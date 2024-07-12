Аналитика МТС: на игры «Дети Азии» чаще остальных зарубежных гостей приезжали жители Китая

МТС с помощью геоаналитической платформы Геоэффект проанализировала туристический поток на VIII Международные спортивные игры «Дети Азии» в Якутске. Чаще всего на мероприятия фестиваля приезжали гости из Иркутской области, а среди зарубежных гостей на первом месте – граждане Китая. В целом, мероприятие посетили несколько десятков тысяч человек, почти 70% из которых мужчины. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Big Data МТС, более 12% от общего числа посетителей Игр «Дети Азии», который проходил 26 июня по 7 июля 2024 г. в Якутии, составили жители Иркутской области. Также в Якутск часто приезжали жители Амурской области (10%), москвичи, новосибирцы, а также гости из Забайкальского и Хабаровского края.

Среди гостей из зарубежья на первом месте граждане Китая, вторую и третью позиции делят Казахстан и Киргизия. Также в пятерку стран, откуда прибывали в Якутию в эти даты, вошли Узбекистан и Таджикистан.

Большинство приезжали в регион либо на один-два дня, либо на период от трех до семи дней. 70% от всего туропотока составили мужчины, а средний возраст гостя фестиваля – от 35 до 44 лет.

Чаще всего посетители Игр отправлялись с экскурсионной программой по реке Лена в сторону Ленских столбов, вторым по популярности направлением стал Таттинский улус и село Черкех, где находится известный Черкехский историко-мемориальный музей Якутии.

«"Дети Азии" – одно из самых интересных и массовых событий в сфере детско-юношеского спорта, которое собрал десятки тысяч гостей в Якутии. С помощью обезличенных больших данных МТС мы можем составить цифровой портрет туриста – оценить, откуда к нам приезжает больше гостей, какого возраста, пола и собрать аналитику передвижения туристов по региону. Геоаналитика дает возможность получить информационный срез об аудитории спортивных событий или других крупных мероприятий, что позволит понять туристическую нагрузку на регион в этот период, в частности оценить достаточность инфраструктуры и помочь в планировании рекламных кампаний», — сказал директор филиала МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.