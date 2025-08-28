Разделы

Глава цифрового бизнеса Альфа-банка ушел в «Билайн» налаживать партнерства с финтехом, стартапами и ИТ-компаниями

Топ-менеджер Альфа-банка Иван Пятков, отвечавший ранее за цифровой бизнес банка, возглавил новый блок внутри «Вымпелкома», который станет «точкой входа» для ИТ-финтех- стартап-компаний. При этом Пятков продолжит входить в наблюдательные советы «Альфа-групп», которая ранее была крупнейшим акционером «Вымпелкома».

Новый блок «Вымпелкома» по развитию партнерств и инноваций

Сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявил о создании нового блока по развитию партнерств и инновациям. Этот блок станет «точкой входа» для ИТ-, финтех- и стартап-компаний.

Основными направлениями работы нового блока станут: выстраивающие партнерств с ИТ-компаниями, банками и финансовым сектором; внедрение технологий искусственного и интеллекта во внутренние процессы и создания на их основе новых направлений бизнеса; запуск новых цифровых сервисов с широкими возможностями; интеграция в продукты оператора финансовых решений, включая новый форматы и сервисы; сотрудничество с внешними продуктовыми компаниями (от крупных компаний до перспективных стартапов) для быстрого вывода востребованных решений на рынок.

Топ-менеджер «Альфа-групп» стал руководителем нового блока в «Вымпелкоме»

Руководителем нового блока стал Иван Пятков. Он в 2018-2022 гг. руководил цифровым бизнесом Альфа-банка. Затем он стал заместителем председателя правления, директора розничного бизнеса и члена правления Альфа-банка. После перехода на работу в «Вымплелком» Пятков продолжит участвовать в компаниях «Альфа-групп» (в нее входит Альфа-банк) в качестве независимого члена наблюдательных и консультативных советов.

VK Ивана Пяткова
Иван Пятков, отвечавший ранее за цифровой бизнес Альфа-банка, возглавил новый блок в «Вымпелкоме», который станет «точкой входа» для ИТ-финтех- стартап-компаний

Как отмечают в «Вымпелкоме», у Пяткова не только богатый опыт управления крупным бизнес направлением, но и запуск «с нуля» новых бизнес-проектов и каналов продаж по партнерской модели. «Он имеет значительный опыт работы в корпоративной среде и в процессах крупных компаний, что обеспечивает эффективную реализацию стратегических инициатив и достижение поставленных целей», - заявили в «Вымпелкоме».

Как «Альфа-групп» входила в число крупнейших акционеров «Вымпелкома»

«Альфа-групп» в 2001 г. вошла в число крупнейших акционеров «Вымпелкома». Вторым крупным акционером оператор был норвежский Telenor. В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским «Киевстаром» в группу Vimpelocm. Впоследствии данная группа была переименована в Veon, Telenor вышел из числа ее акционеров, а пакет «Альфа-групп» был передан LetterOne - инвестиционной компании, созданной владельцами «Альфа-групп».

В 2023 г. Veon продала «Вымпелком». Сумма сделки составила 150 млрд руб., однако она прошла в безденежной форме путем принятия «Вымпелкомом» обязательств Veon перед владельцами еврооблигаций, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре.

Покупателем выступила группа топ-менеджеров «Вымпелкома» во главе с Александром Торбаховым, который тогда был гендиректором оператора. В 2024 г. Торбахов покинул пост главы «Вымпелкома», новым гендиректором оператора стал Сергей Анохин.

Кто сейчас владеет «Вымпелкомом»

В 2025 г. Торбахов покинул пост гендиректор компании «Коперник-Инвест 3», через которую он владел «Вымпелкомом». Новым главой данной структуры стал топ-менеджер «Альфа-групп» Леонид Афендиков. Одновременно Афендиков сменил Торбахова на посту гендиректора двух других компаний с похожими названиями - «Коперник-Инвест» и «Коперник-Инвест 2».

Одновременно Арбитражный суд Брянской области наложил арест на имущество Торбахова и ряда его партнеров по делу о банкротстве Унечского завода тугоплавких металлов (УЗТМ). Торбахов является совладельцем компании «Томас», задолженность которой перед УЗТМ составляет 1,64 млрд руб. Позднее издание РБК сообщило, что Торбахов больше не является акционером «Вымпелкома», а его доля в «Коперник-Инвест 3» отошла к иным лицам.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

Участники рынка и ранее предполагали, что после сделки по продаже «Вымпелкома» «Альфа-групп» сохранила свое влияние на компанию. Приход в «Вымпелком» одного из топ-менеджеров Альфа-банка Ивана Пяткова может быть еще одним подтверждением такой версии.

«Когда я работал в «Вымпелкоме», Михаил Фридман (совладелец «Альфа-групп») уделял большое внимание нашему активу, - вспомнил в разговоре с CNews бывших топ-менеджеров «Вымпелкома», - Сомневаюсь, что «Альфа-групп» полностью вышла из данного актива».

Игорь Королев

