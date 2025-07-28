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Дементьева Ольга
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|«СберСпасибо» и «Медси» создали цифровой чек-ап выгорания для пиарщиков 1
Дементьева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2325 1
|АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 145 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7809 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 828 1
|Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 122 1
|Иванова Ольга 14 1
|Федоров Александр 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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