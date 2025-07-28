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Дементьева Ольга


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 «СберСпасибо» и «Медси» создали цифровой чек-ап выгорания для пиарщиков 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Дементьева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2325 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 145 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7809 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 951 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5469 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1643 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1270 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15903 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 828 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 122 1
Иванова Ольга 14 1
Федоров Александр 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 151591 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 608 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1181 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8066 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 887 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9266 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375696, в очереди разбора - 747910.
Создано именных указателей - 179530.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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