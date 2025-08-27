Разделы

Пятков Иван


УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 «Билайн» создает блок по развитию партнерств и инноваций. Его возглавит Иван Пятков 2
06.12.2021 Альфа-банк представил нового голосового помощника 1
09.08.2021 Альфа-Банк внедрил новую технологию защиты в мобильном приложении 1
30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк 1
17.05.2021 Альфа-Банк открыл регистрацию на международный конкурс Alfa Battle Camp 1
23.11.2020 Visionlabs поможет Альфа-банку создать «отделения будущего» по всей России 1
15.10.2020 Альфа-Банк начал открывать гибридные офисы в регионах 1
23.06.2020 Альфа-банк подключился к «Цифровому профилю» 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
07.08.2019 Альфа-Банк запустил интернет-платежи для цифровых карт 1
28.02.2019 Альфа-банк предложил клиентам услугу бесплатных переводов через Систему быстрых платежей 1
15.10.2018 ВТБ предоставляет возможность открыть брокерский счет в ВТБ-онлайн за две минуты 1
13.07.2018 Клиенты ВТБ смогут выбрать ипотечный кредит на cian.ru 1
12.03.2018 ВТБ расширил число поставщиков для онлайн-оплаты услуг 1
03.04.2017 ВТБ запустил чат-бот по рефинансированию кредитов 1
20.11.2015 «Банк Москвы» расширил функционал банкоматов 1
21.08.2015 «Банк Москвы» полностью обновил интерфейс банкоматов 1
16.09.2014 Онлайн-сервисы платежных систем начали движение в сторону мобильной коммерции 1
25.02.2014 «Банк Москвы» запустил новую услугу по изменению PIN-кода 1
11.12.2013 Иван Пятков возглавил Департамент дистанционного обслуживания и продаж «Банка Москвы» 2
22.08.2013 «Техносерв Консалтинг» помог «Промсвязьбанку» запустить бонусную программу для частных клиентов на базе SAP 1
17.07.2013 «Техносерв Консалтинг» внедрил SAP CRM в «Промсвязьбанке» для развития розничного бизнеса 1
01.03.2013 «Промсвязьбанк» представил электронный учебник o работе в социальных медиа 1
06.09.2012 «Промсвязьбанк» запустил собственный интернет-магазин банковских карт 1
10.08.2012 «Промсвязьбанк» запустил новый сервис геолокации — «PSB Локатор» 1
21.05.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплатить кредиты через «Qiwi Кошелек» и «Qiwi Терминалы» 1
22.02.2012 «Промсвязьбанк» запустил бесплатный Wi-Fi для клиентов московских офисов 1
12.12.2011 «Промсвязьбанк» предлагает повышенные проценты при открытии вкладов через интернет-банк PSB-Retail 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Пятков Иван и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5374 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 2
Yandex - Яндекс 8036 2
Meta Platforms - Facebook 4495 2
X Corp - Twitter 2895 2
Telegram Group 2368 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1480 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9022 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4319 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
i-Free Just AI 37 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Amazon Inc - Amazon.com 3080 1
Apple Inc 12390 1
PayPal 659 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
Magento Inc 37 1
Robokassa - Робокасса 51 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
Google LLC 12065 1
Stripe 29 1
Hitachi Europe 4 1
Альфа-Банк - Альфа-Лаборатория - Электронный бизнес 18 1
Альфа-Банк 1815 11
ПСБ - Промсвязьбанк 880 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
NanduQ - Qiwi 1001 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1736 2
Visa International 1961 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1894 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7847 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 96 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1294 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 1
Ак Барс Банк 274 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 1
ЦИАН - CIAN 154 1
Альфа-Капитал УК 126 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 1
МКБ - Московский кредитный банк 602 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
НСПК - Национальная система платежных карт 874 1
Лента - Сеть розничной торговли 2206 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1098 1
АльфаСтрахование СГ 339 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 267 1
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 342 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
McDonald’s - Макдоналдс 201 1
Walt Disney Company 632 1
Bank of America - Банк Америки 265 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5082 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1463 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12469 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54819 13
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4363 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5691 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8753 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11862 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4164 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7291 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2602 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25410 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25088 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2240 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11830 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5257 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70264 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16209 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1342 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12664 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11037 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14211 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5516 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30183 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7103 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 367 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1073 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5266 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3060 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 919 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13161 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16554 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5013 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5600 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4373 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2407 2
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1074 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 755 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12629 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7768 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16509 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 2
Apple iOS 8094 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 759 3
ПСБ PSB-Retail 38 3
Google Android 14447 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 862 2
Apple Pay 499 2
Альфа-Мобайл 81 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 277 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 368 1
ВТБ Мои Инвестиции 55 1
Oz Liveness 42 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 100 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 903 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
Google Play - Google Store - Android Market 3385 1
Apple - App Store 2967 1
Rakuten Viber 640 1
Webmoney Transfer 154 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Pinterest 71 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
SAP CRM Loyalty Management 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5623 1
Apple Локатор 81 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 78 1
Apple Siri - Голосовой помощник 406 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 1
Wallet One - Единый кошелек 58 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Семенов Иван 3 2
Марков Дмитрий 66 1
Цыганов Вячеслав 74 1
Ананьев Денис 7 1
Щербинин Сергей 13 1
Сирота Юрий 67 1
Потапов Владимир 42 1
Рыбаков Александр 30 1
Батай Илья 57 1
Сабынин Андрей 37 1
Рахманкулов Рамиль 10 1
Залманов Андрей 37 1
Лукашкин Сергей 26 1
Гузовский Денис 79 1
Самедов Тимур 21 1
Скогорев Алексей 8 1
Овчинникова Евгения 10 1
Бова Светлана 7 1
Чубарь Алексей 15 1
Лола Алексей 7 1
Щенников Андрей 1 1
Мельников Максим 36 1
Данилин Сергей 1 1
Мещерин Сергей 1 1
Триппель Наталья 3 1
Погребняк Светлана 3 1
Рыбалко Олеся 1 1
Перепелкин Вадим 3 1
Барташев Николай 7 1
Китляр Владимир 19 1
Иванов Сергей 395 1
Пегасов Сергей 55 1
Красавина Нина 1 1
Кулачок Ольга 10 1
Громов Олег 8 1
Мухаметзянов Адель 1 1
Яковлев Александр 24 1
Кузнецов Всеволод 2 1
Ковальский Александр 2 1
Сатин Дмитрий 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 152419 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44847 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18172 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52925 3
Россия - СФО - Новосибирск 4530 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1589 1
Беларусь - Белоруссия 5929 1
Казахстан - Республика 5719 1
Украина 7722 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 948 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1649 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 507 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 75 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 1
Земля - планета Солнечной системы 10534 1
Израиль 2773 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50118 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25293 11
Кредитование - Сrediting - Заём 6958 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53694 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17006 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14560 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 814 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 98 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1706 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30936 2
Английский язык 6809 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3697 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3605 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7157 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8087 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6062 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 436 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1689 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1013 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11262 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6496 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6407 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7723 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 66 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 158 1
Паспорт - Паспортные данные 2659 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 341 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2853 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5160 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1343 1
Кредитование - Рефинансирование 149 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 682 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 228 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 210 1
Blacklist - Чёрный список 654 1
НКО - Некоммерческая организация 530 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5343 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6647 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10336 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 1
Juniper Research 539 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
VK Skillbox - Скилбокс 122 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2086 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 348 1
