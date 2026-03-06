Получите все материалы CNews по ключевому слову
Иванова Ольга
СОБЫТИЯ
Иванова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Капица Петр 5 1
|Кузин Олег 1 1
|Гуркин Александр 6 1
|Синявский Юрий 1 1
|Бельтюков Владимир 3 1
|Холина Алла 2 1
|Эстрина Инна 3 1
|Симаков Леонид 2 1
|Дементьева Ольга 1 1
|Алексеева Ирина 11 1
|Кузнецов Владимир 46 1
|Федоров Александр 26 1
|Крылов Алексей 5 1
|Зимовцев Владимир 5 1
|Сафонов Олег 11 1
|Цветаев Юрий 2 1
|Барыш Кристина 2 1
|Московец Александр 3 1
|Капица Сергей 8 1
|Исаев Сергей 8 1
|Заккар Карим 1 1
|Ульяновский Сергей 3 1
|Пустыльник Сергей 7 1
|Ершов Петр 3 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 437 1
|Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
|БалтИнфо - Балтийское информационное агентство 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727075.
Создано именных указателей - 191303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.