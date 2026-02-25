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Индексная книга (каталог) CNews*
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Демидов Михаил

СОБЫТИЯ


25.02.2026 МФТИ и «ВсеИнструменты.ру» представили ИИ-модуль прогнозирования спроса и оптимизации ассортимента 1
27.06.2016 «Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в Федеральном центре проектного финансирования 1
10.03.2016 «Кордиант» внедрил облачное решение для управления нормативно-справочной информацией 1
04.04.2014 Мобильный сотрудник работает больше: российский опыт 1
19.03.2014 Конференция CNews - «Мобилизация бизнеса: преимущества очевидны» 1
31.05.2013 Bentley Systems: Наш рост в России составил 30%, и это фантастический показатель 1
27.05.2013 Рольф Кесслер: Вложить в ИТ минимум и получить максимум? Так не бывает 1
27.05.2013 Электронное правительство – анализируем успехи и неудачи 1
27.05.2013 УЭК как бизнес-проект: станет ли он интересным для банков? 1
22.05.2013 Российский этап хакатона AngelHack завершился в Москве 1
21.05.2013 Наталья Светушкова: Мы смогли более эффективно перераспределить загрузку ресурсов 1
05.04.2013 Big Data в России: оцениваем возможности и риски 1
02.04.2013 Защита персональных данных: России нужны жесткость и порядок 1
28.03.2013 ECM-система в госсекторе: опыт Астраханской области 1
27.03.2013 Открытые данные: Россия стоит на низком старте 1
25.03.2013 Почему Россия не спешит внедрять "зеленые" ИТ 1
13.03.2013 Григорий Липич: На рынке потокового ввода данных в России – динамичный рост 1
04.03.2013 Green IT: как сэкономить на печати 1
25.02.2013 Мобильная реклама в России: когда будет взрыв? 1
14.02.2013 ЕМС: трансформация ИТ 1
08.02.2013 Разработка Windows 8-приложений: опыт ABBYY 1
29.01.2013 Иван Агапов: Рынок межкорпоративного ЭДО только зарождается 1
15.01.2013 Мировой опыт: практика электронных услуг 1
24.12.2012 Дмитрий Горелов: ЭЦП пока действительно нужна лишь бизнесу 1
19.12.2012 Михаил Черномордиков: Windows 8 существенно расширяет экосистему приложений 1
17.12.2012 Андрей Шалеников: Нарушители должны ощущать неотвратимость наказания 1
07.12.2012 Сделать офис "умным" сложно, но можно 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: безопасность мобилизует "облака" 1
08.11.2012 Windows 8: как делалась революция на рынке операционных систем? 1
05.11.2012 Российский рынок M&A подогревается ИКТ-сектором 1
24.10.2012 "Энфорта": В небольших городах строить дешевле и быстрее 1
01.10.2012 Мария Мелкова: Windows 8 открывает новые горизонты для разработчиков приложений 1
26.09.2012 На что ТЭК тратит свой ИТ-бюджет? 1
20.08.2012 Существуют ли эффективные СЭД для банков? 1
20.07.2012 Есть ли выгода от "облаков"? Считаем ROI 1
22.06.2012 Бизнесу надоели мантры об "облаках" 1
15.06.2012 F5 перезагрузит ЦОДы 1
21.05.2012 Что нужно от СЭД телеком-оператору? 1
23.04.2012 Atos: новый гигант на российском ИТ-рынке 1
18.04.2012 Банк "ТРАСТ" централизует ИТ 1

Публикаций - 134, упоминаний - 134

Демидов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 51
Google LLC 12690 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
SAP SE 5601 15
9594 15
Dell EMC 5180 14
HP Inc. 5883 12
Oracle Corporation 7074 12
Docsvision - ДоксВижн 1060 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Apple Inc 13156 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Samsung Electronics 11065 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 10
VK - Mail.ru Group 3602 9
Intel Corporation 12811 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
Directum - Директум 1268 8
TerraLink - ТерраЛинк 292 8
Cisco Systems 5372 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
1С-Битрикс - Bitrix 675 7
SPB Software 60 7
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 6
Broadcom - VMware 2610 6
X Corp - Twitter 2938 6
LG Electronics 3735 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Lenovo Motorola 3566 6
Ростелеком 10948 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Softline - Софтлайн 3743 5
HTC Corporation 1512 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
АйТи 1519 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
InterTrust - ИнтерТраст 336 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
Paybot - Пэйбот 68 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Еврокоммерцбанк 13 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
eBay Inc 1640 3
Связной ГК 1401 3
Евросеть 1421 3
Superjob - Суперджоб 858 3
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 3
Новард УК - Novard 73 3
Резонанс НПП 407 2
СБ Банк - Судостроительный банк 59 2
Antal Russia - Антал Россия 17 2
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Альфа-Банк 1979 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Совкомбанк Совесть 279 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
Белый Ветер 365 2
Телефон.Ру 92 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Телефорум 93 1
Enron - Enrongate 122 1
Беталинк 105 1
Warner 540 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Спецтехмаш 1 1
Prada 58 1
Седьмой Континент 65 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Красноярский сельсовет - Красноярский сельский совет 1 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 42
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 22
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 21
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 17
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 16
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 16
Microsoft Windows 16882 33
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 16
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 15
Microsoft Office 4170 14
Microsoft Windows 2000 8678 13
Nokia Symbian OS 1411 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Linux OS 11533 11
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Microsoft Windows 7 2007 9
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 9
Microsoft Windows XP 2431 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Apple iPad 4012 7
Google Android 15244 7
Microsoft Azure 1526 7
Apple iPhone 6 4861 7
Nokia Nseries 538 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
Microsoft Windows Mobile 6 250 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Apple iOS 8583 4
Apple macOS 2419 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
Microsoft Outlook 1506 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 4
Курьянов Сергей 162 7
Воронцов Алексей 15 6
Ипатов Вадим 84 5
Кусков Денис 221 5
Фадеев Михаил 57 4
Сенкевич Виктор 30 4
Рожковский Кирилл 14 4
Артамонова Анна 183 4
Рыжиков Сергей 112 4
Петров Кирилл 36 4
Филиппов Василий 18 4
Липич Григорий 65 3
Менькова Татьяна 62 3
Бушмелев Сергей 44 3
Серго Антон 41 3
Замашкина Наиля 23 3
Бехтерев Дмитрий 13 3
Лебедев Артём 17 3
Суханова Гульшат 4 3
Иванова Елена 83 3
Бородин Владимир 20 3
Левиков Антон 69 3
Храмцовская Наталья 48 2
Старостин Ефим 7 2
Муртазин Эльдар 74 2
Якимчук Сергей 30 2
Ивановский Виктор 13 2
Щемелев Роман 21 2
Левина Марина 12 2
Мелузов Андрей 15 2
Леонов Всеволод 14 2
Гупаисов Сергей 9 2
Стаханов Евгений 21 2
Вексин Алексей 13 2
Козыров Олег 6 2
Стариков Андрей 4 2
Ищенко Даниил 2 2
Свержановский Алексей 3 2
Романов Борис 3 2
Гореликова Татьяна 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 104
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 40
Европа 24964 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Япония 13807 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Азия - Азиатский регион 5920 7
Европа Западная 1496 7
Канада 5082 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Испания - Королевство 3840 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Швеция - Королевство 3782 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Украина 7928 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Индия - Bharat 5870 3
Европа Восточная 3138 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Китай - Тайвань 4245 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
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Real Story Group 15 1
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Fortune Global 500 295 1
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Forrester Consulting 26 1
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РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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