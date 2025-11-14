Разделы

Веб-сервисы
|

Промт или промпт: «Яндекс» разобрался, как писать правильно

Аналитики компании изучили обезличенные поисковые запросы с двумя вариантами написания слова и выяснили, что вариант «промт» встречается чаще — в 80% случаев. При этом в соответствии с орфографическим словарем В.В. Лопатина единственный верный вариант написания с недавнего времени — «промпт». После разъяснений от Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН «Яндекс» начинает использовать именно такой вариант написания вместо «промт» в собственных сервисах и каналах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«В настоящее время кодифицированным является написание "промпт“, по этому образцу должны писаться и другие слова, например промпт-инженер, промпт-инжиниринг. В текстах нередко встречается вариант написания "промт“, отражающий иное произношение. Это проявление адаптационного механизма в русском языке и письме, так как есть артикуляционная трудность в произнесении группы согласных мпт», — сказала ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, отв. редактор «Русского орфографического словаря» Ольга Евгеньевна Иванова.

Количество запросов пользователей, в которых встречаются промпт и промт, в «Поиске» «Яндекса» росло весь 2025 г. Среди возрастных групп наибольший интерес к теме проявляют люди в возрасте от 18 до 34 лет: они задают запросы о промтах и промптах почти в два с половиной раза чаще, чем остальные пользователи. Они же реже всех используют вариант «промпт» по сравнению с «промтом».

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

Содержание запросов о промтах и промптах тоже отличается. Например, в запросах с вариантом «промт» чаще встречаются такие уточнения: «фото», «ИИ», «картинка», «видео», «готовый». Несколько примеров: [промт для нейросети создать фото продукта на фоне], [промт для ии для расшифровки текста встречи], [промты для нейросети для обработки фото готовые].

В запросах с вариантом «промпт» чаще встречаются уточнения «инженер», «пример», «генератор», «составлять», «негативный», к примеру: [промпт инженер вакансии], [пример идеального промпта для ии], [генератор промптов].

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Антихрупкость — способность ИT инфраструктуры становиться сильнее после каждого удара

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка

Экс-глава бывшего владельца Qiwi скупил его акции на 1,6 миллиарда

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/