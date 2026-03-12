Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кузнецов Всеволод
СОБЫТИЯ
Кузнецов Всеволод и организации, системы, технологии, персоны:
|Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 1
|i-Free Just AI 55 1
|Технологии Будущего 158 1
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 1
|Google LLC 12376 1
|Microsoft Corporation 25383 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 86 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|Apple iOS 8375 1
|Apple Siri - Голосовой помощник 422 1
|Пятков Иван 31 1
|Козлов Михаил 176 1
|Демидов Михаил 134 1
|Клецко Алексей 1 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Караваев Кирилл 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 159468 2
|США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18914 1
