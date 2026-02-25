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Демидов Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 134, упоминаний - 134
Демидов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Курьянов Сергей 162 7
|Воронцов Алексей 15 6
|Ипатов Вадим 84 5
|Кусков Денис 221 5
|Фадеев Михаил 57 4
|Сенкевич Виктор 30 4
|Рожковский Кирилл 14 4
|Артамонова Анна 183 4
|Рыжиков Сергей 112 4
|Петров Кирилл 36 4
|Филиппов Василий 18 4
|Липич Григорий 65 3
|Менькова Татьяна 62 3
|Бушмелев Сергей 44 3
|Серго Антон 41 3
|Замашкина Наиля 23 3
|Бехтерев Дмитрий 13 3
|Лебедев Артём 17 3
|Суханова Гульшат 4 3
|Иванова Елена 83 3
|Бородин Владимир 20 3
|Левиков Антон 69 3
|Храмцовская Наталья 48 2
|Старостин Ефим 7 2
|Муртазин Эльдар 74 2
|Якимчук Сергей 30 2
|Ивановский Виктор 13 2
|Щемелев Роман 21 2
|Левина Марина 12 2
|Мелузов Андрей 15 2
|Леонов Всеволод 14 2
|Гупаисов Сергей 9 2
|Стаханов Евгений 21 2
|Вексин Алексей 13 2
|Козыров Олег 6 2
|Стариков Андрей 4 2
|Ищенко Даниил 2 2
|Свержановский Алексей 3 2
|Романов Борис 3 2
|Гореликова Татьяна 3 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.