
ЦРТ ChatNavigator - омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 2828 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 327 1
Давыдова Полина 15 1
Грамматиков Никита 1 1
Мамыкин Антон 1 1
Хацкевич Любовь 1 1
Гнидо Даниил 1 1
Дырмовский Дмитрий 140 1
Малиновский Сергей 14 1
Походня Инна 9 1
Цой Александр 2 1
Жукова Тамара 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7795 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 954 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1622 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2333 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5904 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 735 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
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