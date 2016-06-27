Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Демидов Михаил


27.06.2016 «Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в Федеральном центре проектного финансирования 1
10.03.2016 «Кордиант» внедрил облачное решение для управления нормативно-справочной информацией 1
19.03.2014 Конференция CNews - «Мобилизация бизнеса: преимущества очевидны» 1
31.05.2013 Bentley Systems: Наш рост в России составил 30%, и это фантастический показатель 1
27.05.2013 Рольф Кесслер: Вложить в ИТ минимум и получить максимум? Так не бывает 1
27.05.2013 Электронное правительство – анализируем успехи и неудачи 1
27.05.2013 УЭК как бизнес-проект: станет ли он интересным для банков? 1
22.05.2013 Российский этап хакатона AngelHack завершился в Москве 1
21.05.2013 Наталья Светушкова: Мы смогли более эффективно перераспределить загрузку ресурсов 1
05.04.2013 Big Data в России: оцениваем возможности и риски 1
02.04.2013 Защита персональных данных: России нужны жесткость и порядок 1
28.03.2013 ECM-система в госсекторе: опыт Астраханской области 1
27.03.2013 Открытые данные: Россия стоит на низком старте 1
25.03.2013 Почему Россия не спешит внедрять "зеленые" ИТ 1
13.03.2013 Григорий Липич: На рынке потокового ввода данных в России – динамичный рост 1
04.03.2013 Green IT: как сэкономить на печати 1
25.02.2013 Мобильная реклама в России: когда будет взрыв? 1
14.02.2013 ЕМС: трансформация ИТ 1
08.02.2013 Разработка Windows 8-приложений: опыт ABBYY 1
29.01.2013 Иван Агапов: Рынок межкорпоративного ЭДО только зарождается 1
15.01.2013 Мировой опыт: практика электронных услуг 1
24.12.2012 Дмитрий Горелов: ЭЦП пока действительно нужна лишь бизнесу 1
19.12.2012 Михаил Черномордиков: Windows 8 существенно расширяет экосистему приложений 1
17.12.2012 Андрей Шалеников: Нарушители должны ощущать неотвратимость наказания 1
07.12.2012 Сделать офис "умным" сложно, но можно 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: безопасность мобилизует "облака" 1
08.11.2012 Windows 8: как делалась революция на рынке операционных систем? 1
05.11.2012 Российский рынок M&A подогревается ИКТ-сектором 1
24.10.2012 "Энфорта": В небольших городах строить дешевле и быстрее 1
01.10.2012 Мария Мелкова: Windows 8 открывает новые горизонты для разработчиков приложений 1
26.09.2012 На что ТЭК тратит свой ИТ-бюджет? 1
20.08.2012 Существуют ли эффективные СЭД для банков? 1
20.07.2012 Есть ли выгода от "облаков"? Считаем ROI 1
22.06.2012 Бизнесу надоели мантры об "облаках" 1
15.06.2012 F5 перезагрузит ЦОДы 1
21.05.2012 Что нужно от СЭД телеком-оператору? 1
23.04.2012 Atos: новый гигант на российском ИТ-рынке 1
18.04.2012 Банк "ТРАСТ" централизует ИТ 1
16.04.2012 Microsoft показала SQL Server 2012 в России 1
02.04.2012 Корпоративные коммуникации переходят в "облака" 1

