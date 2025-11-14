Разделы

РАН ИРЯ Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук


СОБЫТИЯ


14.11.2025 Промт или промпт: «Яндекс» разобрался, как писать правильно 1
29.05.2024 В России появится поисковик для изучения древних рукописей 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
10.12.2012 Abbyy выпустила «Abbyy Lingvo x5 Русский язык Словари XXI века» 1
09.06.2012 «Информатик» начала продажи новой версии системы проверки правописания ОРФО 2012 для Windows 2
09.02.2009 Электронные словари в России: рынок не готов стать "белым" 1
10.12.2008 Cognitive Translator: система машинного перевода текста нового поколения 1
02.03.2007 Берестяные грамоты выложили в интернет 1
28.07.2006 В Рунете появится каталог берестяных грамот 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

РАН ИРЯ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8346 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Меридиан-Сервис 6 1
АйТи.Развитие 13 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Samsung Electronics 10589 1
Apple Inc 12582 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
VK - Mail.ru Group 3522 1
Promt - Промт 308 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 332 1
Softkey - Софткей 212 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4471 1
АйТи 1435 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 2
Русский Язык Медиа 7 1
Uniper 4 1
Fortum Oyj - Fortum Corporation 12 1
Консорциум.Первый ЗПИФ 27 1
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1119 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8055 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1776 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 74 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2759 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 504 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Carlsberg Group 25 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 50 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1459 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5194 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4759 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2249 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3231 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17556 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12911 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25910 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56677 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 704 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22808 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17007 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4417 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4861 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25477 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2702 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1925 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25527 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 852 1
Оцифровка - Digitization 4900 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12283 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11900 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72434 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5819 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3955 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2007 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 238 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 139 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8629 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1194 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6081 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17759 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 2
Microsoft Windows 16266 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 37 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 21 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Abbyy FotoTranslate 4 1
Abbyy Marketplace 4 1
VK - Mail.Ru Словари - Словари@Mail.Ru 3 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Google Android 14616 1
Microsoft Office 3926 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 882 1
Google Chrome - браузер 1637 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7324 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 864 1
QIP - Мессенджер 122 1
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 1
Paragon Мультилекс 38 1
VK - My.Games 77 1
Рылов Александр 13 2
Ищенко Даниил 2 1
Деревянко Константин 4 1
Поминов Андрей 2 1
Прасс Павел 22 1
Молдован Александр 1 1
Бетин Андрей 2 1
Демидов Михаил 133 1
Федорович Юлия 11 1
Васильева Екатерина 17 1
Бехтерев Дмитрий 13 1
Чачава Александр 114 1
Яковицкий Алексей 22 1
Рязанов Александр 21 1
Демидов Дмитрий 22 1
Алекперов Вагит 35 1
Волошин Александр 13 1
Плетнев Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 155694 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13545 3
Нидерланды 3622 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45493 3
Финляндия - Финляндская Республика 3656 3
Нидерланды - Лейден 17 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53335 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18085 2
Финляндия - Хельсинки 252 2
Великобритания - Кембридж 261 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Старорусский район - Старая Русса 26 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 320 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 483 1
Германия - Федеративная Республика 12918 1
Испания - Королевство 3758 1
Украина 7774 1
Франция - Французская Республика 7967 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 332 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 745 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 85 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4082 1
Беларусь - Белоруссия 6011 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18460 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2534 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 972 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1385 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11379 6
Английский язык 6857 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54696 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31608 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4916 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5879 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1492 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6479 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 66 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1729 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1822 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2327 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 594 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 125 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1534 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8305 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25802 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11678 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 601 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5821 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2053 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 113 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7529 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5476 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20227 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 155 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1936 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2575 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50997 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17299 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3678 1
Энергетика - Energy - Energetically 5491 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11396 1
Wikipedia - Википедия 573 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8345 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1626 4
РАН - Российская академия наук 1998 3
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 3
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 16 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 514 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1241 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 596 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 430 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 108 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
