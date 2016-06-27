Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Демидов Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 125, упоминаний - 125
Демидов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11077 42
|SAP SE 3212 8
|Yandex - Яндекс 4101 8
|IBM 3539 7
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
|Google LLC 7148 6
|АйТи 751 5
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
|Abbyy 793 5
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
|OpenText 160 4
|Dell EMC 2400 4
|HP Inc. 2909 4
|VMware 1829 3
|Directum - Директум 645 3
|VK - Mail.ru Group 2483 3
|Facebook 3765 3
|I-Free 69 2
|Xerox 516 2
|Citrix Systems 571 2
|Kyocera 92 2
|Yota - Скартел 623 2
|VideoMost - ВидеоМост 191 2
|NEC 419 2
|Cisco Systems 2040 2
|Comptek - Комптек 53 2
|Oracle Corporation 3344 2
|СКБ Контур 416 2
|1С 3738 2
|Twitter 2204 2
|Softline - Софтлайн 1474 2
|Intel Corporation 4175 2
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|ZTE Corporation 550 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
|Nokia Corporation 2434 1
|InfoWatch - Инфовотч 607 1
|Huawei 2730 1
|Ипатов Вадим 80 5
|Липич Григорий 48 3
|Храмцовская Наталья 38 2
|Абрамов Сергей 56 2
|Левиков Антон 68 2
|Бегтин Иван 48 2
|Хомяк Юрий 34 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Белик Сергей 15 1
|Агапов Иван 5 1
|Теличева Наталья 125 1
|Светушкова Наталья 15 1
|Малышев Игорь 13 1
|Магдануров Гайдар 21 1
|Ефимов Альберт 37 1
|Юсупов Ренат 75 1
|Достов Виктор 18 1
|Мацкевич Дмитрий 19 1
|Паткин Иван 16 1
|Золотарев Сергей 5 1
|Дегтярев Алексей 54 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Аншина Марина 67 1
|Школьников Николай 26 1
|Шмид Александр 18 1
|Король Андрей 3 1
|Романов Алексей 32 1
|Михайлов Алексей 26 1
|Баранов Александр 10 1
|Щеканов Александр 8 1
|Барышников Александр 2 1
|Макаров Станислав 111 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Волков Алексей 26 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Орловский Виктор 229 1
|Кирюшин Сергей 52 1
|Садовенко Илья 60 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|Apps4All 25 1
|News Corp 91 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761174, в очереди разбора - 664863.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761174, в очереди разбора - 664863.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru