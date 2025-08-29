Разделы

T2 запустила канал поддержки клиентов на базе ИИ в Max

T2, российский оператор мобильной связи, открыл канал обслуживания в мессенджере Max. Виртуальный помощник работает на базе технологий искусственного интеллекта и самостоятельно обрабатывает 65% запросов. Цифровой ассистент также учится распознавать голосовые сообщения для более скорого и эффективного решения клиентских запросов.

Компания продолжает развивать многоканальную систему поддержки клиентов в цифровой среде. Теперь абоненты могут обращаться за консультацией прямо в приложении Max, что упрощает и ускоряет решение вопросов. Запуск сервиса в Max связан с растущей ролью мессенджера, в который постепенно интегрируются государственные, платежные и коммерческие сервисы. Аудитория и трафик стремительно увеличиваются, что делает логичным появление канала поддержки на новой цифровой платформе.

Новый канал поддержки в Max работает по стандартам клиентского сервиса компании. Абонент может написать в официальный аккаунт Т2, где его встретит чат-бот «Миа». «Миа» готова решить более 65% вопросов без привлечения сотрудников и для точного распознавания вопроса клиента использует технологии искусственного интеллекта. В чате пользователи могут получить ответы на вопросы о тарифах, услугах, настройках, балансе и любых других задачах, связанных с мобильной связью. При необходимости чат-бот «Миа@ переводит диалог на специалиста службы поддержки.

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден
бизнес

Компания планирует расширить функционал сервиса за счет новых цифровых возможностей, включая распознавание голосовых сообщений с применением технологий ИИ и другие решения.

Елена Юрина, директор по дистанционному сервису T2, сказала: «Запуск канала поддержки T2 в мессенджере Max – это еще один этап в развитии нашей клиентской экосистемы. Это не просто технологическое улучшение, а шаг к более зрелой цифровой инфраструктуре. Мы стремимся быть там, где удобно нашим абонентам, и предоставлять простые и понятные способы получения поддержки. Для нас важно создавать сервис, который объединяет в себе доступность и высокие стандарты обслуживания. Осваивая популярные площадки, мы не просто расширяем возможности контакта, но и делаем взаимодействие с компанией проще и прозрачнее для каждого клиента – таким, какое оно и должно быть в современной цифровой среде».

