Промт или промпт: «Яндекс» разобрался, как писать правильно

Аналитики компании изучили обезличенные поисковые запросы с двумя вариантами написания слова и выяснили, что вариант «промт» встречается чаще — в 80% случаев. При этом в соответствии с орфографическим словарем В.В. Лопатина единственный верный вариант написания с недавнего времени — «промпт». После разъяснений от Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН «Яндекс» начинает использовать именно такой вариант написания вместо «промт» в собственных сервисах и каналах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«В настоящее время кодифицированным является написание "промпт“, по этому образцу должны писаться и другие слова, например промпт-инженер, промпт-инжиниринг. В текстах нередко встречается вариант написания "промт“, отражающий иное произношение. Это проявление адаптационного механизма в русском языке и письме, так как есть артикуляционная трудность в произнесении группы согласных мпт», — сказала ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, отв. редактор «Русского орфографического словаря» Ольга Евгеньевна Иванова.

Количество запросов пользователей, в которых встречаются промпт и промт, в «Поиске» «Яндекса» росло весь 2025 г. Среди возрастных групп наибольший интерес к теме проявляют люди в возрасте от 18 до 34 лет: они задают запросы о промтах и промптах почти в два с половиной раза чаще, чем остальные пользователи. Они же реже всех используют вариант «промпт» по сравнению с «промтом».

Содержание запросов о промтах и промптах тоже отличается. Например, в запросах с вариантом «промт» чаще встречаются такие уточнения: «фото», «ИИ», «картинка», «видео», «готовый». Несколько примеров: [промт для нейросети создать фото продукта на фоне], [промт для ии для расшифровки текста встречи], [промты для нейросети для обработки фото готовые].

В запросах с вариантом «промпт» чаще встречаются уточнения «инженер», «пример», «генератор», «составлять», «негативный», к примеру: [промпт инженер вакансии], [пример идеального промпта для ии], [генератор промптов].