Россия ДФО Якутия Республика Саха Ленские Столбы


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 Бесплатные аудиогиды МТС по Ленским столбам стали доступны на новой платформе tmatic.travel 2
25.07.2024 Туристов из Якутии на Камчатке встретит цифровой гастрономический гид 1
12.07.2024 Аналитика МТС: на игры «Дети Азии» чаще остальных зарубежных гостей приезжали жители Китая 1
04.03.2024 МТС запустила в Якутии цифровой гид для путешественников 1
16.06.2016 «Мегафон» обеспечил качественную связь в популярных местах отдыха на Востоке России 1
10.02.2015 Блок, посвященный парку «Ленские Столбы» в Республике Саха (Якутия), выходит в почтовое обращение 10 февраля 2
09.02.2015 Анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на февраль 2015 г. 1
19.08.2014 Обновились конкурсы на создание почтовых миниатюр 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13667 4
МегаФон 9553 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
БУХта - Buhta 92 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 160 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4694 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 162 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8763 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 746 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28570 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25204 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21525 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54946 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12772 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8429 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9446 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25115 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3837 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 732 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5699 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22335 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11880 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16725 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1590 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 108 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8402 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7117 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3024 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6023 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 558 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-10 - советский штурмовик 5 1
МТС Big Data 299 1
Неустроев Прокопий 48 4
Московец Александр 3 2
Иванова Ольга 15 1
Пронина Антонина 4 1
Капица Сергей 8 1
Ершов Петр 3 1
Крылов Алексей 4 1
Ульяновский Сергей 3 1
Бельтюков Владимир 3 1
Капица Петр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1013 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 984 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 493 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44894 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 40 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2610 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 941 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2855 2
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 57 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1374 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 338 1
Земля - планета Солнечной системы 10537 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1201 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18188 1
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 36 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 445 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1256 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 118 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 392 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 785 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3010 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 380 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 67 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 175 1
Россия - Андреевка 18 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 25 1
Россия - СФО - Красноярский край - Плато Путорана 3 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 63 1
Беларусь - Белоруссия 5939 1
Армения - Республика 2352 1
Узбекистан - Республика 1826 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17781 1
Азия - Азиатский регион 5678 1
Россия - ДФО - Амурская область 802 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Казахстан - Республика 5728 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1334 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6764 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53760 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 750 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 2
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 55 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5279 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30992 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4333 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10347 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 352 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1308 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 521 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6653 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19789 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 948 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6204 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 430 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 1
Ботаника - Растения - Plantae 1102 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
РАН - Российская академия наук 1966 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 261 1
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 7 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