Публикаций - 125, упоминаний - 125

Демидов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 42
SAP SE 3212 8
Yandex - Яндекс 4101 8
IBM 3539 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
Google LLC 7148 6
АйТи 751 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
Abbyy 793 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
OpenText 160 4
Dell EMC 2400 4
HP Inc. 2909 4
VMware 1829 3
Directum - Директум 645 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Facebook 3765 3
I-Free 69 2
Xerox 516 2
Citrix Systems 571 2
Kyocera 92 2
Yota - Скартел 623 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
NEC 419 2
Cisco Systems 2040 2
Comptek - Комптек 53 2
Oracle Corporation 3344 2
СКБ Контур 416 2
3738 2
Twitter 2204 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Intel Corporation 4175 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
ZTE Corporation 550 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Nokia Corporation 2434 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
Huawei 2730 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Альфа-Банк 1123 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
Связной ГК 878 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
DST Global 165 1
Deutsche Bank 126 1
ВТБ24 583 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Телефон.Ру 60 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Bentley Motors 50 1
Bayer AG - Байер 37 1
UFG Private Equity 25 1
Мосэнерго ПАО 49 1
Y Combinator 32 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Sumitomo Group 11 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Социальные гарантии 7 1
ЕС-лизинг 13 1
МДМ Банк 150 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Уралсиб Банк 389 1
Росгосстрах 182 1
Adidas 94 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Visa International 1345 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Правительство РФ 2203 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 5
Big Data - Большие данные 1136 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 3
3G - Стандарт мобильной связи 3731 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 2
Виртуализация 71 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 114 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Flash 474 1
Microsoft Windows 7 1662 9
Microsoft Excel 436 8
Java - Язык программирования 1176 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Microsoft Windows 10 6635 5
Microsoft Azure 1171 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Google Android 10751 4
Microsoft Skype 1467 3
Symbian OS 776 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Microsoft Windows 853 3
Microsoft Office 1939 3
Microsoft Store 229 3
Apple iPad 3263 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 2
Microsoft Bing 320 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Visa Electron 49 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 972 2
Apache Hadoop 339 2
Microsoft DirectX 327 2
Abbyy FineReader 97 2
Microsoft Word 345 2
JavaScript - Язык программирования 628 2
Microsoft Edge - Браузер 974 2
Microsoft SQL Server 793 2
Microsoft Windows Live 119 2
Apple macOS 925 2
Kyocera ECOSYS 21 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 2
Microsoft SharePoint Server 103 2
Microsoft Xbox Live 174 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Apple iCloud 200 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 81 1
PHP - Язык программирования 303 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Ипатов Вадим 80 5
Липич Григорий 48 3
Храмцовская Наталья 38 2
Абрамов Сергей 56 2
Левиков Антон 68 2
Бегтин Иван 48 2
Хомяк Юрий 34 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Медведев Дмитрий 1433 1
Белик Сергей 15 1
Агапов Иван 5 1
Теличева Наталья 125 1
Светушкова Наталья 15 1
Малышев Игорь 13 1
Магдануров Гайдар 21 1
Ефимов Альберт 37 1
Юсупов Ренат 75 1
Достов Виктор 18 1
Мацкевич Дмитрий 19 1
Паткин Иван 16 1
Золотарев Сергей 5 1
Дегтярев Алексей 54 1
Чучелов Андрей 44 1
Аншина Марина 67 1
Школьников Николай 26 1
Шмид Александр 18 1
Король Андрей 3 1
Романов Алексей 32 1
Михайлов Алексей 26 1
Баранов Александр 10 1
Щеканов Александр 8 1
Барышников Александр 2 1
Макаров Станислав 111 1
Стуров Дмитрий 25 1
Григорьева Евгения 57 1
Волков Алексей 26 1
Щеголев Игорь 676 1
Орловский Виктор 229 1
Кирюшин Сергей 52 1
Садовенко Илья 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 9
Европа 3752 9
Германия - Федеративная Республика 3633 7
Япония 2780 7
Франция - Французская Республика 2122 5
Европа Западная 613 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Европа Северная - Скандинавия 274 3
Азия - Азиатский регион 1514 3
Украина 3365 2
Северная Америка 1411 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Эстония - Эстонская Республика 415 2
Россия - Астраханская область 371 2
Африка 1489 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Индия - Республика 2169 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Швеция - Королевство 752 2
Россия - Владимирская область 368 1
Монголия 172 1
Малави 14 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Wikipedia - Википедия 276 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Apps4All 25 1
News Corp 91 1
CNews Analytics 1988 17
Gartner 2190 3
IDC - International Data Corporation 2718 2
Forrester Research 385 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Fortune Global 500 160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
Docflow 58 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761174, в очереди разбора - 664863.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще