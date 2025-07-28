«СберСпасибо» и «Медси» создали цифровой чек-ап выгорания для пиарщиков

Программа лояльности «СберСпасибо», ГК «Медси» и агентство HR4PR изучили уровень эмоционального выгорания среди российских PR-специалистов. По итогам исследования был запущен бесплатный цифровой инструмент на базе Telegram для самодиагностики стресса с рекомендациями психологов. Согласно результатам опроса, 40% респондентов оценивают свое эмоциональное выгорание как высокое. Еще 36% участников испытывают умеренное выгорание, 17% чувствуют себя скорее стабильно, и лишь 6% не отмечают признаков эмоциональной усталости. Полученные данные позволили определить, что влияет на уровень стресса, а что позволяет его снизить. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Всего 83% специалистов используют в работе инструменты искусственного интеллекта — 36% участников применяют ИИ регулярно, и еще 47% делают это время от времени. Пользователи ИИ отмечали, что реже сталкиваются с усталостью к концу недели, для них главным источником стресса становится чрезмерная рабочая нагрузка. Из числа опрашиваемых 11% специалистов не прибегают к подобным инструментам, но пробовали ранее. Только 6% опрошенных ни разу не использовали искусственный интеллект в работе. Большинство из них объяснили свое решение тем, что не видят в ИИ потенциала для повышения собственной продуктивности. Любопытно, что такую точку зрения разделяют и те, кто использует ИИ — но их лишь 2%.

Многие специалисты пытались бороться со стрессом с помощью профессиональной поддержки. Более трети опрошенных (38%) хотя бы раз обращались к психологам или врачам из-за хронического ощущения выгорания. Из них 19% делали это 1–2 раза, и столько же (19%) посещают специалистов регулярно. Около половины участников (53%) никогда не привлекали профессиональную помощь по причине выгорания или стресса. Еще 9% пока не прибегали к подобной помощи, но планируют это сделать, если уровень стресса останется высоким. Респонденты, обратившиеся к психологу на ранней стадии, реже сталкиваются с этой проблемой. Чаще всего за помощью приходят уже на стадии сильного эмоционального истощения.

Результаты показали, что хронический недосып в будние дни усугубляет психоэмоциональное состояние. Многие представители индустрии хронически недосыпают, более трети опрошенных (35%) спят около 6 часов или меньше в течение рабочей недели, 6% – менее пяти часов, что говорит о регулярном дефиците сна. Только каждому десятому участнику опроса (10%) удается поспать больше 8 часов в сутки. Половине респондентов (49%) удаётся поспать примерно семь часов – это оптимальная продолжительность сна. Как слишком малое, так и чрезмерно длительное время сна коррелирует с повышенным уровнем выгорания.

Кроме факторов влияния, результаты позволили составить подробную картину условий труда и самочувствия PR-специалистов. Практически все участники опроса работают в режиме многозадачности, причем 94% параллельно ведут минимум четыре задачи в течение рабочего дня. Около половины из них (46%) выполняют ежедневно от четырех до шести задач, а 30% – от семи до десяти. Каждый шестой опрошенный (18%) курирует одновременно 11 и более задач в день, что говорит об экстремальной нагрузке.

За неделю большинство экспертов (65%) завершают не менее шести задач, причем 41% выполняют десять и более задач еженедельно. Ещё 30% справляются с выполнением трёх–пяти задач за тот же период. Лишь 4% имеют относительно невысокий темп работы, закрывая не более одной–двух задач в неделю. Как следствие эмоциональное напряжение отражается на мыслях о работе. Только 10% специалистов по связям с общественностью утверждают, что никогда не задумываются об увольнении. Еще 32% думают о смене работы крайне редко – примерно раз в год или реже, 42% – размышляют об уходе практически каждый месяц, а 16% – по несколько раз в день. Это свидетельствует о масштабах внутреннего напряжения в профессии.

Значительная часть рабочего дня уходит на совещания, а незапланированные задачи нередко смещаются в личное время. Около 21% специалистов ежедневно проводят шесть и более встреч. Примерно столько же (21%) ограничиваются одной встречей в день, тогда как у большинства (около 58%) ежедневно бывает от двух до пяти совещаний или звонков. Более трети (38%) признались, что часто работают в выходные или в отпуске. Еще 12% делают это лишь изредка, а 47% стараются избегать внеурочной работы, но все же выходят на связь по срочным вопросам. Менее 3% специалистов могут полностью отключиться в свободное от работы время.

Сами PR-специалисты выделяют несколько ключевых источников стресса. На первом месте – чрезмерная нагрузка на работе, её назвали главным фактором 34% опрошенных. Почти столько же респондентов (33%) выбрали размытые ожидания и задачи, а 18% указали основным фактором нехватку поддержки со стороны руководства. Длинный рабочий день упоминали реже всего – его отметили лишь 6% респондентов, еще 9% выбрали другие причины. В открытых ответах участники опроса чаще всего говорили о сжатых сроках и жестких дедлайнах, затянутых процессах согласования, токсичной атмосфере, недопонимании с руководством, финансовой нестабильности компании и низкой оплате труда.

«Работа пиар специалиста требует высокой концентрации и постоянной когнитивной нагрузки, поэтому к профессиональному празднику мы решили напомнить о важности профилактики стресса. Вместе с «Медси» мы запустили бесплатный телеграм-бот, который помогает оценить степень стресса, получить персональные рекомендации и предоставляет возможность онлайн-консультации с психологом. Как подтвердило исследование, своевременная диагностика состояния заметно снижает эмоциональное истощение и улучшает качество жизни и работы», — сказала Ольга Иванова, директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо».

«Современная медицина обращает внимание не только на лечение заболеваний, но и на профилактику. Количество людей, обращающихся к психологам, увеличилось на 26% с 15,6 млн в 2020 году до 19,6 млн в 2024 г. Однако многие продолжают воспринимать здоровье как неисчерпаемый ресурс, обращаясь к врачу лишь при появлении выраженных симптомов. Очень важно заботиться о своем ментальном и физическом состоянии — особенно когда работа сопряжена с высоким уровнем стресса — и выстраивать системный подход к диагностике и лечению заболеваний, чтобы сохранить высокое качество жизни на долгие годы», — сказала Александра Федорова, руководитель направления «Ментальное здоровье» ГК «Медси».

«Некоторые специалисты остро реагируют на посты и опросы про выгорание, даже отрицают, что в их жизни есть стресс. Это меня удивило. Как психолог, я знаю, что многие живут в непрерывном стрессе, не замечая его. Мои наблюдения подтверждаются и в исследованиях, которые я провожу: большинство из тех, кто проходят тесты, плохо управляют стрессом, не владеют методами саморегуляции и создают напряжение изнутри. Поэтому важно говорить об этой теме — особенно ко Дню PR-специалиста. Профессия предполагает работу в условиях неопределённости и постоянных изменений, а стрессоустойчивость — не просто требование, а профессионально важное качество. От спокойствия и уверенности руководителя зависит настрой всей команды: психоэмоциональная устойчивость лидера — залог стабильной работы коллектива», — сказала Ольга Дементьева, руководитель агентства HR4PR.

Опрос проводился онлайн с 1 по 14 июля 2025 г., участие приняли 405 специалистов по связям с общественностью по всей России. В выборку вошли профессионалы с опытом работы в сфере PR более 10 лет (56,5% респондентов), 5–10 лет (16,8%), 3–5 лет (11,6%), 1–3 года (13,3%) и менее года (1,7%). Среди участников 37,8% занимают руководящие должности (директора по PR, начальники отделов), 33,6% – позиции менеджеров среднего звена, 26,9% – старшие специалисты или руководители групп, 1,7% – младшие специалисты и стажёры. Среди опрошенных 57% работают во внутренних PR-департаментах компаний, 28% – в агентствах или консалтинге, 6% – в качестве независимых специалистов, 9% – в государственном секторе.